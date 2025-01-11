https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/8-gun-hastanede-kaldi-hasan-can-kayadan-ilk-aciklama-1092566203.html
8 gün hastanede kaldı: Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
8 gün hastanede kaldı: Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
"Konuşanlar" programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, zatürre nedeniyle 8 gün geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Kaya, sosyal medya... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-11T12:13+0300
2025-01-11T12:13+0300
2025-01-11T12:13+0300
yaşam
hastane
hasan can kaya
komedyen
zatürre
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052419254_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_45a411921a1a4702a62793f531ecad28.jpg
Ünlü komedyen ve "Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya, zatürre teşhisiyle 8 gündür hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumu nedeniyle bir ödül törenine katılamayan Kaya, hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Kaya’nın hayranları, bu haberle rahat bir nefes aldı.Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hasan Can Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. “Artık iyiyim. Bugün taburcu oldum" diyen Kaya, esprili bir şekilde iş temposunun yoğunluğuna vurgu yaptı.Kaya, mesajında şunları ifade etti:“Medyaya da yansıyan zatürreden ötürü hastanede olduğum için törene katılamadığım doğrudur. Lakin artık iyiyim. Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu. 2025 hızlı başladı. Sizi çok seviyorum.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/prof-dr-naci-gorurden-2-il-icin-uyari-deprem-10-buyuklugunde-hissedilecek-sure-doldu-1092561040.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/05/1052419254_91:0:654:422_1920x0_80_0_0_4e828b2afedc5e84bc1fee2a4d95ff8b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
hastane, hasan can kaya, komedyen, zatürre
hastane, hasan can kaya, komedyen, zatürre
8 gün hastanede kaldı: Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama
"Konuşanlar" programıyla büyük bir hayran kitlesine ulaşan Hasan Can Kaya, zatürre nedeniyle 8 gün geçirdiği hastaneden taburcu oldu. Kaya, sosyal medya paylaşımında sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Ünlü komedyen ve "Konuşanlar" programıyla tanınan Hasan Can Kaya, zatürre teşhisiyle 8 gündür hastanede tedavi görüyordu. Sağlık durumu nedeniyle bir ödül törenine katılamayan Kaya, hastaneden taburcu olduğunu duyurdu. Kaya’nın hayranları, bu haberle rahat bir nefes aldı.
Hastaneden taburcu olduktan sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Hasan Can Kaya, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. “Artık iyiyim. Bugün taburcu oldum" diyen Kaya, esprili bir şekilde iş temposunun yoğunluğuna vurgu yaptı.
Kaya, mesajında şunları ifade etti:
“Medyaya da yansıyan zatürreden ötürü hastanede olduğum için törene katılamadığım doğrudur. Lakin artık iyiyim. Artık bağışıklık sistemim pes edene kadar aylarca uyumadan çalışıp, her yıl başında bir hafta hastanede dinlenmek rutinim oldu. 2025 hızlı başladı. Sizi çok seviyorum.”