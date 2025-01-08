TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Justin Trudeau, siyasi iç çekişmeler nedeniyle istifa edeceğini açıkladı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Restoran ve kafelerin kapora uygulaması
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Gazeteci Barış Terkoğlu: ‘Türkiye birinci açılım sürecinde emperyal bir projeye doğru götürülüyordu’
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TESKON Başkanı Yahya Sağır: 'Enerji bakanlığının düzenlemesinden dolayı ortak alan elektrik giderleri iki katına çıktı'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
FUTBOL SAATİ
Selin Yazıcı ve Serhat Ayan'la Futbol Saati
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Memur ve emekli maaşlarındaki artışlar
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Elon Musk aslında tam karşı cephede Soros’un yerini almaya başladı’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
ÖZEL HABER
Terkoğlu: ‘İmralı tutanaklarında geçen Öcalan'ın vizyonunun benzeri bir süreç yaşanıyor’
18:18
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
14 dk
SESLİ HABER
Kanada Başbakanı Trudeau'dan istifa kararı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Marketlerde yemek kartı artık yasak mı?
19:29
3 dk
SESLİ HABER
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: 'Ukrayna Avrupa ekonomisini zor duruma soktu'
19:42
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'ABD, hedefine ulaşabilmek için her türlü mekanizmayı kullanabilir'
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Yabancı hakemin futbola maliyeti’
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
12 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Köprü geçiş fiyatlarına zam geliyor
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi
14:05
50 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı
17:39
3 dk
SESLİ HABER
11 dakika boyunca ölü kaldı: Yaşadıklarını anlattı
17:52
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Konut kredisi faizlerinde güncelleme: 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar oldu?
18:10
2 dk
SESLİ HABER
Doğum saati başvurularında patlama: CİMER'den nasıl öğrenilir?
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Dünyada 4 ölüm gerçekleşti: Norovirüs'ten nasıl korunulur?
18:36
3 dk
SESLİ HABER
Uzmanlar uyardı: Kulaktaki kalp atışı sesi ölüme bile götürebilir
18:49
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/tbmm-baskani-kurtulmus-bu-surec-icerisinde-pkk-teror-orgutunun-tasfiye-edilmesi-saglanacak-1092453512.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak
Sputnik Türkiye
Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmrali süreciyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, atılan adımlar sayesinde PKK'nın tasfiye edileceğini... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T13:04+0300
2025-01-08T13:04+0300
türkiye
numan kurtulmuş
tbmm
abdullah öcalan
imralı
pkk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091504574_0:0:1475:830_1920x0_80_0_0_c96ba66f8bc8067cae39df84532ba158.jpg
DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, siyasi partilerle bir araya gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sürerken, TBMM'de Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine de değinerek, "Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak" dedi. Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutacağızTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: "Valilik Makamı millet ve devlet arasındaki açık kapı, her kim olursa olsun hacet kapısıdır. Devletteki hacet kapısı olan Valilik makamının her şart altında, açık kalması milli birliğin ve beraberliğin devlet millet dayanışması için önemlidir.Artık kamunun bütün görevlilerinin halkın yanında olması büyük gelişmedir. Bugün memleketin en ücra köşesinde en nitelikli arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli gelişmedir. Biz çocukluğumuzda valiyi, askeri görmez onların olduğu yere girmezdik çünkü onlar da milletin arasına karışmazdı. Bunlar geride kaldı. Halkın devletin tüm görevlileriyle görüşüyor olması çok büyük gelişmedir.Terörsüz Türkiye vurgusuMilli birlik her şeyin üstünde, devlet millet ele ele vermeli. Ümit ediyoruz ki bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak, terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-parti-heyeti-yeniden-refah-partisi-ile-gorusuyor-1092431969.html
türkiye
imralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0d/1091504574_137:0:1348:908_1920x0_80_0_0_a45139764e478074d0e8b0645a205b1e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
numan kurtulmuş, tbmm, abdullah öcalan, imralı, pkk
numan kurtulmuş, tbmm, abdullah öcalan, imralı, pkk

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak

13:04 08.01.2025
© BATUHAN TOPRAK-AW349553Numan Kurtulmuş
Numan Kurtulmuş - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© BATUHAN TOPRAK-AW349553
Abone ol
Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmrali süreciyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, atılan adımlar sayesinde PKK'nın tasfiye edileceğini dile getirdi.
DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, siyasi partilerle bir araya gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sürerken, TBMM'de Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine de değinerek, "Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak" dedi.

Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutacağız

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
"Valilik Makamı millet ve devlet arasındaki açık kapı, her kim olursa olsun hacet kapısıdır. Devletteki hacet kapısı olan Valilik makamının her şart altında, açık kalması milli birliğin ve beraberliğin devlet millet dayanışması için önemlidir.
Artık kamunun bütün görevlilerinin halkın yanında olması büyük gelişmedir. Bugün memleketin en ücra köşesinde en nitelikli arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli gelişmedir. Biz çocukluğumuzda valiyi, askeri görmez onların olduğu yere girmezdik çünkü onlar da milletin arasına karışmazdı. Bunlar geride kaldı. Halkın devletin tüm görevlileriyle görüşüyor olması çok büyük gelişmedir.

Terörsüz Türkiye vurgusu

Milli birlik her şeyin üstünde, devlet millet ele ele vermeli. Ümit ediyoruz ki bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak, terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak."
DEM Parti- Yeniden Refah Partisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
POLİTİKA
DEM Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ile görüştü
Dün, 16:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала