https://anlatilaninotesi.com.tr/20250109/hak-sahipleri-icin-kritik-aciklama-aile-destek-odemeleri-2025te-devam-edecek-mi-1092478566.html

Hak sahipleri için kritik açıklama: Aile destek ödemeleri 2025’te devam edecek mi?

Hak sahipleri için kritik açıklama: Aile destek ödemeleri 2025’te devam edecek mi?

Sputnik Türkiye

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılı sonunda sona ereceği açıklanmıştı. Hak sahipleri, Ocak ayında ödeme alınıp alınmayacağını merak ederken... 09.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-09T07:37+0300

2025-01-09T07:37+0300

2025-01-09T07:37+0300

ekonomi

cumhurbaşkanlığı

aralık

aile

türkiye aile destek programı

yardım

ödeme

mehmet şimşek

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik sosyal yardımlar sunmayı amaçlıyor. 12 ay süreyle uygulanması planlanan bu program, 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Bugüne kadar hanelere toplamda 106,8 milyar TL ödeme yapıldı.2025 aile destek ödemeleri hakkında resmi açıklama var mı?Aralık 2024 ödemelerinin yapılmasının ardından, programın 2025’te devam edip etmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar, hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Ocak ayında ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.Aile destek ödemeleri ne kadardı?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemeleri hanelerin gelir durumuna göre düzenliyor. 2024 yılı boyunca uygulanan ödeme tutarları şöyleydi:Son ödemeler yapıldı2024 yılının Aralık ayında yapılan ödemelerle birlikte, program kapsamında hak sahiplerine yapılan yardımlar hesaplara yatırıldı. Bu yardımların bir kısmı, 3.6 milyar TL olarak açıklanmıştı.Programın uzatılması bekleniyor mu?Türkiye Aile Destek Programı’nın, ihtiyaç sahibi haneler için önemli bir sosyal yardım mekanizması olması nedeniyle, 2025’te de devam etmesi yönünde talepler bulunuyor. Ancak, sosyal yardım programlarının devamına dair kararlar Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların değerlendirmesine bağlı olarak alınacak.Hak sahipleri ne yapmalı?Programın geleceğiyle ilgili duyurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak. Yardım almaya devam eden hak sahiplerinin, resmi açıklamaları takip etmeleri ve destek programına ilişkin detayları öğrenmek için e-Devlet ve ilgili platformlardan bilgi edinmeleri gerekiyor.

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