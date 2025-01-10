https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/tehlikeli-esik-asildi-2024-15-derece-sicaklik-sinirini-asan-ilk-yil-oldu-1092525359.html

Tehlikeli eşik aşıldı: 2024, 1.5 derece sıcaklık sınırını aşan ilk yıl oldu

Tehlikeli eşik aşıldı: 2024, 1.5 derece sıcaklık sınırını aşan ilk yıl oldu

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, 2024 yılını insanlık için kritik bir dönüm noktası olarak nitelendiriyor. Küresel ısınmanın etkileri, 1.5 santigrat derece sınırının... 10.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-10T09:46+0300

2025-01-10T09:46+0300

2025-01-10T09:46+0300

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sera gazı

sera gazı emisyonu

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Küresel iklim krizi yeni bir boyuta ulaştı. 2024 yılı, dünya genelindeki ortalama sıcaklıkların sanayi öncesi döneme göre 1.5 santigrat derecenin üzerine çıktığı ilk yıl olarak kaydedildi. Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi tarafından yayımlanan verilere göre, küresel ortalama sıcaklıklar, 1850-1900 yılları arasındaki seviyelere kıyasla 1,.6 santigrat derece arttı.Bilim insanları, bu kritik eşiğin aşılmasının iklim değişikliğinin etkilerini daha da şiddetlendireceği konusunda uyarıyor. Özellikle Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa'da rekor düzeyde orman yangınları, seller ve sıcak hava dalgaları yaşanırken, 2024'teki aşırı hava olayları milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara neden oldu.Yetkililer, küresel sera gazı emisyonlarını acilen azaltmak için daha sıkı önlemler alınması gerektiğini vurguluyor ve bilim insanları ve çevreciler, dünya liderlerine çağrıda bulunarak emisyon azaltım hedeflerinin hızla uygulanmasını talep ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/iklim-degisikligi-etkisi-mi-fuji-daginda-son-130-yilin-rekoru-kirildi-bu-yil-hic-kar-yagmadi-1089888418.html

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