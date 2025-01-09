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Kremlin'den Trump'ın Grönland planlarına ilişkin açıklama: 'Stratejik çıkarlarımız var'
Kremlin'den Trump'ın Grönland planlarına ilişkin açıklama: 'Stratejik çıkarlarımız var'
Sputnik Türkiye
Rusya'nın müstakbel Başkan Trump'ın Grönland'la ilgili planlarını dikkatle takip ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın söz konusu bölgede... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T14:02+0300
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Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili hak iddialarının şimdilik açıklama düzeyinde bulunduğunu ve bunun ABD ile Danimarka arasındaki bir mesele olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirtti.Trump'ın Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmaya yönelik planlarını değerlendiren Peskov, "Bu tür hak iddiaları daha çok ABD'nin Danimarka ve diğer devletlerle olan ikili ilişkileri kapsamındaki bir mesele. Oldukça dramatik bir şekilde gelişen durumu çok yakından izliyoruz. Fakat neyse ki bu, şimdilik açıklamalar düzeyinde" ifadelerini kullandı.'Kuzey Kutbu'nda stratejik çıkarlarımız var'Kuzey Kutbu'nun Rusya'nın stratejik çıkarlarının bulunduğu bir bölge olduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Trump Rusya'yla temas kurmak isterse, Putin memnuniyet duyar'Kremlin Sözcüsü Peskov, bir soru üzerine de, Trump'ın Rusya'yla en üst düzeyde temas kurmaya ilişkin siyasi iradesini koruması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan yalnızca memnuniyet duyacağını söyledi.Peskov, Putin'in Trump'la diyaloğa hazır olduğunu ve böyle bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu defaatle dile getirdiğinin de altını çizdi.Trump'ın Grönland isteği yeni değilTrump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmişti.Grönland Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt vererek, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtmişti.Grönland, 1953 yılına kadar Danimarka'nın bir kolonisiydi ve hala Krallık'a bağlı bir bölge olarak biliniyor. Ancak 2009 yılında Grönland’a, özyönetim ve iç politika konusunda bağımsız seçim yapma hakkı tanınarak özerklik verilmişti.2019 yılında basında çıkan haberlerde de, Trump'ın Grönland'ı satın almayı düşündüğü iddiaları gündeme gelmişti. Trump, daha sonra gazetecilere, bu konuya 'stratejik olarak' ilgi gösterdiğini ifade etmişti. Danimarka ise, Trump'ın bu önerisini bir şaka olarak değerlendirmiş ve satış fikrini saçma olarak nitelendirmişti.Eski ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Miles Taylor, Ağustos 2020'de MSNBC’ye verdiği bir röportajda, Trump’ın Porto Riko ile Grönland'ın takas edilip edilemeyeceği konusunu da gündeme getirdiğini açıklamıştı.
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vladimir putin, miles taylor, abd, grönland, kuzey kutbu, donald trump, dmitriy peskov, rusya, danimarka, stratejik, stratejik istikrar, ulusal çıkar
vladimir putin, miles taylor, abd, grönland, kuzey kutbu, donald trump, dmitriy peskov, rusya, danimarka, stratejik, stratejik istikrar, ulusal çıkar

Kremlin'den Trump'ın Grönland planlarına ilişkin açıklama: 'Stratejik çıkarlarımız var'

14:02 09.01.2025
© Sputnik / Valentina PevtsovaKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© Sputnik / Valentina Pevtsova
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Rusya'nın müstakbel Başkan Trump'ın Grönland'la ilgili planlarını dikkatle takip ettiğini belirten Kremlin Sözcüsü Peskov, Moskova'nın söz konusu bölgede stratejik çıkarları bulunduğunu anımsattı.
Seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'la ilgili hak iddialarının şimdilik açıklama düzeyinde bulunduğunu ve bunun ABD ile Danimarka arasındaki bir mesele olduğunu söyleyen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın gelişmeleri dikkatle takip ettiğini belirtti.

Trump'ın Grönland'ı ABD'nin bir parçası yapmaya yönelik planlarını değerlendiren Peskov, "Bu tür hak iddiaları daha çok ABD'nin Danimarka ve diğer devletlerle olan ikili ilişkileri kapsamındaki bir mesele. Oldukça dramatik bir şekilde gelişen durumu çok yakından izliyoruz. Fakat neyse ki bu, şimdilik açıklamalar düzeyinde" ifadelerini kullandı.

'Kuzey Kutbu'nda stratejik çıkarlarımız var'

Kuzey Kutbu'nun Rusya'nın stratejik çıkarlarının bulunduğu bir bölge olduğunu anımsatan Kremlin Sözcüsü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuzey Kutbu'nun ulusal çıkarlarımızın, stratejik çıkarlarımızın yer aldığı bir bölge olduğunu biliyorsunuz. Arktik bölgede varız ve orada olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kutup Bölgesi'nde varız ve bundan sonra da var olacağız. Bu bölgede barış ve istikrar atmosferinin sürdürülmesinden yanayız. Başta Kuzey Kutup Bölgesi olmak üzere her yerde barış ve istikrar adına dünyanın tüm ülkeleriyle etkileşime geçmeye hazırız"

'Trump Rusya'yla temas kurmak isterse, Putin memnuniyet duyar'

Kremlin Sözcüsü Peskov, bir soru üzerine de, Trump'ın Rusya'yla en üst düzeyde temas kurmaya ilişkin siyasi iradesini koruması halinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bundan yalnızca memnuniyet duyacağını söyledi.

Peskov, Putin'in Trump'la diyaloğa hazır olduğunu ve böyle bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu defaatle dile getirdiğinin de altını çizdi.

Trump'ın Grönland isteği yeni değil

Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmişti.

Grönland Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt vererek, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtmişti.

Grönland, 1953 yılına kadar Danimarka'nın bir kolonisiydi ve hala Krallık'a bağlı bir bölge olarak biliniyor. Ancak 2009 yılında Grönland’a, özyönetim ve iç politika konusunda bağımsız seçim yapma hakkı tanınarak özerklik verilmişti.
2019 yılında basında çıkan haberlerde de, Trump'ın Grönland'ı satın almayı düşündüğü iddiaları gündeme gelmişti. Trump, daha sonra gazetecilere, bu konuya 'stratejik olarak' ilgi gösterdiğini ifade etmişti. Danimarka ise, Trump'ın bu önerisini bir şaka olarak değerlendirmiş ve satış fikrini saçma olarak nitelendirmişti.
Eski ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Miles Taylor, Ağustos 2020'de MSNBC’ye verdiği bir röportajda, Trump’ın Porto Riko ile Grönland'ın takas edilip edilemeyeceği konusunu da gündeme getirdiğini açıklamıştı.
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