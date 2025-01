https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/tbmm-baskani-kurtulmus-bu-surec-icerisinde-pkk-teror-orgutunun-tasfiye-edilmesi-saglanacak-1092453512.html

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak

Sputnik Türkiye

Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmrali süreciyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, atılan adımlar sayesinde PKK'nın tasfiye edileceğini... 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T13:04+0300

2025-01-08T13:04+0300

2025-01-08T13:04+0300

türkiye

numan kurtulmuş

tbmm

abdullah öcalan

imralı

pkk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091504574_0:0:1475:830_1920x0_80_0_0_c96ba66f8bc8067cae39df84532ba158.jpg

DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, siyasi partilerle bir araya gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sürerken, TBMM'de Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine de değinerek, "Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak" dedi. Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutacağızTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: "Valilik Makamı millet ve devlet arasındaki açık kapı, her kim olursa olsun hacet kapısıdır. Devletteki hacet kapısı olan Valilik makamının her şart altında, açık kalması milli birliğin ve beraberliğin devlet millet dayanışması için önemlidir.Artık kamunun bütün görevlilerinin halkın yanında olması büyük gelişmedir. Bugün memleketin en ücra köşesinde en nitelikli arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli gelişmedir. Biz çocukluğumuzda valiyi, askeri görmez onların olduğu yere girmezdik çünkü onlar da milletin arasına karışmazdı. Bunlar geride kaldı. Halkın devletin tüm görevlileriyle görüşüyor olması çok büyük gelişmedir.Terörsüz Türkiye vurgusuMilli birlik her şeyin üstünde, devlet millet ele ele vermeli. Ümit ediyoruz ki bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak, terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-parti-heyeti-yeniden-refah-partisi-ile-gorusuyor-1092431969.html

türkiye

imralı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

numan kurtulmuş, tbmm, abdullah öcalan, imralı, pkk