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Prof. Dr. Naci Görür'den 2 il için uyarı: Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'
Prof. Dr. Naci Görür'den 2 il için uyarı: Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'
Sputnik Türkiye
Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında büyük bir depremin kapıda olduğunu belirtti. Görür, CHP’li milletvekillerine, olası 7.4... 11.01.2025, Sputnik Türkiye
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Türkiye'deki 485 aktif fay hattından biri olan Bingöl-Karlıova-Erzincan hattı, yer bilimcilerin yakın takibinde. Prof. Dr. Naci Görür, bu hatta 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Görür'ün uyarıları doğrultusunda, CHP'li milletvekilleri bölgedeki deprem riskini değerlendirmek için harekete geçti.'Depremi 10 büyüklüğünde hissedebilir'CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den aldıkları bilgiler ışığında, Bingöl'de yaşanabilecek 7.4 büyüklüğündeki bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini söyledi. Özellikle Tunceli’nin zemini kötü ve sulu olan bölgelerinin büyük bir risk altında olduğuna dikkat çekildi. "Böyle bir deprem, Tunceli'de taş üstünde taş bırakmaz" ifadelerini kullandı.Heyet Naci Görür ile bir araya geldi7 Ocak'ta Ankara'da yapılan toplantıda, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, CHP'li milletvekillerine olası senaryoları detaylarıyla aktardı. Görüşmede, Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği Tunceli ve çevresindeki fay hatlarının 250 yılda bir büyük deprem ürettiği ve bu sürenin dolduğu vurgulandı. Görür’ün paylaştığı bilgiler, milletvekillerinin depreme karşı acil önlemler alması gerektiğini bir kez daha gösterdi.CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığındaki 21 milletvekilinden oluşan heyet, Tunceli’ye giderek bölgede incelemelerde bulundu. Erol, Tunceli’nin depreme dirençli bir kent haline getirilmesi için her düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere ilgili bakanlıklarla temas kuracaklarını ifade eden Erol, "Deprem sonrası geçmiş olsun dilemek yerine, deprem öncesi Tunceli'yi ayağa kaldırmak zorundayız" dedi.
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tunceli deprem uyarısı, bingöl deprem riski, naci görür deprem açıklaması, tunceli'de 7.4 deprem, bingöl fay hattı, doğu anadolu fay hattı, kuzey anadolu fay hattı, tunceli'de 10 büyüklüğünde hissedilecek deprem, tunceli deprem tehlikesi, bingöl karlıova erzincan fay hattı, 250 yıllık deprem döngüsü, prof. dr. naci görür tunceli açıklaması, tunceli deprem risk haritası, bingöl karlıova deprem, 7 üzeri deprem beklenen bölgeler, tunceli fay hatları, bingöl fay hatları, chp tunceli deprem açıklaması, naci görür tunceli deprem riski, bingöl'de deprem olursa tunceli etkilenir mi, tunceli depreme dirençli kent, bingöl deprem, naci görür deprem beklediği iller

Prof. Dr. Naci Görür'den 2 il için uyarı: Deprem 10 büyüklüğünde hissedilecek, 'süre doldu'

10:19 11.01.2025 (güncellendi: 10:23 11.01.2025)
© İHAProf. Dr. Naci Görür
Prof. Dr. Naci Görür - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2025
© İHA
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Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Bingöl-Karlıova-Erzincan hattında büyük bir depremin kapıda olduğunu belirtti. Görür, CHP’li milletvekillerine, olası 7.4 büyüklüğündeki depremin Tunceli'de 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini ifade etti.
Türkiye'deki 485 aktif fay hattından biri olan Bingöl-Karlıova-Erzincan hattı, yer bilimcilerin yakın takibinde. Prof. Dr. Naci Görür, bu hatta 7 ve üzeri büyüklükte bir depremin meydana gelmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti. Görür'ün uyarıları doğrultusunda, CHP'li milletvekilleri bölgedeki deprem riskini değerlendirmek için harekete geçti.

'Depremi 10 büyüklüğünde hissedebilir'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den aldıkları bilgiler ışığında, Bingöl'de yaşanabilecek 7.4 büyüklüğündeki bir depremin, Tunceli'nin bazı bölgelerinde 10 büyüklüğünde hissedilebileceğini söyledi. Özellikle Tunceli’nin zemini kötü ve sulu olan bölgelerinin büyük bir risk altında olduğuna dikkat çekildi. "Böyle bir deprem, Tunceli'de taş üstünde taş bırakmaz" ifadelerini kullandı.

Heyet Naci Görür ile bir araya geldi

7 Ocak'ta Ankara'da yapılan toplantıda, Bilim Akademisi Kurucu Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, CHP'li milletvekillerine olası senaryoları detaylarıyla aktardı. Görüşmede, Doğu Anadolu Fay Hattı ile Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kesiştiği Tunceli ve çevresindeki fay hatlarının 250 yılda bir büyük deprem ürettiği ve bu sürenin dolduğu vurgulandı. Görür’ün paylaştığı bilgiler, milletvekillerinin depreme karşı acil önlemler alması gerektiğini bir kez daha gösterdi.
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol başkanlığındaki 21 milletvekilinden oluşan heyet, Tunceli’ye giderek bölgede incelemelerde bulundu. Erol, Tunceli’nin depreme dirençli bir kent haline getirilmesi için her düzeyde görüşmeler yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere ilgili bakanlıklarla temas kuracaklarını ifade eden Erol, "Deprem sonrası geçmiş olsun dilemek yerine, deprem öncesi Tunceli'yi ayağa kaldırmak zorundayız" dedi.
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