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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde konuştu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
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politika
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terör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık

18:13 10.01.2025 (güncellendi: 18:28 10.01.2025)
© AA / Utku UçrakCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Utku Uçrak
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik
Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız
Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik
Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler
Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştu
Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar
Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar
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