AFAD son dakikayla duyurdu: Hatay Yayladağı’nda deprem

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Anayasa Mahkemesi’nin açılım döneminde verdiği karar yumuşama zemini oluşturmak için verilmiş bir karardır’
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
DEM Parti heyetinden Edirne ziyareti: ‘Demirtaş faktörü daha çok konuşulacak’
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
'3294 sayılı kanuna göre, ülke nüfusunun büyük bir kısmı muhtaç duruma düşmüş durumda'
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Ambulans hizmetlerine uygunluk belgesi zorunluluğu getirildi
12:05
84 dk
HABER MASASI
Z kuşağından X kuşağına: Kuşaklar arası hobi tercihleri
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zeka ile röportaj: Nereye kadar gider?
14:05
44 dk
ANKARA FARKI
'Yeni açılım' sürecinde neler oluyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SEVDA SÖZLERİ ŞAİRİ
Bu dünyadan Cemal Süreya geçti
17:41
7 dk
ÖZEL HABER
Gassallar gündeme oturan dizi hakkında ne düşünüyor: Toplumun beyninde şimşek çaktırdı
17:52
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Trump oteli önündeki bombalı saldırının yapay zekayla planlandığı tespit edildi
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Pentagon itiraf etti: Ukrayna'da üstünlük Rusya'da
18:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
KURTULUŞUN KALEMİ
Sultanahmet Meydanı'nda binlerce kişiye bağımsızlık yemini ettirmişti
19:19
8 dk
SESLİ HABER
İran başkentini taşıyor: Yeni başkent belli oldu
19:34
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Yeni emekli maaşları e-Devlet'te
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/afad-son-dakikayla-duyurdu-hatay-yayladaginda-deprem-1092522058.html
AFAD son dakikayla duyurdu: Hatay Yayladağı’nda deprem
AFAD son dakikayla duyurdu: Hatay Yayladağı’nda deprem
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Yayladağı ilçesi, bu sabah 07.08’de 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin derinliği 13.3 kilometre... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:32+0300
2025-01-10T07:32+0300
son depremler
afad
hatay
yayladağı
son dakika
son depremler
deprem
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077774_0:4:864:490_1920x0_80_0_0_6c3f25629e205e6192dd981c1e48e074.jpg
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Yayladağı olduğunu ve sabah saat 07.08’de gerçekleştiğini duyurdu.Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçülürken, çevredeki ilçelerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.Hatay, deprem riski taşıyan bölgelerdenHatay, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alan ve deprem riski yüksek bölgelerinden biri. Bölgede meydana gelen depremler, bu riski bir kez daha gözler önüne seriyor.Uzmanlar, bölgedeki yapıların deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html
hatay
yayladağı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090077774_103:0:762:494_1920x0_80_0_0_2630786144cf7e821170481dde3f0a7d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
afad, hatay, yayladağı, son dakika, son depremler, deprem, deprem
afad, hatay, yayladağı, son dakika, son depremler, deprem, deprem

AFAD son dakikayla duyurdu: Hatay Yayladağı’nda deprem

07:32 10.01.2025
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA
Abone ol
Hatay’ın Yayladağı ilçesi, bu sabah 07.08’de 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. İşte depreme dair detaylar...
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Yayladağı olduğunu ve sabah saat 07.08’de gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçülürken, çevredeki ilçelerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.

Hatay, deprem riski taşıyan bölgelerden

Hatay, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alan ve deprem riski yüksek bölgelerinden biri. Bölgede meydana gelen depremler, bu riski bir kez daha gözler önüne seriyor.
Uzmanlar, bölgedeki yapıların deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.
İstanbul kar yağışı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
YAŞAM
Meteoroloji'den beklenen kritik uyarılar geldi: Edirne'den giriş yapan kar İstanbul kapısında
06:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала