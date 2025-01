https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/alman-sansolye-adayi-weidel-trump-ve-musk-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirecek-1092519865.html

Alman Şansölye adayı Weidel: Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek

10.01.2025

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Trump'a oldukça yakın olan milyarder Elon Musk'ın Ukrayna'daki silahlı çatışmayı sona erdirebileceklerini umduğunu ifade etti. Weidel Musk'a “Donald Trump ve sizin için umudum, bu korkunç mücadeleyi, her gün anlamsızca kaybedilen genç hayatları bir an önce sona erdirmeniz, çünkü Avrupalılar bunu yapamıyor” dedi. Weidel, mevcut Avrupalı elitlerin askeri güç ve diplomatik çabalar da dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakarak kendilerini tamamen ABD'ye bağımlı hale getirdiklerini söyledi.

