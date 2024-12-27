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Acillere grip başvuruları arttı, Prof. Dr. Özkaya uyardı: 'Bir salgın daha yaşıyoruz, akciğerlerde tutunuyor'
Acillere grip başvuruları arttı, Prof. Dr. Özkaya uyardı: 'Bir salgın daha yaşıyoruz, akciğerlerde tutunuyor'
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Yılbaşı geliyor ve 2025'e 'kombo virüs' enfeksiyonları ile başlamayın. Grip benzeri ateş, öksürük... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kış aylarıyla kapalı ortamlarda bulunma süresinin artması, solunum yolu vakalarında artışı da beraberinde getiriyor. Kovid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin oluşturduğu birden fazla virüsün aynı anda yayılımı ile ortaya çıkan bir kombo virüs vakaları gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, acil ve polikliniklerde grip semptomlarının 2-3 kat arttığını, ciddi yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, “Çok fazla ateş, halsizlik, öksürük, boğaz ve eklem ağrıları şikâyetleriyle hastaneye başvuran ve başvurmayan bir salgın yaşıyoruz. Akıllar karışık. Mevsimsel dönemlerde olan olağan artışın üstünde, akciğerlerde ciddi tutulum olan ve hastaneye yatan vakaları tekrar görmeye başladık" diye konuştu.'Birkaç virüs birden etkiliyor'Vakaların yaygın olmasının sebebini insanlarda artık tek bir virüsün olmamasına bağlayan Prof. Dr. Özkaya, “İnsanları birkaç virüs birden etkiliyor. O yüzden çoğu zaman hangi virüsün hasta ettiğini bulamıyoruz. Testlerde biri çıkıyor, biri çıkmıyor. Çünkü normal influenza virüsü iki üç gün ateş, öksürük yapıp iki üç gün sonra düzeliyordu ama şimdiki tabloda birkaç virüs birden etkili olduğu için daha uzun ve etkili oluyor. Ateş, öksürük vuruyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz yani grip kronik hale geldi. Çünkü bir virüs değil, birkaç virüs birden toplumda etkilidir. Kovid-19 hiç bitmeyecek gibi görünüyor ve mevsimsel virüsler ile birlikte kronik hastalığı olan yaşlı hastalarda ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık. Bu üçlü virüs, yaşlı ve kronik hastalarımız için hayati tehlike oluşturuyor. O yüzden yılbaşı geliyor ve tatil ve toplu aktiviteler nedeni ile 2025 kabusumuz olmasın" şeklinde konuştu.
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grip salgını var mı, influenza salgını 2024, grip vakaları artıyor, grip salgını belirtileri, grip salgını nasıl önlenir, influenza salgını ne kadar sürecek, grip salgını etkileri, grip salgını önlemleri, grip salgını son durum, grip salgını haberi, influenza salgını var mı, influenza virüsü yayılıyor, influenza belirtileri nelerdir, influenza salgını 2024, influenza nasıl bulaşır, influenza tedavi yöntemleri, influenza aşısı etkili mi, influenza salgını son durum, influenza risk grupları, influenza korunma yolları

Acillere grip başvuruları arttı, Prof. Dr. Özkaya uyardı: 'Bir salgın daha yaşıyoruz, akciğerlerde tutunuyor'

15:26 27.12.2024
© AAgrip, medil
grip, medil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Yılbaşı geliyor ve 2025'e 'kombo virüs' enfeksiyonları ile başlamayın. Grip benzeri ateş, öksürük, halsizlik, boğaz ve eklem ağrıları ile seyreden bir salgın daha yaşıyoruz" dedi.
Kış aylarıyla kapalı ortamlarda bulunma süresinin artması, solunum yolu vakalarında artışı da beraberinde getiriyor. Kovid-19, influenza ve diğer mevsimsel virüslerin oluşturduğu birden fazla virüsün aynı anda yayılımı ile ortaya çıkan bir kombo virüs vakaları gördüklerini ifade eden Prof. Dr. Şevket Özkaya, acil ve polikliniklerde grip semptomlarının 2-3 kat arttığını, ciddi yoğunluk oluştuğunu söyleyerek, “Çok fazla ateş, halsizlik, öksürük, boğaz ve eklem ağrıları şikâyetleriyle hastaneye başvuran ve başvurmayan bir salgın yaşıyoruz. Akıllar karışık. Mevsimsel dönemlerde olan olağan artışın üstünde, akciğerlerde ciddi tutulum olan ve hastaneye yatan vakaları tekrar görmeye başladık" diye konuştu.

'Birkaç virüs birden etkiliyor'

Vakaların yaygın olmasının sebebini insanlarda artık tek bir virüsün olmamasına bağlayan Prof. Dr. Özkaya, “İnsanları birkaç virüs birden etkiliyor. O yüzden çoğu zaman hangi virüsün hasta ettiğini bulamıyoruz. Testlerde biri çıkıyor, biri çıkmıyor. Çünkü normal influenza virüsü iki üç gün ateş, öksürük yapıp iki üç gün sonra düzeliyordu ama şimdiki tabloda birkaç virüs birden etkili olduğu için daha uzun ve etkili oluyor. Ateş, öksürük vuruyor. Bir gün iyisiniz, bir gün kötüsünüz yani grip kronik hale geldi. Çünkü bir virüs değil, birkaç virüs birden toplumda etkilidir. Kovid-19 hiç bitmeyecek gibi görünüyor ve mevsimsel virüsler ile birlikte kronik hastalığı olan yaşlı hastalarda ciddi akciğer tutulumları görmeye başladık. Bu üçlü virüs, yaşlı ve kronik hastalarımız için hayati tehlike oluşturuyor. O yüzden yılbaşı geliyor ve tatil ve toplu aktiviteler nedeni ile 2025 kabusumuz olmasın" şeklinde konuştu.
Grip - Sputnik Türkiye, 1920, 20.09.2024
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Okullar açıldı, öğrenciler arasında salgın başladı: En çok hangi virütik hastalık görülüyor, belirtileri neler?
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