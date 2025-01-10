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Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı ABD'nin Grönland'ı ilhakını değerlendirdi: 1 trilyon dolar vurgusu
Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı ABD'nin Grönland'ı ilhakını değerlendirdi: 1 trilyon dolar vurgusu
Sputnik Türkiye
Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Çekunkov, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına alması halinde petrol şirketlerinin değerini 1 trilyon dolar... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T17:36+0300
2025-01-10T17:38+0300
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Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Çekunkov sosyal medya hesabı Telegram'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'ye ilhakına ilişkin sözlerini değerlendirerek Grönland'ın ABD'ye katılması halinde ABD'nin şirketlerinin sermayesini 1 trilyon dolar artıracağını söyledi.Çekunkov yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:Açıklamasında Grönland'ın Rusya için önemi de işaret eden Çekunkov, "Ben olsam abartmazdım. Evvela Grönland'da zaten bir Amerikan askeri üssü var ve Alaska zaten bize daha yakın. İkinci olarak da Kuzey filomuz Kuzey Kutbu'ndaki stratejik konuları kapatıyor. Doğal kaynaklar açısından da maden kaynaklarımızın sermayeleştirilmesi için çaba sarf etmeliyiz. Topraklarımın altında çok daha fazla Grönland var ve bundan trilyonlar çıkarmamız elzem" dedi.'Stratejik çıkarlarımız var'Trump'ın Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmaya yönelik planlarını değerlendiren Dmitriy Peskov, "Bu tür hak iddiaları daha çok ABD'nin Danimarka ve diğer devletlerle olan ikili ilişkileri kapsamındaki bir mesele. Oldukça dramatik bir şekilde gelişen durumu çok yakından izliyoruz. Fakat neyse ki bu, şimdilik açıklamalar düzeyinde" ifadelerini kullanmıştı.Kuzey Kutbu'nun Rusya'nın stratejik çıkarlarının bulunduğu bir bölge olduğunu anımsatan Peskov sözlerini şöyle sürdürmüştü:'ABD deniz piyadelerinin Grönland'a inmesini mi bekliyorsunuz?'AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, AB üyesi Danimarka’ya bağlı bir özerk bölge olan Grönland'a karşı herhangi bir askeri harekatın AB Antlaşması'nın 42'nci maddesindeki 'karşılıklı yardım' maddesini harekete geçireceğini teyit etse de ABD'nin Grönland'ın 'kontrolünü alması' gibi bir riskin olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapmayı reddetti ve konuya ilişkin soruları 'çok teorik' olarak nitelendirmişti.Toplantıya katılan medya mensuplarından biri AB'nin Trump'ın açıklamalarına ilişkin tutumunu, "Egemenliğin her şeyden önemli olduğunu söylüyorsunuz ama ABD’nin yeni başkanından gelen oldukça açık bir tehdit hakkında yorum yapmayacaksınız. Bunu anlamakta zorlanıyorum, yani neyi bekliyorsunuz? ABD deniz piyadelerinin Grönland'a inmesini mi bekliyorsunuz?" sözleriyle eleştirmişti.Almanya ve Fransa'dan tepkiAlmanya Başbakanı Olaf Scholz düzenlediği basın toplantısında, Trump'un Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine karşı olarak yaptığı açıklamada sınırların dokunulmazlığının hukukun temel ilkesi olduğunu belirterek hudutların kuvvet kullanılarak değiştirilemeyeceğini dile getirmişti.Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolüne ilişkin açıklamalarını yorumlarken Avrupa Birliği'nin hiçbir devletin kendi sınırlarına saldırmasına izin vermeyeceğini söylemişti.Danimarka'dan da tepki gelmiştiDanimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Başkan Seçilmiş Donald Trump'ın ABD'nin Grönland'ı satın alması yönündeki söylemlerinin artırmasının ardından, Grönland'ın satılık olmadığını vurguladı.Frederiksen yerel bir kanala verdiği röportajda, Grönland'ın kendi geleceğini seçeceğini belirterek "Sakin kalmamız ve prensiplerimize sadık kalmamız gerekiyor" cümlesinin altını çizmişti.'Satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız'Grönland Başbakanı Mute Egede'nin Trump'ın bu fikrine sosyal medya hesabından yanıt vermişti.Grönland bağımsızlık taahhüdünü ve ticaret ile işbirliğine açık olduğunu teyit eden Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz” demişti.Trump, ABD'ye ait Pituffik Üssü'nün (eski adıyla Thule Hava Üssü) bulunduğu Grönland'ı satın almaktan ilk kez bahsetmiyor. Başkanlığının ilk döneminde bu fikri kamuoyuna açıklamış ancak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından 'saçma' bulunarak reddedilmişti. Bu olumsuz tepki Trump'ın Danimarka'ya yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmesine neden olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html
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aleksey çekunkov, rusya, abd, donald trump, almanya, olaf scholz, fransa, jean-noel barrot, kremlin, dmitriy peskov, grönland, avrupa birliği, danimarka, petrol
aleksey çekunkov, rusya, abd, donald trump, almanya, olaf scholz, fransa, jean-noel barrot, kremlin, dmitriy peskov, grönland, avrupa birliği, danimarka, petrol

Rusya'nın Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı ABD'nin Grönland'ı ilhakını değerlendirdi: 1 trilyon dolar vurgusu

17:36 10.01.2025 (güncellendi: 17:38 10.01.2025)
© AP Photo / Chris SzagolaGrönland buzul
Grönland buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Chris Szagola
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Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Çekunkov, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına alması halinde petrol şirketlerinin değerini 1 trilyon dolar artırabileceğini dile getirdi.
Rusya Uzak Doğu ve Arktik Kalkınma Bakanı Aleksey Çekunkov sosyal medya hesabı Telegram'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın ABD'ye ilhakına ilişkin sözlerini değerlendirerek Grönland'ın ABD'ye katılması halinde ABD'nin şirketlerinin sermayesini 1 trilyon dolar artıracağını söyledi.
Çekunkov yaptığı paylaşımda şu cümleleri kaydetti:

Amerikan Başkanı Bill Clinton'ın ekonominin her şeyin merkezinde yer aldığı şeklindeki Marksist ilkeyi tekrarlayan kısa sloganı ile vurgulayacağım: 'Mesele ekonomi aptal!' ABD'nin hakkını teslim etmek gerekir, kaynakları nasıl sermayeye dönüştüreceğini biliyor. ABD'nin en büyük 10 petrol şirketinin değeri 1.3 trilyon dolar. Teorik olarak Trump'ın sözden eyleme geçtiğini ve Grönland'ın kaynakları üzerinde bir tür kontrol sağlayabildiğini varsayarsak ABD şirketleri sermayelerine 1 trilyon ekleyecektir. Bu çerçevede her türlü fiyat uygun görünüyor.

Açıklamasında Grönland'ın Rusya için önemi de işaret eden Çekunkov, "Ben olsam abartmazdım. Evvela Grönland'da zaten bir Amerikan askeri üssü var ve Alaska zaten bize daha yakın. İkinci olarak da Kuzey filomuz Kuzey Kutbu'ndaki stratejik konuları kapatıyor. Doğal kaynaklar açısından da maden kaynaklarımızın sermayeleştirilmesi için çaba sarf etmeliyiz. Topraklarımın altında çok daha fazla Grönland var ve bundan trilyonlar çıkarmamız elzem" dedi.

'Stratejik çıkarlarımız var'

Trump'ın Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmaya yönelik planlarını değerlendiren Dmitriy Peskov, "Bu tür hak iddiaları daha çok ABD'nin Danimarka ve diğer devletlerle olan ikili ilişkileri kapsamındaki bir mesele. Oldukça dramatik bir şekilde gelişen durumu çok yakından izliyoruz. Fakat neyse ki bu, şimdilik açıklamalar düzeyinde" ifadelerini kullanmıştı.
Kuzey Kutbu'nun Rusya'nın stratejik çıkarlarının bulunduğu bir bölge olduğunu anımsatan Peskov sözlerini şöyle sürdürmüştü:

Kuzey Kutbu'nun ulusal çıkarlarımızın, stratejik çıkarlarımızın yer aldığı bir bölge olduğunu biliyorsunuz. Arktik bölgede varız ve orada olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kutup Bölgesi'nde varız ve bundan sonra da var olacağız. Bu bölgede barış ve istikrar atmosferinin sürdürülmesinden yanayız. Başta Kuzey Kutup Bölgesi olmak üzere her yerde barış ve istikrar adına dünyanın tüm ülkeleriyle etkileşime geçmeye hazırız.

'ABD deniz piyadelerinin Grönland'a inmesini mi bekliyorsunuz?'

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, AB üyesi Danimarka’ya bağlı bir özerk bölge olan Grönland'a karşı herhangi bir askeri harekatın AB Antlaşması'nın 42'nci maddesindeki 'karşılıklı yardım' maddesini harekete geçireceğini teyit etse de ABD'nin Grönland'ın 'kontrolünü alması' gibi bir riskin olup olmadığına ilişkin değerlendirme yapmayı reddetti ve konuya ilişkin soruları 'çok teorik' olarak nitelendirmişti.
Toplantıya katılan medya mensuplarından biri AB'nin Trump'ın açıklamalarına ilişkin tutumunu, "Egemenliğin her şeyden önemli olduğunu söylüyorsunuz ama ABD’nin yeni başkanından gelen oldukça açık bir tehdit hakkında yorum yapmayacaksınız. Bunu anlamakta zorlanıyorum, yani neyi bekliyorsunuz? ABD deniz piyadelerinin Grönland'a inmesini mi bekliyorsunuz?" sözleriyle eleştirmişti.

Almanya ve Fransa'dan tepki

Almanya Başbakanı Olaf Scholz düzenlediği basın toplantısında, Trump'un Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine karşı olarak yaptığı açıklamada sınırların dokunulmazlığının hukukun temel ilkesi olduğunu belirterek hudutların kuvvet kullanılarak değiştirilemeyeceğini dile getirmişti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolüne ilişkin açıklamalarını yorumlarken Avrupa Birliği'nin hiçbir devletin kendi sınırlarına saldırmasına izin vermeyeceğini söylemişti.

Danimarka'dan da tepki gelmişti

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Başkan Seçilmiş Donald Trump'ın ABD'nin Grönland'ı satın alması yönündeki söylemlerinin artırmasının ardından, Grönland'ın satılık olmadığını vurguladı.
Frederiksen yerel bir kanala verdiği röportajda, Grönland'ın kendi geleceğini seçeceğini belirterek "Sakin kalmamız ve prensiplerimize sadık kalmamız gerekiyor" cümlesinin altını çizmişti.

'Satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız'

Grönland Başbakanı Mute Egede'nin Trump'ın bu fikrine sosyal medya hesabından yanıt vermişti.
Grönland bağımsızlık taahhüdünü ve ticaret ile işbirliğine açık olduğunu teyit eden Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz” demişti.
Trump, ABD'ye ait Pituffik Üssü'nün (eski adıyla Thule Hava Üssü) bulunduğu Grönland'ı satın almaktan ilk kez bahsetmiyor. Başkanlığının ilk döneminde bu fikri kamuoyuna açıklamış ancak Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tarafından 'saçma' bulunarak reddedilmişti. Bu olumsuz tepki Trump'ın Danimarka'ya yapmayı planladığı resmi ziyareti iptal etmesine neden olmuştu.
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