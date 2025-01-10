https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/scholzun-ofisi-ukraynaya-askeri-yardim-saglamayi-yavaslatiyor-1092519720.html
'Scholz'un ofisi Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı yavaşlatıyor'
'Scholz'un ofisi Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı yavaşlatıyor'
Sputnik Türkiye
Alman Spiegel dergisinin haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ofisi, Dışişleri Bakanı Annalena Berbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından... 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T04:38+0300
2025-01-10T04:38+0300
2025-01-10T04:38+0300
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Habere göre, Alman Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimlerden önce bütçe komitesine acil harcamaların onaylanması için başvurmayı planlıyor. Haberde iki bakanlığın, geçmişteki planlamalarının Ukrayna'nın mevcut acil ihtiyaçlarını dikkate almadığını, özellikle de Rusya'nın saldırı hızının artması ve Ukrayna'nın bazı önemli savunma pozisyonlarını kaybetmesi nedeniyle bu adımı gerekçelendiriyor. Ayrıca, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde kazanması durumunda ABD'nin Kiev'e gelecekteki yardımları konusundaki belirsizlik de bu durumu etkiliyor. Spiegel'in haberinde, Scholz'un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi. Habere göre Scholz'un ofisi, 3 milyar euroluk planı engelleme gerekçesi olarak, gelecekteki federal hükümeti önceden belirlenmiş bir durumla karşı karşıya bırakmak istemediklerini öne sürüyor. Ayrıca, Scholz'un ofisi acil eylemler için bir gereklilik görmüyor ve Scholz'un, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olması dolayısıyla, seçimlerden önce seçmenleri korkutma endişesinin de olabileceği belirtiliyor. Rusya daha önce, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu belirtmişti. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah sevkiyatı değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimi gibi konularda da çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti. Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/kanada-ukraynaya-yeni-askeri-yardim-paketi-tahsis-etti--1092517974.html
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ukrayna, almanya, kiev, alman savunma bakanlığı, sosyal demokrat parti (spd), avrupa, haberler
ukrayna, almanya, kiev, alman savunma bakanlığı, sosyal demokrat parti (spd), avrupa, haberler
'Scholz'un ofisi Ukrayna'ya askeri yardım sağlamayı yavaşlatıyor'
Alman Spiegel dergisinin haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un ofisi, Dışişleri Bakanı Annalena Berbock ve Savunma Bakanı Boris Pistorius tarafından savunulan Ukrayna'ya üç milyar avroluk ek askeri yardım konusunda frene basıyor.
Habere göre, Alman Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecek seçimlerden önce bütçe komitesine acil harcamaların onaylanması için başvurmayı planlıyor. Haberde iki bakanlığın, geçmişteki planlamalarının Ukrayna'nın mevcut acil ihtiyaçlarını dikkate almadığını, özellikle de Rusya'nın saldırı hızının artması ve Ukrayna'nın bazı önemli savunma pozisyonlarını kaybetmesi nedeniyle bu adımı gerekçelendiriyor.
Ayrıca, Donald Trump'ın başkanlık seçimlerinde kazanması durumunda ABD'nin Kiev'e gelecekteki yardımları konusundaki belirsizlik de bu durumu etkiliyor.
Spiegel'in haberinde, Scholz'un seçim öncesi ek askeri yardım planlarına sıcak bakmadığı ifade edildi. Habere göre Scholz'un ofisi, 3 milyar euroluk planı engelleme gerekçesi olarak, gelecekteki federal hükümeti önceden belirlenmiş bir durumla karşı karşıya bırakmak istemediklerini öne sürüyor.
Ayrıca, Scholz'un ofisi acil eylemler için bir gereklilik görmüyor ve Scholz'un, Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyesi olması dolayısıyla, seçimlerden önce seçmenleri korkutma endişesinin de olabileceği belirtiliyor.
Rusya daha önce, Ukrayna'ya silah sevkiyatının çözümü engellediğini, NATO ülkelerini çatışmaya doğrudan dahil ettiğini ve 'ateşle oynamak' olduğunu belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'e silah taşıyan herhangi bir kargonun Rus ordusu için meşru bir hedef olacağını ifade etmişti. Lavrov, ABD ve NATO'nun yalnızca silah sevkiyatı değil, aynı zamanda Birleşik Krallık, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerde personel eğitimi gibi konularda da çatışmaya doğrudan katıldığını ifade etmişti.
Kremlin, Batı'nın Ukrayna'ya silah sevkiyatının müzakereler için uygun olmadığını ve olumsuz bir etki yaratacağını belirtmişti.