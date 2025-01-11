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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını ilanihaye bitirmek için önümüzde önemli bir fırsat penceresi açılmıştır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını ilanihaye bitirmek için önümüzde önemli bir fırsat penceresi açılmıştır
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da konuşuyor. 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T15:25+0300
2025-01-11T15:42+0300
türkiye
cumhurbaşkanı
recep tayyip erdoğan
diyarbakır
şanlıurfa
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor. Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Kardeşlerim Diyarbakır'ın huzuru unutmayın Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz Hz.Osman misalidir.Diyarbakır'ın her bir ferdi bu kadim medeniyetin asli mirasçılarıdır. Diyarbakır türküleri nasıl bir millet olduğumuzu dünyaya göstermeye yeter. Biz sizi gizli değil hep aleni sevdik. Biz Diyarbakır ile yürekten kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söyleyemeye devam edeceğiz.Neredeyse yarım asırdır bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah’ın izniyle bozma aşamasındayız. Bölgemizde yaşanan her hadise, oynanan yıkıcı oyunun, sergilenen alçak senaryonun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir.Bizim birbirimizden başka kimimiz var?Evet, bizim birbirimizden başka kimimiz var? Soruyorum size. İyi günümüzde, sevincimizi, kötü günümüzde, üzüntümüzü paylaşacağımız, beraber gülüp, beraber ağlayacağımız kimimiz var? Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmaya kalkmak zulmün en büyüğü değil midir? Bölgemizde ve dünyada birliğini, beraberliğini, kardeşliğini kaybedenlerin yaşadıkları acıları sizler de görüyorsunuz. Vatanına sahip çıkan ve bunları korumayanların, devletine sahip çıkıp güçlendirmeyenlerin, hayallerini ve hedeflerini aynı vizyon etrafında bütünleştirmeyenlerin, velhasıl, ülkesinin ve insanının üzerine titremeyenlerin akıbetlerinin nasıl berbat olduğunu sizler de takip ediyorsunuz.Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalırBizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi ne size ne de bize iyilik etmek değil, kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmaktır. İşte bunun için, yaşadığımız toprakları ortak vatanımız yapan bin yıllık hamuru kim bozmaya, kim zehirlemeye kalkarsa karşısına hep beraber biz dikileceğiz. Nasıl bir asır önce sırt sırta verip emperyalistlerin elinden ülkemizi kurtarmış ve cumhuriyetimizi kurmuşsak, şimdi de omuz omuza verecek, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.Nasıl cumhuriyet tarihi boyunca, tek parti faşizminin darbelere kadar nice badirelere birlikte göğüs germişsek demokrasi ve kalkınma tırmanışını da birlikte yapacağız. Unutmayınız, tıpkı 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye, yetim kalır. Tıpkı 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışı gibi Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır.Artık yeni şeyler söyleme vaktidirSon bir buçuk asırdır, bilhassa da son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Türkiye’nin uzunca bir geçmişe sahip, terörle mücadele serencamını doğrusuyla ve yanlışlarıyla tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. 40 yılı aşan bu uzun mücadele sürecinde güvenlik güçlerimizden, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacaktır. Attığımız her adımın, şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın.Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatif aldık. Terör örgütü sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü kan kaybına uğradı.Terör belasını ilanihaye bitirmek için önümüzde önemli bir fırsat penceresi açılmıştır. Bölücü örgütün zorla dağa çıkardığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz.Teröristler silah bırakmalıdırTerör örgütü, sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü kan kaybına uğradı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansının olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma çabamızdan da vazgeçmedik.Terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni bir fırsat penceresi açılmıştır. Son dönemde gerçekleşen çabanın tek amacı vardır terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların bırakılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla Türkiye partisi olamayan partiye bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi.Yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır. Bu sadece büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birinin önünden çıkarılmasıdır."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/cumhurbaskani-erdogan-suriyenin-kuzeyinde-olusturulmak-istenen-teror-kusagini-4-yerden-kirip-attik-1092550705.html
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cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, diyarbakır, şanlıurfa
cumhurbaşkanı, recep tayyip erdoğan, diyarbakır, şanlıurfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör belasını ilanihaye bitirmek için önümüzde önemli bir fırsat penceresi açılmıştır

15:25 11.01.2025 (güncellendi: 15:42 11.01.2025)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenen Ordu 8. Olağan Kongresi'nde konuştu - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© AA / Utku Uçrak
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da konuşuyor.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Diyarbakır 8. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"Kardeşlerim Diyarbakır'ın huzuru unutmayın Türkiye'nin huzurudur. Diyarbakır'ın refahı unutmayın Türkiye'nin refahıdır. Bizim kardeşliğimiz İslam kardeşliğidir. Bizim kardeşliğimiz kader kardeşliğidir. Bizim cömertliğimiz ve konukseverliğimiz Hz.Osman misalidir.
Diyarbakır'ın her bir ferdi bu kadim medeniyetin asli mirasçılarıdır. Diyarbakır türküleri nasıl bir millet olduğumuzu dünyaya göstermeye yeter. Biz sizi gizli değil hep aleni sevdik. Biz Diyarbakır ile yürekten kopup gelen kardeşlik türkülerimizi söyleyemeye devam edeceğiz.
Neredeyse yarım asırdır bu millete nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, bu milletin geleceğini karartan emperyalist oyunun son halkasını da Allah’ın izniyle bozma aşamasındayız. Bölgemizde yaşanan her hadise, oynanan yıkıcı oyunun, sergilenen alçak senaryonun gerçek yüzünü biraz daha açığa çıkarmaktadır. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlerin süslü ve yaldızlı kavramlarla örtmeye çalıştıkları sinsi niyetleri ortaya dökülmektedir.

Bizim birbirimizden başka kimimiz var?

Evet, bizim birbirimizden başka kimimiz var? Soruyorum size. İyi günümüzde, sevincimizi, kötü günümüzde, üzüntümüzü paylaşacağımız, beraber gülüp, beraber ağlayacağımız kimimiz var? Hayatın her alanında etle tırnak gibi birbirine geçmiş insanları ayırmaya kalkmak zulmün en büyüğü değil midir? Bölgemizde ve dünyada birliğini, beraberliğini, kardeşliğini kaybedenlerin yaşadıkları acıları sizler de görüyorsunuz. Vatanına sahip çıkan ve bunları korumayanların, devletine sahip çıkıp güçlendirmeyenlerin, hayallerini ve hedeflerini aynı vizyon etrafında bütünleştirmeyenlerin, velhasıl, ülkesinin ve insanının üzerine titremeyenlerin akıbetlerinin nasıl berbat olduğunu sizler de takip ediyorsunuz.

Diyarbakır'sız bir Türkiye yetim kalır

Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin gayesi ne size ne de bize iyilik etmek değil, kendi köhne düzenlerini sürdürebilecekleri bir ortam oluşturmaktır. İşte bunun için, yaşadığımız toprakları ortak vatanımız yapan bin yıllık hamuru kim bozmaya, kim zehirlemeye kalkarsa karşısına hep beraber biz dikileceğiz. Nasıl bir asır önce sırt sırta verip emperyalistlerin elinden ülkemizi kurtarmış ve cumhuriyetimizi kurmuşsak, şimdi de omuz omuza verecek, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edeceğiz.
Nasıl cumhuriyet tarihi boyunca, tek parti faşizminin darbelere kadar nice badirelere birlikte göğüs germişsek demokrasi ve kalkınma tırmanışını da birlikte yapacağız. Unutmayınız, tıpkı 81 vilayetimizin her biri gibi Diyarbakır'sız bir Türkiye, yetim kalır. Tıpkı 783 bin kilometrekare vatan toprağının her karışı gibi Türkiye'siz bir Diyarbakır öksüz kalır.

Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Son bir buçuk asırdır, bilhassa da son yarım asırdır yaşadığımız sancılara artık dur deme vaktidir. Artık yeni şeyler söyleme vaktidir. Türkiye’nin uzunca bir geçmişe sahip, terörle mücadele serencamını doğrusuyla ve yanlışlarıyla tarihimizin bir parçası olarak kayıtlardaki yerini almıştır. 40 yılı aşan bu uzun mücadele sürecinde güvenlik güçlerimizden, kamu görevlilerimize ve masum vatandaşlarımıza kadar binlerce şehit verdik. Şehitlerimizin aziz hatıraları ilelebet kalbimizin en mutena köşesinde yaşayacaktır. Attığımız her adımın, şehitlerimizin canları pahasına bize emanet ettikleri ülkemizin geleceğini güvence altına alma gayesi taşıdığından kimsenin şüphesi olmasın.
Terörü bitirmek için çok ciddi inisiyatif aldık. Terör örgütü sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü kan kaybına uğradı.
Terör belasını ilanihaye bitirmek için önümüzde önemli bir fırsat penceresi açılmıştır.
Bölücü örgütün zorla dağa çıkardığı evlatlarına tam 5 yıldır kavuşma mücadelesi veren Diyarbakır annelerinin acılarını da çok iyi biliyoruz.

Teröristler silah bırakmalıdır

Terör örgütü, sınırlarımız içinde eylem yapamaz hale geldi. Terörü kaynağında bertaraf etme stratejimizle terör örgütü kan kaybına uğradı. Sırtını kime yaslarsa yaslasın artık hiçbir terör örgütü Türkiye Cumhuriyeti karşısında herhangi bir şansının olmadığını biliyor. Biz meseleye kalıcı çözüm bulma çabamızdan da vazgeçmedik.
Terör belasını bitirmek için ülkemizin önüne yeni bir fırsat penceresi açılmıştır. Son dönemde gerçekleşen çabanın tek amacı vardır terör örgütünün kendisini feshetmesi, silahların bırakılması, bölücü örgütün baskısı dolayısıyla Türkiye partisi olamayan partiye bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi.
Yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılmasıdır. Bu sadece büyük ve güçlü Türkiye’nin önündeki en büyük engellerden birinin önünden çıkarılmasıdır."
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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