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SGK uzmanı tarih işaret etti: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam verilecek mi?
SGK uzmanı tarih işaret etti: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam verilecek mi?
Sputnik Türkiye
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 oranında zam alırken, emeklilere ek zam ihtimali gündemde. SGK Uzmanı Özgür Erdursun... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T10:05+0300
2025-01-10T10:05+0300
ekonomi
emekli
emekli maaşı
memur
memur zammı
sgk
en düşük emekli maaşı
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Geçtiğimiz hafta açıklanan zam oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldı. Bu artışla birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Ancak yapılan artışların yetersiz olduğu görüşüyle ek zam ihtimalini tartışmaya açıldı.Emekliye ek zam verilecek mi?Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin mevcut maaşlarıyla yaşam koşullarını karşılamakta zorlandığını belirterek, ek zam talebini yineledi. Erdursun, “Emekli maaşlarına refah payı eklenmesi gerektiğini düşünüyorum ancak bu gerçekleşmedi. Maaşlar giderek daha da eriyor. Mevcut hesaplama sistemi gözden geçirilmeli ve intibak düzenlemesi gibi kalıcı çözümler üretilmelidir” dedi.Erdursun, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Ocak’ta ek zam açıklaması yaptığını hatırlatarak, bu yıl 13 Ocak’a dikkat çekti. Erdursun, "Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesi bir düzenleme yapıldı. Bu yıl da benzer bir adım atılır mı bilmiyoruz, ancak emekliler büyük bir beklenti içinde” ifadelerini kullandı.Kalıcı çözüm için i̇ntibak düzenlemesi şartErdursun, yalnızca zamların değil, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek yapısal reformların da gündeme alınması gerektiğini söyledi. Özellikle intibak düzenlemesi gibi çözümlerle, maaşlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı. "Emekli maaşlarının güncellenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik" diyerek, emeklilerin tepkilerinin artabileceğine işaret etti.
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emekli maaşı zammı, ssk ve bağ-kur zam oranı, memur emeklisi zam oranı, 13 ocak ek zam, emekli maaşına refah payı, ssk bağ-kur en düşük emekli maaşı, emekli maaşı 14 bin lira, sgk uzmanı özgür erdursun, emekli maaşı ek zam yapılacak mı, emekli maaşı güncellemesi, 2025 emekli zam oranları, emekli maaşı ne kadar oldu, refah payı ek zammı, emekliler için yeni zam kararı, ssk emeklisi maaşı 2025, bağ-kur emeklisi maaşı, ssk bağ-kur emeklisi zammı, emekliye ek zam yapılacak mı, emekli maaşı artar mı

SGK uzmanı tarih işaret etti: SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ek zam verilecek mi?

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SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75, memur emeklileri ise yüzde 11.54 oranında zam alırken, emeklilere ek zam ihtimali gündemde. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 13 Ocak’ta yapılacak toplantıya dikkat çekerek, geçen yılki sürpriz artışı hatırlattı.
Geçtiğimiz hafta açıklanan zam oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15.75 enflasyon farkı, memur ve memur emeklileri ise yüzde 11.54 zam aldı. Bu artışla birlikte en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 14 bin 469 liraya yükseldi. Ancak yapılan artışların yetersiz olduğu görüşüyle ek zam ihtimalini tartışmaya açıldı.

Emekliye ek zam verilecek mi?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilerin mevcut maaşlarıyla yaşam koşullarını karşılamakta zorlandığını belirterek, ek zam talebini yineledi. Erdursun, “Emekli maaşlarına refah payı eklenmesi gerektiğini düşünüyorum ancak bu gerçekleşmedi. Maaşlar giderek daha da eriyor. Mevcut hesaplama sistemi gözden geçirilmeli ve intibak düzenlemesi gibi kalıcı çözümler üretilmelidir” dedi.
Erdursun, geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Ocak’ta ek zam açıklaması yaptığını hatırlatarak, bu yıl 13 Ocak’a dikkat çekti. Erdursun, "Geçtiğimiz yıl yerel seçimler öncesi bir düzenleme yapıldı. Bu yıl da benzer bir adım atılır mı bilmiyoruz, ancak emekliler büyük bir beklenti içinde” ifadelerini kullandı.

Kalıcı çözüm için i̇ntibak düzenlemesi şart

Erdursun, yalnızca zamların değil, emeklilerin yaşam standartlarını iyileştirecek yapısal reformların da gündeme alınması gerektiğini söyledi. Özellikle intibak düzenlemesi gibi çözümlerle, maaşlar arasındaki adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı. "Emekli maaşlarının güncellenmesi artık kaçınılmaz bir gereklilik" diyerek, emeklilerin tepkilerinin artabileceğine işaret etti.
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