https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/tbmm-baskani-kurtulmus-bu-surec-icerisinde-pkk-teror-orgutunun-tasfiye-edilmesi-saglanacak-1092453512.html
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak
Sputnik Türkiye
Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmrali süreciyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, atılan adımlar sayesinde PKK'nın tasfiye edileceğini... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T13:04+0300
2025-01-08T13:04+0300
2025-01-08T13:04+0300
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numan kurtulmuş
tbmm
abdullah öcalan
imralı
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DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, siyasi partilerle bir araya gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sürerken, TBMM'de Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine de değinerek, "Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak" dedi. Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutacağızTBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle: "Valilik Makamı millet ve devlet arasındaki açık kapı, her kim olursa olsun hacet kapısıdır. Devletteki hacet kapısı olan Valilik makamının her şart altında, açık kalması milli birliğin ve beraberliğin devlet millet dayanışması için önemlidir.Artık kamunun bütün görevlilerinin halkın yanında olması büyük gelişmedir. Bugün memleketin en ücra köşesinde en nitelikli arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli gelişmedir. Biz çocukluğumuzda valiyi, askeri görmez onların olduğu yere girmezdik çünkü onlar da milletin arasına karışmazdı. Bunlar geride kaldı. Halkın devletin tüm görevlileriyle görüşüyor olması çok büyük gelişmedir.Terörsüz Türkiye vurgusuMilli birlik her şeyin üstünde, devlet millet ele ele vermeli. Ümit ediyoruz ki bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak, terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-parti-heyeti-yeniden-refah-partisi-ile-gorusuyor-1092431969.html
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numan kurtulmuş, tbmm, abdullah öcalan, imralı, pkk
numan kurtulmuş, tbmm, abdullah öcalan, imralı, pkk
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak
Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmrali süreciyle ilgili konuştu. Kurtulmuş, atılan adımlar sayesinde PKK'nın tasfiye edileceğini dile getirdi.
DEM Parti heyeti geçtiğimiz hafta İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmüştü. Bu görüşmenin ardından ise Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, siyasi partilerle bir araya gelerek çeşitli görüşmelerde bulundu. Bu görüşmeler sürerken, TBMM'de Valiler Buluşması'nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan İmralı sürecine de değinerek, "Bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak" dedi.
Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutacağız
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin iç kalesini sağlam tutarak terör olaylarının gerçekleşmediği, terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi. Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:
"Valilik Makamı millet ve devlet arasındaki açık kapı, her kim olursa olsun hacet kapısıdır. Devletteki hacet kapısı olan Valilik makamının her şart altında, açık kalması milli birliğin ve beraberliğin devlet millet dayanışması için önemlidir.
Artık kamunun bütün görevlilerinin halkın yanında olması büyük gelişmedir. Bugün memleketin en ücra köşesinde en nitelikli arkadaşlarımız görev yapmaktadır. Bu Türkiye için önemli gelişmedir. Biz çocukluğumuzda valiyi, askeri görmez onların olduğu yere girmezdik çünkü onlar da milletin arasına karışmazdı. Bunlar geride kaldı. Halkın devletin tüm görevlileriyle görüşüyor olması çok büyük gelişmedir.
Milli birlik her şeyin üstünde, devlet millet ele ele vermeli. Ümit ediyoruz ki bu süreç içerisinde PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak, terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak."