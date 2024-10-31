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İklim değişikliği etkisi mi? Fuji Dağı'nda son 130 yılın rekoru kırıldı: Bu yıl hiç kar yağmadı
İklim değişikliği etkisi mi? Fuji Dağı'nda son 130 yılın rekoru kırıldı: Bu yıl hiç kar yağmadı
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Japonya'nın en yüksek ikinci yanardağı olan Fuji Dağı'nda 2024 yılı boyunca hiç kar yağışı görülmedi. Fuji Dağı'nın zirvesine en son 130 yıl önce kar... 31.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-31T14:35+0300
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Japonya'daki Fuji Dağı'nın zirvesi bu sezon hiç kar görmeyerek 130 yıllık bir rekoru kırdı. 1894'ten bu yana tutulan kayıtlarda, bu sene hiç kar görmeyen Fuji Dağı'nın genelde Ekim ayı başında karla kaplanması bekleniyordu. Ancak Ekim ayı bitmesine rağmen hala kar görülemiyor. Bu durum her geçen yıl iklim krizi etkilerinin artması konusunda alarm veriyor.Asya adalarında bulunan ikinci en yüksek yanardağı olan Fuji Dağı'nda kar yağışı geçen yıl 5 Ekim'de kaydedilmiş ancak hava sıcaklığında artış olduğu için Kasım ayının başında eridiği bildirilmişti. Yerel meteoroloji ajansları Japonya'nın, 1898'de kayıtların başlamasından bu yana kaydedilen en sıcak yazını yaşadığını söylüyor.Kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu Climate Central, Japonya'nın yaşadığı Ekim ayında alışılmadık hava sıcaklığının oluşmasında iklim krizinin etkisinin çok büyük olduğunu vurguladı. Aşırı sıcaklar sadece Japonya için geçerli değil. Bu yaz, üst üste iki kere küresel sıcaklık rekoru kırıldı. 2024 yılının bu zamana kadar kaydedilen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği söyleniyor.Ocak ayında yapılan bir araştırma, iklim krizinin son 40 yılda Kuzey Yarımküre'nin birçok bölgesinde kar yağışını düşürdüğü bulundu. Uzmanlar, Fuji Dağı'na yağacak olan kar, dünyanın iklim krizinde ne noktaya geldiğine dair bir gösterge olabileceğini düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240611/japonyada-yeni-yapilan-apartman-fuji-dagi-manzarasini-engelledigi-gerekcesiyle-yikilacak-1084705292.html
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asya & pasifik, asya, japonya, fuji dağı, iklim krizi, iklim kriziyle mücadele, kuzey yarımküre, kar yağışı, hava sıcaklığı, aşırı sıcaklar, climate center

İklim değişikliği etkisi mi? Fuji Dağı'nda son 130 yılın rekoru kırıldı: Bu yıl hiç kar yağmadı

14:35 31.10.2024
© AP Photo / Hiro KomaeFuji Dağı
Fuji Dağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Hiro Komae
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Japonya'nın en yüksek ikinci yanardağı olan Fuji Dağı'nda 2024 yılı boyunca hiç kar yağışı görülmedi. Fuji Dağı'nın zirvesine en son 130 yıl önce kar yağmadığını belirten uzmanlar yeni kırılan bu rekorun iklim krizinden kaynaklı olduğu üzerinde duruyor.
Japonya'daki Fuji Dağı'nın zirvesi bu sezon hiç kar görmeyerek 130 yıllık bir rekoru kırdı. 1894'ten bu yana tutulan kayıtlarda, bu sene hiç kar görmeyen Fuji Dağı'nın genelde Ekim ayı başında karla kaplanması bekleniyordu. Ancak Ekim ayı bitmesine rağmen hala kar görülemiyor. Bu durum her geçen yıl iklim krizi etkilerinin artması konusunda alarm veriyor.
Asya adalarında bulunan ikinci en yüksek yanardağı olan Fuji Dağı'nda kar yağışı geçen yıl 5 Ekim'de kaydedilmiş ancak hava sıcaklığında artış olduğu için Kasım ayının başında eridiği bildirilmişti. Yerel meteoroloji ajansları Japonya'nın, 1898'de kayıtların başlamasından bu yana kaydedilen en sıcak yazını yaşadığını söylüyor.
Kar amacı gütmeyen bir araştırma grubu Climate Central, Japonya'nın yaşadığı Ekim ayında alışılmadık hava sıcaklığının oluşmasında iklim krizinin etkisinin çok büyük olduğunu vurguladı. Aşırı sıcaklar sadece Japonya için geçerli değil. Bu yaz, üst üste iki kere küresel sıcaklık rekoru kırıldı. 2024 yılının bu zamana kadar kaydedilen en sıcak yıl olma yolunda ilerlediği söyleniyor.
Ocak ayında yapılan bir araştırma, iklim krizinin son 40 yılda Kuzey Yarımküre'nin birçok bölgesinde kar yağışını düşürdüğü bulundu. Uzmanlar, Fuji Dağı'na yağacak olan kar, dünyanın iklim krizinde ne noktaya geldiğine dair bir gösterge olabileceğini düşünüyor.
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