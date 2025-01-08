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Macaristan: Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurması kabul edilemez
Macaristan: Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurması kabul edilemez
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. 08.01.2025, Sputnik Türkiye
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Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan AB ülkelerine yakıt geçişini durdurma kararını yorumladığı konuşmasında, Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurmasını kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Dışişleri Bakanı Szijjarto, üyeliğe aday olan Ukrayna'nın enerji tedarik yollarını korumakla yükümlü olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Doğal gaz ve petrol nakil yollarının kapatılması kabul edilemez ve AB entegrasyonu beklentileriyle çelişmektedir" cümlesini kaydetti.Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona ermişti.Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transferini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bırakmış ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durdurulmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/macaristan-ukrayna-avrupa-ekonomisini-zor-duruma-soktu-1092426559.html
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peter szijjarto, ukrayna, macaristan, kiev, ab, gazprom, rusya, vladimir putin
peter szijjarto, ukrayna, macaristan, kiev, ab, gazprom, rusya, vladimir putin

Macaristan: Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurması kabul edilemez

17:50 08.01.2025
© Sputnik / Viktor ToloçkoMacaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 08.01.2025
© Sputnik / Viktor Toloçko
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Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan AB ülkelerine yakıt geçişini durdurma kararını yorumladığı konuşmasında, Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurmasını kabul edilemez olduğunu dile getirdi.
Dışişleri Bakanı Szijjarto, üyeliğe aday olan Ukrayna'nın enerji tedarik yollarını korumakla yükümlü olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Doğal gaz ve petrol nakil yollarının kapatılması kabul edilemez ve AB entegrasyonu beklentileriyle çelişmektedir" cümlesini kaydetti.
Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona ermişti.
Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transferini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bırakmış ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durdurulmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
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