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Hak sahipleri için kritik açıklama: Aile destek ödemeleri 2025’te devam edecek mi?
Hak sahipleri için kritik açıklama: Aile destek ödemeleri 2025’te devam edecek mi?
Sputnik Türkiye
Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılı sonunda sona ereceği açıklanmıştı. Hak sahipleri, Ocak ayında ödeme alınıp alınmayacağını merak ederken... 09.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-09T07:37+0300
2025-01-09T07:37+0300
ekonomi
cumhurbaşkanlığı
aralık
aile
türkiye aile destek programı
yardım
ödeme
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik sosyal yardımlar sunmayı amaçlıyor. 12 ay süreyle uygulanması planlanan bu program, 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Bugüne kadar hanelere toplamda 106,8 milyar TL ödeme yapıldı.2025 aile destek ödemeleri hakkında resmi açıklama var mı?Aralık 2024 ödemelerinin yapılmasının ardından, programın 2025’te devam edip etmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar, hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Ocak ayında ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.Aile destek ödemeleri ne kadardı?Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemeleri hanelerin gelir durumuna göre düzenliyor. 2024 yılı boyunca uygulanan ödeme tutarları şöyleydi:Son ödemeler yapıldı2024 yılının Aralık ayında yapılan ödemelerle birlikte, program kapsamında hak sahiplerine yapılan yardımlar hesaplara yatırıldı. Bu yardımların bir kısmı, 3.6 milyar TL olarak açıklanmıştı.Programın uzatılması bekleniyor mu?Türkiye Aile Destek Programı’nın, ihtiyaç sahibi haneler için önemli bir sosyal yardım mekanizması olması nedeniyle, 2025’te de devam etmesi yönünde talepler bulunuyor. Ancak, sosyal yardım programlarının devamına dair kararlar Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların değerlendirmesine bağlı olarak alınacak.Hak sahipleri ne yapmalı?Programın geleceğiyle ilgili duyurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak. Yardım almaya devam eden hak sahiplerinin, resmi açıklamaları takip etmeleri ve destek programına ilişkin detayları öğrenmek için e-Devlet ve ilgili platformlardan bilgi edinmeleri gerekiyor.
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aile destek ödemesi, 2025 aile destek programı, aile destek ödemesi bitti mi, aile destek yardımı devam edecek mi, ocak 2025 aile destek ödemesi, aile destek programı son tarih, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı destek ödemesi, aile destek programı aralık ödemesi, aile yardımı ne kadar, aile destek ödemesi uzatıldı mı, 2025 sosyal yardım programları, aile destek ödemesi son dakika, 2024 aralık aile destek ödemesi, aile destek yardımı kimlere veriliyor, aile destek yardımı ödeme tarihleri, aile destek yardımı başvuru, aile destek yardımı şartları, 2025 aile destek yardım tutarları, aile destek yardımı hak sahipleri, aile yardımı ne zaman bitecek, aile destek yardımı e-devlet başvuru, aile destek ödemesi cumhurbaşkanı kararı, 2025 sosyal yardım uzatılacak mı

Hak sahipleri için kritik açıklama: Aile destek ödemeleri 2025’te devam edecek mi?

07:37 09.01.2025
© AAEmekli
Emekli - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2025
© AA
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Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin 2024 yılı sonunda sona ereceği açıklanmıştı. Hak sahipleri, Ocak ayında ödeme alınıp alınmayacağını merak ederken, programın 2025’te uzatılmasına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. İşte aile destek ödemeleriyle ilgili merak edilen tüm detaylar…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla 2022 yılında başlatılan Türkiye Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik sosyal yardımlar sunmayı amaçlıyor. 12 ay süreyle uygulanması planlanan bu program, 2024 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. Bugüne kadar hanelere toplamda 106,8 milyar TL ödeme yapıldı.

2025 aile destek ödemeleri hakkında resmi açıklama var mı?

Aralık 2024 ödemelerinin yapılmasının ardından, programın 2025’te devam edip etmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalar, hak sahipleri tarafından merakla bekleniyor. Ocak ayında ödeme yapılıp yapılmayacağı konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Aile destek ödemeleri ne kadardı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ödemeleri hanelerin gelir durumuna göre düzenliyor. 2024 yılı boyunca uygulanan ödeme tutarları şöyleydi:
450 TL ve altı gelir: Aylık 1.250 TL
450 TL - 911,15 TL gelir: Aylık 1.100 TL
911,15 TL - 1.372,30 TL gelir: Aylık 950 TL
1.372,30 TL - 5.667,37 TL gelir: Aylık 850 TL

Son ödemeler yapıldı

2024 yılının Aralık ayında yapılan ödemelerle birlikte, program kapsamında hak sahiplerine yapılan yardımlar hesaplara yatırıldı. Bu yardımların bir kısmı, 3.6 milyar TL olarak açıklanmıştı.

Programın uzatılması bekleniyor mu?

Türkiye Aile Destek Programı’nın, ihtiyaç sahibi haneler için önemli bir sosyal yardım mekanizması olması nedeniyle, 2025’te de devam etmesi yönünde talepler bulunuyor. Ancak, sosyal yardım programlarının devamına dair kararlar Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıkların değerlendirmesine bağlı olarak alınacak.

Hak sahipleri ne yapmalı?

Programın geleceğiyle ilgili duyurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılacak. Yardım almaya devam eden hak sahiplerinin, resmi açıklamaları takip etmeleri ve destek programına ilişkin detayları öğrenmek için e-Devlet ve ilgili platformlardan bilgi edinmeleri gerekiyor.
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