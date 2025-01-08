https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/almanya-basbakani-scholzdan-donald-trumpa-tepki-sinirlar-zorladegistirilemez-1092469952.html
Almanya Başbakanı Scholz'dan Donald Trump'a tepki: 'Sınırlar zorla değiştirilemez'
Almanya Başbakanı Scholz'dan Donald Trump'a tepki: 'Sınırlar zorla değiştirilemez'
Sputnik Türkiye
Almanya Başbakanı Scholz düzenlediği basın toplantısında, Trump'un Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine karşı olarak yaptığı açıklamada sınırların... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T18:59+0300
2025-01-08T18:59+0300
2025-01-08T18:59+0300
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Avrupalı liderlerden ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı ile ilgili son açıklamalarına tepki gelmeye devam ediyor.Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi.Scholz, “Sınırların dokunulmazlığı uluslararası hukukun temel bir ilkesidir” dediği konuşmasında sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini vurguladı. Açıklamasında bir dizi Avrupalı devlet ve hükümet başkanıyla bu güncel konu hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun altını çizen Scholz, “Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla yaptığım görüşmelerde, ABD'den gelen son açıklamalarla bağlantılı olarak belirli bir anlayış eksikliği açıkça ifade edildi” dedi.Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı 'işgal' edeceğine inanmadığını söyledi.Salı gün Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html
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avrupa, abd, panama kanalı, berlin, donald trump, almanya, olaf scholz
avrupa, abd, panama kanalı, berlin, donald trump, almanya, olaf scholz
Almanya Başbakanı Scholz'dan Donald Trump'a tepki: 'Sınırlar zorla değiştirilemez'
Almanya Başbakanı Scholz düzenlediği basın toplantısında, Trump'un Grönland ve Panama Kanalı'na ilişkin sözlerine karşı olarak yaptığı açıklamada sınırların dokunulmazlığının hukukun temel ilkesi olduğunu belirterek hudutların kuvvet kullanılarak değiştirilemeyeceğini dile getirdi.
Avrupalı liderlerden ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın Grönland ve Panama Kanalı ile ilgili son açıklamalarına tepki gelmeye devam ediyor.
Son olarak Almanya Başbakanı Olaf Scholz da düzenlediği basın toplantısında Trump'ın açıklamalarına yanıt verdi.
Scholz, “Sınırların dokunulmazlığı uluslararası hukukun temel bir ilkesidir” dediği konuşmasında sınırların güç kullanılarak değiştirilemeyeceğini vurguladı.
Açıklamasında bir dizi Avrupalı devlet ve hükümet başkanıyla bu güncel konu hakkında görüş alışverişinde bulunduğunun altını çizen Scholz, “Bu konuda Avrupalı ortaklarımızla yaptığım görüşmelerde, ABD'den gelen son açıklamalarla bağlantılı olarak belirli bir anlayış eksikliği açıkça ifade edildi” dedi.
Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı 'işgal' edeceğine inanmadığını söyledi.
Salı gün Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı.