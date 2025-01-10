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Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
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'Türkiye’de sismik hareketlilik tırmanıyor' diyerek uyardı: '2024’ün depremleri̇nde kri̇ti̇k mesajı Ri̇ze verdi̇'
'Türkiye’de sismik hareketlilik tırmanıyor' diyerek uyardı: '2024’ün depremleri̇nde kri̇ti̇k mesajı Ri̇ze verdi̇'
Sputnik Türkiye
2024 yılı, 31 bin 890 sarsıntı ile son 25 yılın en aktif 4. senesi oldu. Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’deki deprem risklerinin daha da arttığını belirterek... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T08:20+0300
2025-01-10T08:21+0300
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2024 yılı, sismik aktiviteler bakımından son 25 yılın en yoğun yıllarından biri oldu. Türkiye genelinde 31 bin 890 deprem kaydedilirken, bunların 15 bini, bir yıl önce yaşanan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin etkisiyle gerçekleşti.Doç. Dr. Bülent Özmen, 2024’te Türkiye ve çevresinde meydana gelen toplam 220 depremin 4.0 ve üzeri büyüklükte olduğunu ifade etti. Bu depremlerden 17’si 5.0-5.9 arasında büyüklüğe sahipti."Bir buçuk günde bir 4.0'ten büyük deprem yaşandı." diyen Özmen, bu verilerin Türkiye’nin deprem riskinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Rize’nin 4.7’lik depremi: Beklenmeyen bir uyarı2024 yılındaki sarsıntılar arasında, deprem riskiyle anılmayan illerden biri olan Rize’nin Hemşin ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki deprem, dikkat çeken bir olay oldu.“Rize gibi depremle anılmayan bir bölgede böyle bir sarsıntı, Türkiye’nin her noktasının deprem tehlikesi altında olduğunu gösteriyor.” diyen Özmen, bilinçli bir şekilde risk azaltıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.Marmara, Yedisu ve Denizli: En tehlikeli 3 bölgeDoç. Dr. Özmen, 2024 yılında Marmara, Yedisu Fayı ve Denizli bölgelerinde meydana gelen sismik hareketliliğin, deprem risklerini artırdığına dikkat çekti.2024’te depremlerden etkilenen şehirler2024 yılında depremden en çok etkilenen iller arasında Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla yer aldı. Toplam 31 bin 890 depremin:Yılın en dikkat çeken depremi ise 4 Mart 2024’te Yenice-Çanakkale’de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Deprem, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve 267 kişinin yaralanmasına neden oldu.2025 i̇çin kritik mesaj: Deprem tehlikesi artıyor2024 yılı, 2025 ve sonrası için tehlikeye işaret eden bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan sismik hareketlilik, deprem tehlikesinin her geçen gün yaklaştığını gösteriyor.Doç. Dr. Özmen, Marmara ve Yedisu bölgelerinin yanı sıra, Denizli’nin de deprem tehlikesi altında olduğunu belirtti. "Deprem olasılığı her geçen gün artıyor. Risk azaltıcı önlemler almadan geçen her yıl, gelecekteki yıkımların önünü açıyor." dedi.
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2024 deprem verileri, türkiye deprem risk haritası, marmara deprem tehlikesi, yedisu fayı deprem riski, denizli deprem tehlikesi, türkiye sismik hareketlilik, rize hemşin depremi, kumburgaz segmenti, büyük istanbul depremi
2024 deprem verileri, türkiye deprem risk haritası, marmara deprem tehlikesi, yedisu fayı deprem riski, denizli deprem tehlikesi, türkiye sismik hareketlilik, rize hemşin depremi, kumburgaz segmenti, büyük istanbul depremi

'Türkiye’de sismik hareketlilik tırmanıyor' diyerek uyardı: '2024’ün depremleri̇nde kri̇ti̇k mesajı Ri̇ze verdi̇'

08:20 10.01.2025 (güncellendi: 08:21 10.01.2025)
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
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2024 yılı, 31 bin 890 sarsıntı ile son 25 yılın en aktif 4. senesi oldu. Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye’deki deprem risklerinin daha da arttığını belirterek, özellikle Marmara, Yedisu Fayı ve Denizli bölgelerine dikkat çekti. Rize gibi depremle anılmayan illerdeki hareketlilik ise tehlikenin her yerde olduğunu bir kez daha hatırlattı
2024 yılı, sismik aktiviteler bakımından son 25 yılın en yoğun yıllarından biri oldu. Türkiye genelinde 31 bin 890 deprem kaydedilirken, bunların 15 bini, bir yıl önce yaşanan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin etkisiyle gerçekleşti.
Doç. Dr. Bülent Özmen, 2024’te Türkiye ve çevresinde meydana gelen toplam 220 depremin 4.0 ve üzeri büyüklükte olduğunu ifade etti. Bu depremlerden 17’si 5.0-5.9 arasında büyüklüğe sahipti.
"Bir buçuk günde bir 4.0'ten büyük deprem yaşandı." diyen Özmen, bu verilerin Türkiye’nin deprem riskinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.

Rize’nin 4.7’lik depremi: Beklenmeyen bir uyarı

2024 yılındaki sarsıntılar arasında, deprem riskiyle anılmayan illerden biri olan Rize’nin Hemşin ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki deprem, dikkat çeken bir olay oldu.
“Rize gibi depremle anılmayan bir bölgede böyle bir sarsıntı, Türkiye’nin her noktasının deprem tehlikesi altında olduğunu gösteriyor.” diyen Özmen, bilinçli bir şekilde risk azaltıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Marmara, Yedisu ve Denizli: En tehlikeli 3 bölge

Doç. Dr. Özmen, 2024 yılında Marmara, Yedisu Fayı ve Denizli bölgelerinde meydana gelen sismik hareketliliğin, deprem risklerini artırdığına dikkat çekti.
Marmara Denizi ve Silivri Açıkları: Marmara’da en son 1766’da büyük depremler yaşandı. Kumburgaz segmentindeki 258 yıllık sessizlik, bölgede büyük bir deprem olasılığını yükseltiyor.
Yedisu Fayı: 240 yıldır büyük bir deprem üretmeyen Erzincan-Bingöl arasında kalan bu fay hattı, “sismik boşluk” olarak değerlendiriliyor.
Denizli: Tarihsel dönemde pek çok büyük depreme sahne olan Denizli’nin de uzun süredir sessiz kalması, bu bölgede bir deprem riskini artırıyor.

2024’te depremlerden etkilenen şehirler

2024 yılında depremden en çok etkilenen iller arasında Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla yer aldı. Toplam 31 bin 890 depremin:
5 bin 698’i Malatya’da,
4 bin 234’ü Kahramanmaraş’ta,
2 bin 96’sı Muğla’da kaydedildi.
Yılın en dikkat çeken depremi ise 4 Mart 2024’te Yenice-Çanakkale’de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Deprem, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve 267 kişinin yaralanmasına neden oldu.

2025 i̇çin kritik mesaj: Deprem tehlikesi artıyor

2024 yılı, 2025 ve sonrası için tehlikeye işaret eden bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan sismik hareketlilik, deprem tehlikesinin her geçen gün yaklaştığını gösteriyor.
Doç. Dr. Özmen, Marmara ve Yedisu bölgelerinin yanı sıra, Denizli’nin de deprem tehlikesi altında olduğunu belirtti. "Deprem olasılığı her geçen gün artıyor. Risk azaltıcı önlemler almadan geçen her yıl, gelecekteki yıkımların önünü açıyor." dedi.
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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