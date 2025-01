https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/turkiyede-sismik-hareketlilik-tirmaniyor-diyerek-uyardi-2024un-depremlerinde-kritik-mesaji-rize-1092523140.html

'Türkiye’de sismik hareketlilik tırmanıyor' diyerek uyardı: '2024’ün depremleri̇nde kri̇ti̇k mesajı Ri̇ze verdi̇'

'Türkiye’de sismik hareketlilik tırmanıyor' diyerek uyardı: '2024’ün depremleri̇nde kri̇ti̇k mesajı Ri̇ze verdi̇'

2024 yılı, 31 bin 890 sarsıntı ile son 25 yılın en aktif 4. senesi oldu. Doç. Dr. Bülent Özmen, Türkiye'deki deprem risklerinin daha da arttığını belirterek...

2024 yılı, sismik aktiviteler bakımından son 25 yılın en yoğun yıllarından biri oldu. Türkiye genelinde 31 bin 890 deprem kaydedilirken, bunların 15 bini, bir yıl önce yaşanan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin etkisiyle gerçekleşti.Doç. Dr. Bülent Özmen, 2024’te Türkiye ve çevresinde meydana gelen toplam 220 depremin 4.0 ve üzeri büyüklükte olduğunu ifade etti. Bu depremlerden 17’si 5.0-5.9 arasında büyüklüğe sahipti."Bir buçuk günde bir 4.0'ten büyük deprem yaşandı." diyen Özmen, bu verilerin Türkiye’nin deprem riskinin ne kadar ciddi olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Rize’nin 4.7’lik depremi: Beklenmeyen bir uyarı2024 yılındaki sarsıntılar arasında, deprem riskiyle anılmayan illerden biri olan Rize’nin Hemşin ilçesindeki 4.7 büyüklüğündeki deprem, dikkat çeken bir olay oldu.“Rize gibi depremle anılmayan bir bölgede böyle bir sarsıntı, Türkiye’nin her noktasının deprem tehlikesi altında olduğunu gösteriyor.” diyen Özmen, bilinçli bir şekilde risk azaltıcı önlemler alınması gerektiğini vurguladı.Marmara, Yedisu ve Denizli: En tehlikeli 3 bölgeDoç. Dr. Özmen, 2024 yılında Marmara, Yedisu Fayı ve Denizli bölgelerinde meydana gelen sismik hareketliliğin, deprem risklerini artırdığına dikkat çekti.2024’te depremlerden etkilenen şehirler2024 yılında depremden en çok etkilenen iller arasında Malatya, Kahramanmaraş ve Muğla yer aldı. Toplam 31 bin 890 depremin:Yılın en dikkat çeken depremi ise 4 Mart 2024’te Yenice-Çanakkale’de yaşanan 4.9 büyüklüğündeki sarsıntıydı. Deprem, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve 267 kişinin yaralanmasına neden oldu.2025 i̇çin kritik mesaj: Deprem tehlikesi artıyor2024 yılı, 2025 ve sonrası için tehlikeye işaret eden bir yıl olarak kayıtlara geçti. Türkiye’nin farklı bölgelerinde artan sismik hareketlilik, deprem tehlikesinin her geçen gün yaklaştığını gösteriyor.Doç. Dr. Özmen, Marmara ve Yedisu bölgelerinin yanı sıra, Denizli’nin de deprem tehlikesi altında olduğunu belirtti. "Deprem olasılığı her geçen gün artıyor. Risk azaltıcı önlemler almadan geçen her yıl, gelecekteki yıkımların önünü açıyor." dedi.

