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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/alman-sansolye-adayi-weidel-trump-ve-musk-ukraynadaki-catismayi-sona-erdirecek-1092519865.html
Alman Şansölye adayı Weidel: Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek
Alman Şansölye adayı Weidel: Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek
Sputnik Türkiye
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, Trump ve Musk hakkında Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirilmesi umudu... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T04:49+0300
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ukrayna krizi
almanya için alternatif (afd)
almanya
ukrayna
alice weidel
donald trump
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Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Trump'a oldukça yakın olan milyarder Elon Musk'ın Ukrayna'daki silahlı çatışmayı sona erdirebileceklerini umduğunu ifade etti. Weidel Musk'a “Donald Trump ve sizin için umudum, bu korkunç mücadeleyi, her gün anlamsızca kaybedilen genç hayatları bir an önce sona erdirmeniz, çünkü Avrupalılar bunu yapamıyor” dedi. Weidel, mevcut Avrupalı elitlerin askeri güç ve diplomatik çabalar da dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakarak kendilerini tamamen ABD'ye bağımlı hale getirdiklerini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/scholzun-ofisi-ukraynaya-askeri-yardim-saglamayi-yavaslatiyor-1092519720.html
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almanya için alternatif (afd), almanya, ukrayna, alice weidel, donald trump, elon musk
almanya için alternatif (afd), almanya, ukrayna, alice weidel, donald trump, elon musk

Alman Şansölye adayı Weidel: Trump ve Musk Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirecek

04:49 10.01.2025
© AP Photo / Michael SohnAlice WeidelQ
Alice WeidelQ - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AP Photo / Michael Sohn
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Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, Trump ve Musk hakkında Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirilmesi umudu taşıdığını söyledi.
Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı ve başbakan adayı Alice Weidel, ABD Başkanı seçilen Donald Trump ve Trump'a oldukça yakın olan milyarder Elon Musk'ın Ukrayna'daki silahlı çatışmayı sona erdirebileceklerini umduğunu ifade etti.
Weidel Musk'a “Donald Trump ve sizin için umudum, bu korkunç mücadeleyi, her gün anlamsızca kaybedilen genç hayatları bir an önce sona erdirmeniz, çünkü Avrupalılar bunu yapamıyor” dedi.
Weidel, mevcut Avrupalı elitlerin askeri güç ve diplomatik çabalar da dahil olmak üzere her şeyi bir kenara bırakarak kendilerini tamamen ABD'ye bağımlı hale getirdiklerini söyledi.
Olaf Scholz - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
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