https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fransadan-trumpin-gronland-aciklamalarina-tepki-geldi-izin-vermeyecegiz-1092463997.html

Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki geldi: 'İzin vermeyeceğiz'

Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki geldi: 'İzin vermeyeceğiz'

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Grönland ile ilgili sözlerinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin kendisine saldırılmasına izin vermeyeceğini belirtti. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T16:24+0300

2025-01-08T16:24+0300

2025-01-08T16:24+0300

dünya

avrupa

avrupa birliği

fransa dışişleri bakanlığı

jean-noel barrot

abd

donald trump

grönland

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Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolüne ilişkin açıklamalarını yorumlarken Avrupa Birliği'nin hiçbir devletin kendi sınırlarına saldırmasına izin vermeyeceğini söyledi.Barrot açıklamasında, “Açıkçası, Avrupa Birliği'nin dünyadaki diğer ülkelerin, hangi ülkeden bahsediyor olursak olalım egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu olamaz" dediAvrupa'nın güçlü bir kıta olduğunu ancak AB'yi güçlendirmek için daha fazla tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Barrot, “Bana ABD'nin Grönland'ı fethedip fethetmeyeceğini sorarsanız, cevabım hayır olur. En güçlü olanın yasasının geri döndüğü bir döneme mi girdik, cevabım evet” cümlesini kaydetti.Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı 'işgal' edeceğine inanmadığını söyledi.Salı gün Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı.

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avrupa, avrupa birliği, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, abd, donald trump, grönland