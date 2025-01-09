Survivor’da kıran kırana mücadele: Adaya veda eden isim belli oldu

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Eyüp Aksu: 'Çözüm taksi sayısının artışında değil. Çözüm, tarifelerin iyileştirilmesinde'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji 30-40 yıl sonra nerelere evrilecek?
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
15:10
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
15:24
2 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
15:36
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
15:46
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
15:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
17:44
3 dk
SESLİ HABER
Bu bitki türü sadece Türkiye'de görülüyor
17:53
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
SESLİ HABER
Puşkov: Trump, İngiltere Başbakanı’nın değişmesini istiyor
18:16
1 dk
SESLİ HABER
Radyo Sputnik gündeme getirdi, ilk hamle geldi: Ruhi Su Sokağı
18:25
2 dk
SESLİ HABER
Maduro, Venezüella’da şiddet çıkarmak isteyen militanların yakalandığını duyurdu: Üçü Ukrayna'dan
18:34
2 dk
SESLİ HABER
Danimarka Krallığı'ndan Trump'a armalı Grönland göndermesi
18:42
2 dk
SESLİ HABER
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev: Türkiye'nin çıkarına olanlar bizim de çıkarımızadır
18:51
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Bakan Şimşek, enflasyon hedefini açıkladı
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/survivorda-kiran-kirana-mucadele-adaya-veda-eden-isim-belli-oldu-1092477782.html
Survivor’da kıran kırana mücadele: Adaya veda eden isim belli oldu
Survivor’da kıran kırana mücadele: Adaya veda eden isim belli oldu
Sputnik Türkiye
Survivor’un yeni sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları ve ödül mücadelesinin ardından All Star Kırmızı ve Mavi Takım arasında... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:07+0300
2025-01-09T07:07+0300
survivor
yaşam
tv8
tv8
acun ilıcalı
acun medya
all star
nba all-star
ada
veda
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:560:315_1920x0_80_0_0_f194897f3cf29e47ff733983149caf64.jpg
Survivor All Star’da bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler Takımı kazandı. Bu sonuçla All Star takımı dört eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Haftanın sonunda yapılan düelloda, eleme adayları Barış ve Adilhan karşı karşıya geldi.Ödül oyununun galibi All Star ünlüler takımıHaftanın ödül oyunu, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımları, büyük ödül için tüm güçlerini sergiledi. Mücadelenin sonunda ödül oyununu kazanan taraf All Star Ünlüler Takımı oldu ve önemli bir moral elde etti.Barış ve Adilhan arasındaki düelloEleme düellosunda Barış ve Adilhan son iki aday olarak mücadele etti. 5-4 gibi çekişmeli bir skorla düelloyu kazanan isim Adilhan oldu. Bu sonuçla Barış yarışmaya veda etti. Mücadelenin ardından konuşan Barış, hem takım arkadaşlarına hem de Survivor ailesine teşekkür ederek veda etti.Barış’ın vedası: Burada olmak hep kalbimde olacakVeda konuşmasında Barış, "Survivor bazen öngördüğünüz şeylerin olmadığı, beklenmeyenlerin sizi bulduğu bir yer. Burada çok güzel dostluklar kurdum. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. İki takıma da başarılar dilerim, sevgiyle kalın," ifadelerini kullandı.İsmail ve Yusuf arasında gerginlikÖte yandan, yarışmanın dikkat çeken bir diğer olayı İsmail ve Yusuf arasında yaşanan tartışma oldu. Yusuf’un kazandığı oyunun ardından yaptığı sevinç gösterileri, İsmail’i kızdırdı. İsmail, Yusuf’un tebrik için gelenlere sırtını dönmesini “saygısızlık” olarak yorumladı. Bu gerginlik, Survivor’daki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Survivor’un yeni sezonunda tansiyon her geçen gün artıyor. Dokunulmazlık oyunları, ödüller ve eleme düellolarıyla dolu programda, rekabetin her detayını ekran başındaki izleyiciler merakla takip ediyor. Yeni bölümlerde yaşanacak sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bir-ab-ulkesi-daha-kapilarini-kapatiyor-altin-vize-icin-son-firsat-1092476957.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/01/1e/1066351932_0:0:420:315_1920x0_80_0_0_7e3f19d0777bb1b11e45a95684dbfe67.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
survivor 2025, survivor yeni sezon, survivor dokunulmazlık oyunu, survivor ödül oyunu, survivor barış adaya veda etti, survivor adilhan düello, survivor ismail ve yusuf kavgası, survivor gönüllüler kazandı, survivor all star takımı, survivor eleme adayı, survivor kim elendi, survivor barış veda konuşması, survivor kırmızı ve mavi takım, survivor düello sonuçları, survivor eleme heyecanı, survivor son bölüm özet, survivor ödül oyununu kim kazandı, survivor all star ünlüler takımı, survivor yusuf ismail tartışması, survivor adaya veda eden isim
survivor 2025, survivor yeni sezon, survivor dokunulmazlık oyunu, survivor ödül oyunu, survivor barış adaya veda etti, survivor adilhan düello, survivor ismail ve yusuf kavgası, survivor gönüllüler kazandı, survivor all star takımı, survivor eleme adayı, survivor kim elendi, survivor barış veda konuşması, survivor kırmızı ve mavi takım, survivor düello sonuçları, survivor eleme heyecanı, survivor son bölüm özet, survivor ödül oyununu kim kazandı, survivor all star ünlüler takımı, survivor yusuf ismail tartışması, survivor adaya veda eden isim

Survivor’da kıran kırana mücadele: Adaya veda eden isim belli oldu

07:07 09.01.2025
© İHASurvivor
Survivor - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© İHA
Abone ol
Survivor’un yeni sezonunda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dokunulmazlık oyunları ve ödül mücadelesinin ardından All Star Kırmızı ve Mavi Takım arasında gerilim doruğa çıktı. Barış ve Adilhan arasında oynanan düelloda adaya veda eden isim belli oldu. İsmail ve Yusuf arasındaki gerginlik ise gündeme damga vurdu.
Survivor All Star’da bu hafta oynanan üç dokunulmazlık oyununu da Gönüllüler Takımı kazandı. Bu sonuçla All Star takımı dört eleme adayı çıkarmak zorunda kaldı. Haftanın sonunda yapılan düelloda, eleme adayları Barış ve Adilhan karşı karşıya geldi.

Ödül oyununun galibi All Star ünlüler takımı

Haftanın ödül oyunu, kıran kırana bir mücadeleye sahne oldu. All Star Ünlüler ve Gönüllüler takımları, büyük ödül için tüm güçlerini sergiledi. Mücadelenin sonunda ödül oyununu kazanan taraf All Star Ünlüler Takımı oldu ve önemli bir moral elde etti.

Barış ve Adilhan arasındaki düello

Eleme düellosunda Barış ve Adilhan son iki aday olarak mücadele etti. 5-4 gibi çekişmeli bir skorla düelloyu kazanan isim Adilhan oldu. Bu sonuçla Barış yarışmaya veda etti. Mücadelenin ardından konuşan Barış, hem takım arkadaşlarına hem de Survivor ailesine teşekkür ederek veda etti.

Barış’ın vedası: Burada olmak hep kalbimde olacak

Veda konuşmasında Barış, "Survivor bazen öngördüğünüz şeylerin olmadığı, beklenmeyenlerin sizi bulduğu bir yer. Burada çok güzel dostluklar kurdum. Yarışmayı dışarıdan takip edeceğim. İki takıma da başarılar dilerim, sevgiyle kalın," ifadelerini kullandı.

İsmail ve Yusuf arasında gerginlik

Öte yandan, yarışmanın dikkat çeken bir diğer olayı İsmail ve Yusuf arasında yaşanan tartışma oldu. Yusuf’un kazandığı oyunun ardından yaptığı sevinç gösterileri, İsmail’i kızdırdı. İsmail, Yusuf’un tebrik için gelenlere sırtını dönmesini “saygısızlık” olarak yorumladı. Bu gerginlik, Survivor’daki rekabetin ne kadar yoğun olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Survivor’un yeni sezonunda tansiyon her geçen gün artıyor. Dokunulmazlık oyunları, ödüller ve eleme düellolarıyla dolu programda, rekabetin her detayını ekran başındaki izleyiciler merakla takip ediyor. Yeni bölümlerde yaşanacak sürprizler şimdiden heyecan yaratıyor.
Türkiye - Pasaport - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
DÜNYA
Bir AB ülkesi daha kapılarını kapatıyor: 'Altın Vize' için son fırsat
06:46
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала