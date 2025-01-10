Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık

Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık

Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız

Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik

Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler

Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştu Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştu

Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar