https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/survivorda-kiran-kirana-mucadele-adaya-veda-eden-isim-belli-oldu-1092477782.html
Survivor’da kıran kırana mücadele: Adaya veda eden isim belli oldu
Survivor’da kıran kırana mücadele: Adaya veda eden isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Survivor’un yeni sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları ve ödül mücadelesinin ardından All Star Kırmızı ve Mavi Takım arasında... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:07+0300
2025-01-09T07:07+0300
2025-01-09T07:07+0300
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Survivor All Star’da bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler Takımı kazandı. Bu sonuçla All Star takımı dört eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Haftanın sonunda yapılan düelloda, eleme adayları Barış ve Adilhan karşı karşıya geldi.Ödül oyununun galibi All Star ünlüler takımıHaftanın ödül oyunu, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımları, büyük ödül için tüm güçlerini sergiledi. Mücadelenin sonunda ödül oyununu kazanan taraf All Star Ünlüler Takımı oldu ve önemli bir moral elde etti.Barış ve Adilhan arasındaki düelloEleme düellosunda Barış ve Adilhan son iki aday olarak mücadele etti. 5-4 gibi çekişmeli bir skorla düelloyu kazanan isim Adilhan oldu. Bu sonuçla Barış yarışmaya veda etti. Mücadelenin ardından konuşan Barış, hem takım arkadaşlarına hem de Survivor ailesine teşekkür ederek veda etti.Barış’ın vedası: Burada olmak hep kalbimde olacakVeda konuşmasında Barış, "Survivor bazen öngördüğünüz şeylerin olmadığı, beklenmeyenlerin sizi bulduğu bir yer. Burada çok güzel dostluklar kurdum. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. İki takıma da başarılar dilerim, sevgiyle kalın," ifadelerini kullandı.İsmail ve Yusuf arasında gerginlikÖte yandan, yarışmanın dikkat çeken bir diğer olayı İsmail ve Yusuf arasında yaşanan tartışma oldu. Yusuf’un kazandığı oyunun ardından yaptığı sevinç gösterileri, İsmail’i kızdırdı. İsmail, Yusuf’un tebrik için gelenlere sırtını dönmesini “saygısızlık” olarak yorumladı. Bu gerginlik, Survivor’daki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Survivor’un yeni sezonunda tansiyon her geçen gün artıyor. Dokunulmazlık oyunları, ödüller ve eleme düellolarıyla dolu programda, rekabetin her detayını ekran başındaki izleyiciler merakla takip ediyor. Yeni bölümlerde yaşanacak sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bir-ab-ulkesi-daha-kapilarini-kapatiyor-altin-vize-icin-son-firsat-1092476957.html
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Survivor’da kıran kırana mücadele: Adaya veda eden isim belli oldu
Survivor’un yeni sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları ve ödül mücadelesinin ardından All Star Kırmızı ve Mavi Takım arasında gerilim doruğa çıktı. Barış ve Adilhan arasında oynanan düelloda adaya veda eden isim belli oldu. İsmail ve Yusuf arasındaki gerginlik ise gündeme damga vurdu.
Survivor All Star’da bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler Takımı kazandı. Bu sonuçla All Star takımı dört eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Haftanın sonunda yapılan düelloda, eleme adayları Barış ve Adilhan karşı karşıya geldi.
Ödül oyununun galibi All Star ünlüler takımı
Haftanın ödül oyunu, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımları, büyük ödül için tüm güçlerini sergiledi. Mücadelenin sonunda ödül oyununu kazanan taraf All Star Ünlüler Takımı oldu ve önemli bir moral elde etti.
Barış ve Adilhan arasındaki düello
Eleme düellosunda Barış ve Adilhan son iki aday olarak mücadele etti. 5-4 gibi çekişmeli bir skorla düelloyu kazanan isim Adilhan oldu. Bu sonuçla Barış yarışmaya veda etti. Mücadelenin ardından konuşan Barış, hem takım arkadaşlarına hem de Survivor ailesine teşekkür ederek veda etti.
Barış’ın vedası: Burada olmak hep kalbimde olacak
Veda konuşmasında Barış, "Survivor bazen öngördüğünüz şeylerin olmadığı, beklenmeyenlerin sizi bulduğu bir yer. Burada çok güzel dostluklar kurdum. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. İki takıma da başarılar dilerim, sevgiyle kalın," ifadelerini kullandı.
İsmail ve Yusuf arasında gerginlik
Öte yandan, yarışmanın dikkat çeken bir diğer olayı İsmail ve Yusuf arasında yaşanan tartışma oldu. Yusuf’un kazandığı oyunun ardından yaptığı sevinç gösterileri, İsmail’i kızdırdı. İsmail, Yusuf’un tebrik için gelenlere sırtını dönmesini “saygısızlık” olarak yorumladı. Bu gerginlik, Survivor’daki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Survivor’un yeni sezonunda tansiyon her geçen gün artıyor. Dokunulmazlık oyunları, ödüller ve eleme düellolarıyla dolu programda, rekabetin her detayını ekran başındaki izleyiciler merakla takip ediyor. Yeni bölümlerde yaşanacak sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.