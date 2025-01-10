https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/afad-son-dakikayla-duyurdu-hatay-yayladaginda-deprem-1092522058.html
AFAD son dakikayla duyurdu: Hatay Yayladağı’nda deprem
AFAD son dakikayla duyurdu: Hatay Yayladağı’nda deprem
Sputnik Türkiye
Hatay’ın Yayladağı ilçesi, bu sabah 07.08’de 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin derinliği 13.3 kilometre... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T07:32+0300
2025-01-10T07:32+0300
2025-01-10T07:32+0300
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Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Yayladağı olduğunu ve sabah saat 07.08’de gerçekleştiğini duyurdu.Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçülürken, çevredeki ilçelerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.Hatay, deprem riski taşıyan bölgelerdenHatay, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alan ve deprem riski yüksek bölgelerinden biri. Bölgede meydana gelen depremler, bu riski bir kez daha gözler önüne seriyor.Uzmanlar, bölgedeki yapıların deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/meteorolojiden-beklenen-kritik-uyarilar-geldi-edirneden-giris-yapan-kar-istanbul-kapisinda-1092520236.html
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afad, hatay, yayladağı, son dakika, son depremler, deprem, deprem
afad, hatay, yayladağı, son dakika, son depremler, deprem, deprem
AFAD son dakikayla duyurdu: Hatay Yayladağı’nda deprem
Hatay’ın Yayladağı ilçesi, bu sabah 07.08’de 4.0 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. AFAD tarafından açıklanan verilere göre, depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçüldü. Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi. İşte depreme dair detaylar...
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin merkez üssünün Yayladağı olduğunu ve sabah saat 07.08’de gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin derinliği 13.3 kilometre olarak ölçülürken, çevredeki ilçelerde de hissedilen sarsıntı kısa süreli paniğe neden oldu.
Hatay, deprem riski taşıyan bölgelerden
Hatay, Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer alan ve deprem riski yüksek bölgelerinden biri. Bölgede meydana gelen depremler, bu riski bir kez daha gözler önüne seriyor.
Uzmanlar, bölgedeki yapıların deprem yönetmeliğine uygun hale getirilmesi gerektiğini sık sık vurguluyor.