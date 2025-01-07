https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-parti-heyeti-yeniden-refah-partisi-ile-gorusuyor-1092431969.html
DEM Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ile görüşüyor
DEM Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ile görüşüyor
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyetinin Meclis turu sürüyor. Heyet bugün son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşme sürüyor. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T16:48+0300
2025-01-07T16:48+0300
2025-01-07T16:48+0300
politika
yeniden refah partisi
dem parti
meclis
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DEM Parti heyetinin Meclis turu sürüyor. Heyet bugün son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşme sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/dem-partiden-chpye-ziyaret-gorusme-basladi-1092417992.html
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yeniden refah partisi, dem parti, meclis
yeniden refah partisi, dem parti, meclis
DEM Parti heyeti, Yeniden Refah Partisi ile görüşüyor
Ayrıntılar geliyor
DEM Parti heyetinin Meclis turu sürüyor. Heyet bugün son olarak Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ı ziyaret etti. Görüşme sürüyor.