https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/acillere-grip-basvurulari-artti-prof-dr-ozkaya-uyardi-bir-salgin-daha-yasiyoruz-akcigerlerde-1092102451.html

Acillere grip başvuruları arttı, Prof. Dr. Özkaya uyardı: 'Bir salgın daha yaşıyoruz, akciğerlerde tutunuyor'

Acillere grip başvuruları arttı, Prof. Dr. Özkaya uyardı: 'Bir salgın daha yaşıyoruz, akciğerlerde tutunuyor'

Sputnik Türkiye

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Yılbaşı geliyor ve 2025'e 'kombo virüs' enfeksiyonları ile başlamayın. Grip benzeri ateş, öksürük... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T15:26+0300

2024-12-27T15:26+0300

2024-12-27T15:26+0300

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grip

soğuk algınlığı

acil servis

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Kış aylarıyla kapalı ortamlarda bulunma süresinin artması, solunum yolu vakalarında artışı da beraberinde getiriyor. Kovid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin oluşturduğu birden fazla virüsün aynı anda yayılımı ile ortaya çıkan bir kombo virüs vakaları gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, acil ve polikliniklerde grip semptomlarının 2-3 kat arttığını, ciddi yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, “Çok fazla ateş, halsizlik, öksürük, boğaz ve eklem ağrıları şikâyetleriyle hastaneye başvuran ve başvurmayan bir salgın yaşıyoruz. Akıllar karışık. Mevsimsel dönemlerde olan olağan artışın üstünde, akciğerlerde ciddi tutulum olan ve hastaneye yatan vakaları tekrar görmeye başladık" diye konuştu.'Birkaç virüs birden etkiliyor'Vakaların yaygın olmasının sebebini insanlarda artık tek bir virüsün olmamasına bağlayan Prof. Dr. Özkaya, “İnsanları birkaç virüs birden etkiliyor. O yüzden çoğu zaman hangi virüsün hasta ettiğini bulamıyoruz. Testlerde biri çıkıyor, biri çıkmıyor. Çünkü normal influenza virüsü iki üç gün ateş, öksürük yapıp iki üç gün sonra düzeliyordu ama şimdiki tabloda birkaç virüs birden etkili olduğu için daha uzun ve etkili oluyor. Ateş, öksürük vuruyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz yani grip kronik hale geldi. Çünkü bir virüs değil, birkaç virüs birden toplumda etkilidir. Kovid-19 hiç bitmeyecek gibi görünüyor ve mevsimsel virüsler ile birlikte kronik hastalığı olan yaşlı hastalarda ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık. Bu üçlü virüs, yaşlı ve kronik hastalarımız için hayati tehlike oluşturuyor. O yüzden yılbaşı geliyor ve tatil ve toplu aktiviteler nedeni ile 2025 kabusumuz olmasın" şeklinde konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240920/okullar-acildi-ogrenciler-arasinda-salgin-basladi-en-cok-hangi-virutik-hastalik-goruluyor-1088044977.html

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