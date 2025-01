https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/bu-kisi-hasta-olmadan-atlatmak-istiyorsaniz-bu-tavsiyeleri-dikkate-alin-1092465719.html

Bu kışı hasta olmadan atlatmak istiyorsanız bu tavsiyeleri dikkate alın

Bu kışı hasta olmadan atlatmak istiyorsanız bu tavsiyeleri dikkate alın

Kışın yüzünü göstermesiyle birlikte grip, farenjit gibi solunum yolları hastalıklarına yakalanma riski de artıyor. Uzmanlar ise beslenme önerileriyle bu... 09.01.2025

Soğuk ve yağışlı havaların etkisini artırmasıyla birlikte özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda çalışanlar için risk de arttı. Grip, larenjit, farenjit gibi solumu yolları hastalıklarına yakalanların sayısı artarken bu hastalıklardan nasıl korunulacağı gibi sorular da en çok yanıt bekleyenler arasına girdi. Uzmanlar ise kış hastalıklarına karşı en etkili yöntemin bağışıklık sistemini güçlendirmek olduğunu söylerken bunun yolunun da beslenmeden geçtiğini vurguluyor. Peki kış aylarında hastalanmamak için nasıl beslenmeli? Beslenmede nelere dikkat edilmeli? Sebze ve meyve tüketimi kış hastalıklarına karşı korur mu? Taze sebze ve meyve tüketmek ilk adım Bağışıklık sisteminin güçlü kalabilmesi için çok çeşitli vitamin ve minerallere ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, "Kış aylarında tek bir besin grubuna odaklanmak yerine, her besin grubundan ve mevsimine uygun beslendiğimizden emin olmamız gerekiyor. Diyabet hastalığı veya meyve alımına engel başka bir hastalık yoksa, günde 2 porsiyon meyve tüketilmeli. Bir porsiyon meyve yaklaşık bir yumruk büyüklüğüdür. Sebzeler ise her öğüne mutlaka eklenmeli" dedi. Pişirirken vitaminini öldürmeyinAma taze sebze ve meyve tüketirken dikkat edilmesi gereken noktalar da var. Ozman bu konuda yapılması gerekenleri de şöyle özetledi: Karbonhidratlara da dikkat etmek gerekiyorÖzellikle kış aylarında kilo almak isteyen ya da diyet yapanların karbonhidratlardan tamamen uzak durmasının da hata olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Ecem Baydı Ozman, bu nedenle herhangi birinin eksikliğinin bağışıklık sisteminin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebileceğine dikkat çekti. Ozman, “Kilo kontrolü veya başka sebeplerden ötürü ekmek ve makarna gibi karbonhidrat içeren besinlerden kaçınmak büyük bir hata. Zira bu davranış primer enerji kaynağı olan karbonhidratların eksikliğine neden olup, bağışıklık sistemini olumsuz etkileyebiliyor” dedi. Balık mevsiminde balığı es geçmeyinBalık mevsiminde taze balık tüketimi de bağışıklık sistemi için önemli. Omega 3 ve balıkta bulunan taurin ile triptofan gibi diğer bileşenler bağışıklık sistemini düzenliyor. Ayrıca balık düzenli olarak tüketildiğinde bağırsaktaki yararlı bakteri sayısının artışına ve bu sayede de bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olabiliyor. Ozman, balık mevsiminde olmanın avantajını kullanarak haftada 2 kez balık tüketmeye özen göstermemiz gerektiğini belirtirken, su tüketimine de dikkat çekti.Bağışıklık güçlendirmek için bu beslenme ipuçlarına dikkatBağışıklık sistemini güçlendirmek için beslenme ipuçlarını paylaşan Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Güler Yenipınar da, öğün atmamanın vücudun savunma mekanizmasını zayıflatabileceğine dikkat çekti. Yenipınar önerilerini şöyle sıraladı: Çocuklarda 'bağışıklık güçlensin' diye gelişigüzel vitamin vermeyin uyarısıKış aylarında çocuklarda soğuk algınlığı ve solunum yolları enfeksiyonlarının dışında mide ve bağırsak enfeksiyonlarının da arttığına dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Süheyla Yeldan Vatansever ise aileleri uyardı. Dr. Vatansever, “Son dönemde soğuk algınlığı virüsleri ve bazı bakterilerin neden olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarının yanı sıra mide ve bağırsak enfeksiyonları şikayetleri de oldukça fazla görülüyor. Rotavirüs, Norovirüs, Adenovirüs gibi virüsler ve bazı bakterilerin neden olduğu mide-bağırsak enfeksiyonları (Gastroenterit) ishal, kusma, karın ağrısı, halsizlik, hafif ateş ve sıvı kaybı gibi şikayetlere neden oluyor” dedi. Peki aileler çocuklarının bağışıklık sistemini nasıl güçlü tutacak ve hastalıklardan koruyacak? Dr. Vatansever neler yapılması gerektiğini madde madde sıraladı: Bu besinlerden uzak tutunÇocukların abur-cuburdan ve fast-food türü beslenme tarzından, şekerli ve işlenmiş gıdalardan uzak tutulması gerekir. Et, balık, yumurta, baklagiller gibi protein kaynakları bağışıklık hücrelerinin yapımı için önemli. Özellikle C vitamini (portakal, mandalina, kivi, brokoli) ve A vitamini (havuç, aspanak) açısından zengin gıdalar tüketilmeli. Bağırsak sağlığı bağışıklığın yüzde 70’ini etkilediğinden bağırsak sağlığını desteklemek için yoğurt ve kefir gibi fermente gıdaların tüketimi özendirilmeli. Ceviz ve badem gibi kuruyemişler de beslenmeye dahil edilmeli.Yeterli ve kaliteli uyumasına dikkat edinUyku sırasında bağışıklık sistemi onarım ve yenilenme süreçlerinden geçer. Çocukların yaşlarına uygun (1-3 yaş: 11-14 saat, 3-6 yaş: 10-13 saat, 6-12 yaş: 9-12 saat) sürelerde uyuması bağışıklık sisteminin düzenlenmesinde hayati öneme sahip. Yetersiz ve kalitesi uyku bağışıklığı zayıflatır. Uyku ortamı karanlık, sessiz ve rahat olmalı.Spora teşvik edinFiziksel aktivite, kan dolaşımını artırarak bağışıklık hücrelerinin daha etkin çalışmasını sağlar. Stres seviyesini düşürerek genel sağlığı iyileştirir. Çocukların açık havada oynaması hem fiziksel hem de ruhsal sağlık için faydalı. Çocukların günde en az 1 saat açık havada oyun oynaması sağlanmalı, yaşa uygun spor etkinliklerine katılmaları teşvik edilmeli.Hijyen kurallarını öğretinEl hijyeni enfeksiyon riskini büyük ölçüde azaltır. Özellikle yemek öncesi, tuvalet sonrası ve dışarıdan geldikten sonra el yıkama alışkanlığı mutlaka kazandırılmalıdır. Aşılarını ihmal etmeyinBağışıklık sistemini hastalıklara karşı hazırlayan en önemli yöntemlerden biri aşıdır. Çocukların aşı takvimi düzenli olarak takip edilmeli ve varsa eksik aşılar tamamlanmalıdır. Özellikle grip, zatürre gibi mevsimsel hastalıklara karşı koruyucu aşılar düşünülmeli.Aile içi huzur ve destekleyici ortam sağlayınÇocukların stresli durumlarda bağışıklık sistemleri zayıflar. Aile içi huzur ve destekleyici bir ortam sağlamak önemlidir. Sanat ve oyun gibi aktivitelerle rahatlamaları teşvik edilebilir.Sigara ve kimyasal maddelerin zararlarına karşı bilinçlendirinSigara dumanına maruz kalmak, çocukların bağışıklığını zayıflatır ve solunum yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlar. Evde ve çocuğun bulunduğu ortamlarda sigara içilmemesi kritik öneme sahip.Yeterli su tüketmesine destek olunÇocuğun yaşına uygun miktarda su içmesi sağlanmalıdır. Su, toksinlerin vücuttan atılmasını ve bağışıklık hücrelerinin etkin çalışmasını destekler.Kış güneşinden faydalandırınD vitamini eksikliği bağışıklık sisteminin zayıflamasına yol açabilir. Günde 15-20 dakika güneş ışığı almak faydalıdır. Güneş ışığı, D vitamini üretimini, D vitamini ise bağışıklık hücrelerini destekler. Kış güneşinden mutlaka faydalandırın. Gerekirse doktor kontrolünde D vitamini takviyesi yapılabilir.Gelişigüzel vitamin vermeyinGereksiz antibiyotik kullanımından kaçınınHer soğuk algınlığı veya öksürükte antibiyotik kullanılmamalı, antibiyotikler sadece doktor önerisiyle kullanılmalı. Gereksiz antibiyotik kullanımı, bağışıklık sistemini zayıflatır ve dirençli bakterilerin oluşmasına yol açar.

