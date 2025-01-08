https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/fransadan-trumpin-gronland-aciklamalarina-tepki-geldi-izin-vermeyecegiz-1092463997.html
Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki geldi: 'İzin vermeyeceğiz'
Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki geldi: 'İzin vermeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Donald Trump'ın Grönland ile ilgili sözlerinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin kendisine saldırılmasına izin vermeyeceğini belirtti. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T16:24+0300
2025-01-08T16:24+0300
2025-01-08T16:24+0300
dünya
avrupa
avrupa birliği
fransa dışişleri bakanlığı
jean-noel barrot
abd
donald trump
grönland
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/01/1053329166_0:15:1200:690_1920x0_80_0_0_ac1796a838692c982f5404d63752d7a4.jpg
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolüne ilişkin açıklamalarını yorumlarken Avrupa Birliği'nin hiçbir devletin kendi sınırlarına saldırmasına izin vermeyeceğini söyledi.Barrot açıklamasında, “Açıkçası, Avrupa Birliği'nin dünyadaki diğer ülkelerin, hangi ülkeden bahsediyor olursak olalım egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu olamaz" dediAvrupa'nın güçlü bir kıta olduğunu ancak AB'yi güçlendirmek için daha fazla tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Barrot, “Bana ABD'nin Grönland'ı fethedip fethetmeyeceğini sorarsanız, cevabım hayır olur. En güçlü olanın yasasının geri döndüğü bir döneme mi girdik, cevabım evet” cümlesini kaydetti.Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı 'işgal' edeceğine inanmadığını söyledi.Salı gün Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ilk-teklifin-1946-yilinda-yapildigi-ortaya-cikmisti-trump-yineledi-abd-gronlandi-neden-ilhak-etmek-1092031482.html
abd
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/01/1053329166_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_33488ac1ed1410cc4424987ace464111.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
avrupa, avrupa birliği, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, abd, donald trump, grönland
avrupa, avrupa birliği, fransa dışişleri bakanlığı, jean-noel barrot, abd, donald trump, grönland
Fransa'dan Trump'ın Grönland açıklamalarına tepki geldi: 'İzin vermeyeceğiz'
Donald Trump'ın Grönland ile ilgili sözlerinin ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, AB'nin kendisine saldırılmasına izin vermeyeceğini belirtti.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot yaptığı açıklamada, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Grönland'ın kontrolüne ilişkin açıklamalarını yorumlarken Avrupa Birliği'nin hiçbir devletin kendi sınırlarına saldırmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Barrot açıklamasında, “Açıkçası, Avrupa Birliği'nin dünyadaki diğer ülkelerin, hangi ülkeden bahsediyor olursak olalım egemen sınırlarına saldırmasına izin vermesi söz konusu olamaz" dedi
Avrupa'nın güçlü bir kıta olduğunu ancak AB'yi güçlendirmek için daha fazla tedbir alınması gerektiğinin altını çizen Barrot, “Bana ABD'nin Grönland'ı fethedip fethetmeyeceğini sorarsanız, cevabım hayır olur. En güçlü olanın yasasının geri döndüğü bir döneme mi girdik, cevabım evet” cümlesini kaydetti.
Trump'ın Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin Barrot, ABD'nin Grönland'ı 'işgal' edeceğine inanmadığını söyledi.
Salı gün Trump, Grönland'ın ABD'nin bir parçası olması gerektiğini dile getirmiş ve ulusal güvenlik, Çin ve Rusya da dahil olmak üzere 'özgür dünyayı' savunma iddiasıyla bunun stratejik önemini vurgulamıştı.