https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/cumhurbaskani-erdogan-suriyenin-kuzeyinde-olusturulmak-istenen-teror-kusagini-4-yerden-kirip-attik-1092550705.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde konuştu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T18:13+0300
2025-01-10T18:13+0300
2025-01-10T18:28+0300
politika
türkiye
recep tayyip erdoğan
terör
suriye
aydın
şam
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
özgür özel
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092551890_0:158:3079:1889_1920x0_80_0_0_256a1a50d1ac732724912ff94f2fca5c.jpg
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/erdogan-muhalefet-bize-kostek-olmasaydi-cok-daha-buyuk-basarilara-imza-atardik-1092541211.html
suriye
aydın
şam
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092551890_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_1ca76826e82b925a1427a51e6c3a96b5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, recep tayyip erdoğan, terör, suriye, aydın, şam, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, il kongresi, ak parti il kongresi
türkiye, recep tayyip erdoğan, terör, suriye, aydın, şam, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, il kongresi, ak parti il kongresi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
18:13 10.01.2025 (güncellendi: 18:28 10.01.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Kongresi'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları:
Sınır ötesi operasyonlarımızla Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 yerden kırıp attık
Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. 365 gün devam eden operasyonlarımız sayesinde sınırlarımız içindeki terörist varlığını büyük ölçüde bitirdik
Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu inşallah bir nebze olsun ödemeye çalışacağız
Bölücü terör örgütünün emperyalist efendilerinin himayesinde Türkiye'yi güneyden çevrelemesine izin vermedik
Türkiye'ye ve Suriye'ye husumetle varabilecekleri hiçbir yer yok. Bölücü hedeflere koştukça acı sona biraz daha yaklaşacaklar. Yabancı güç odaklarına sırtlarını dayayarak hiçbir netice elde edemezler, edemeyecekler
Suriye devrimi ve iç siyasetimizde atılan adımlarla Türkiye'yi bu hedefe daha kısa sürede getirecek imkanlar doğmuştu
Suriyeli muhaliflerin Şam'ı özgürleştirmesiyle birlikte bölücü teröristler iyice kapana sıkışmıştır. Şimdi kendilerine yeni patronlar arıyorlar
Önlerinde sadece iki tercih var. Ya teröre tövbe edip silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar