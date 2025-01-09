https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bir-ab-ulkesi-daha-kapilarini-kapatiyor-altin-vize-icin-son-firsat-1092476957.html
Bir AB ülkesi daha kapılarını kapatıyor: 'Altın Vize' için son fırsat
Bir AB ülkesi daha kapılarını kapatıyor: 'Altın Vize' için son fırsat
Sputnik Türkiye
2013’te başlayan ve yabancı yatırımcılara oturma izni sağlayan “altın vize” uygulaması, İspanya’da 3 Nisan itibarıyla sona erecek. Ekonomik krize çözüm olarak... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T06:46+0300
2025-01-09T06:46+0300
2025-01-09T06:46+0300
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vize muafiyeti
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2013 yılında ekonomik krizle başa çıkmak için başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) dışındaki yatırımcılara oturma izni sağlayan “altın vize” uygulaması, İspanya hükümetinin kararıyla 3 Nisan’da sona eriyor.Altın vize uygulaması, 500 bin avro üzeri değerde gayrimenkul satın alan ya da 1 milyon avrodan fazla yatırım yapan yabancı yatırımcılara oturma izni sağlıyordu. Uygulama, 3 Ocak 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanun doğrultusunda tamamen kaldırılacak.15 bin 300 yatırımcıdan büyük i̇lgiUygulama, yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana 15 bin 300 yabancı yatırımcıya oturma izni sağladı. İstatistiklere göre, bu kişilerin yüzde 96’sı gayrimenkul satın alarak altın vize hakkından yararlandı. En fazla başvuru yapan ülkeler arasında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela öne çıktı.Konut krizi sonlandırmayı tetiklediAltın vize uygulamasının sona erdirilmesindeki en büyük neden, son yıllarda İspanya’daki konut krizinin derinleşmesi olarak gösteriliyor. Mevcut sol koalisyon hükümeti, artan konut fiyatlarının İspanyol vatandaşlarının alım gücünü olumsuz etkilediğini ve altın vize sisteminin bu durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.Ön başvurular değerlendirilecekHükümetin kararı doğrultusunda, 3 Nisan öncesinde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacak ve uygun görülen yatırımcılara oturma izni sağlanmaya devam edilecek. Ancak bu tarihten sonra yeni başvuru kabul edilmeyecek.
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ispanya altın vize, ispanya oturma izni, altın vize şartları, ispanya yatırımcı vizesi, ispanya gayrimenkul yatırımı, altın vize kaldırılıyor, ispanya konut krizi, ispanya vize başvurusu, yabancı yatırımcı ispanya, altın vize 2025, avrupa birliği vizesi, ispanya yatırım fırsatları, ispanya'da ev almak, ispanya'da oturma izni nasıl alınır, ispanya konut piyasası, ispanya hükümeti kararları, ispanya'da yaşam, altın vize ülkeleri, avrupa yatırım vizesi, ispanya'da gayrimenkul fiyatları, ispanya meclis kararı, ispanya'da oturma izni almak, ispanya'da yatırım yapmak, ispanya ekonomik kriz, ispanya yabancı yatırımcılar, ispanya vize düzenlemeleri
Bir AB ülkesi daha kapılarını kapatıyor: 'Altın Vize' için son fırsat
2013’te başlayan ve yabancı yatırımcılara oturma izni sağlayan “altın vize” uygulaması, İspanya’da 3 Nisan itibarıyla sona erecek. Ekonomik krize çözüm olarak hayata geçirilen bu sistemle bugüne kadar 15 bin 300 kişi oturma izni aldı. Uygulamanın sonlanmasında artan konut krizi etkili oldu.
2013 yılında ekonomik krizle başa çıkmak için başlatılan ve Avrupa Birliği (AB) dışındaki yatırımcılara oturma izni sağlayan “altın vize” uygulaması, İspanya hükümetinin kararıyla 3 Nisan’da sona eriyor.
Altın vize uygulaması, 500 bin avro üzeri değerde gayrimenkul satın alan ya da 1 milyon avrodan fazla yatırım yapan yabancı yatırımcılara oturma izni sağlıyordu. Uygulama, 3 Ocak 2025’te Resmi Gazete’de yayımlanan yeni kanun doğrultusunda tamamen kaldırılacak.
15 bin 300 yatırımcıdan büyük i̇lgi
Uygulama, yürürlüğe girdiği 2013 yılından bu yana 15 bin 300 yabancı yatırımcıya oturma izni sağladı. İstatistiklere göre, bu kişilerin yüzde 96’sı gayrimenkul satın alarak altın vize hakkından yararlandı. En fazla başvuru yapan ülkeler arasında Çin, Rusya, İran, ABD ve Venezuela öne çıktı.
Konut krizi sonlandırmayı tetikledi
Altın vize uygulamasının sona erdirilmesindeki en büyük neden, son yıllarda İspanya’daki konut krizinin derinleşmesi olarak gösteriliyor. Mevcut sol koalisyon hükümeti, artan konut fiyatlarının İspanyol vatandaşlarının alım gücünü olumsuz etkilediğini ve altın vize sisteminin bu durumu daha da kötüleştirdiğini savundu.
Ön başvurular değerlendirilecek
Hükümetin kararı doğrultusunda, 3 Nisan öncesinde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınacak ve uygun görülen yatırımcılara oturma izni sağlanmaya devam edilecek. Ancak bu tarihten sonra yeni başvuru kabul edilmeyecek.