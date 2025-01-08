https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/macaristan-ukraynanin-rusyadan-gaz-gecisini-durdurmasikabuledilemez-1092467492.html

Macaristan: Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurması kabul edilemez

Macaristan: Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurması kabul edilemez

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. 08.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-08T17:50+0300

2025-01-08T17:50+0300

2025-01-08T17:50+0300

dünya

peter szijjarto

ukrayna

macaristan

kiev

ab

gazprom

rusya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/06/06/1084569782_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00294e58308046a62c024f72a3ba9922.jpg

Macaristan Dışişleri ve Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Peter Szijjarto, Kiev'in 1 Ocak'tan itibaren Rusya'dan AB ülkelerine yakıt geçişini durdurma kararını yorumladığı konuşmasında, Ukrayna'nın Rusya'dan gaz geçişini durdurmasını kabul edilemez olduğunu dile getirdi.Dışişleri Bakanı Szijjarto, üyeliğe aday olan Ukrayna'nın enerji tedarik yollarını korumakla yükümlü olduğunu hatırlattığı konuşmasında, “Doğal gaz ve petrol nakil yollarının kapatılması kabul edilemez ve AB entegrasyonu beklentileriyle çelişmektedir" cümlesini kaydetti.Rus gazının Ukrayna topraklarından transit geçişine ilişkin anlaşma 1 Ocak 2025'te sona ermişti.Ukrayna'nın yılda 40 milyar metreküp gaz transferini öngören anlaşmayı yenilemeyi reddetmesi, Gazprom'u bu güzergah üzerinden akaryakıt tedarik etmeye ilişkin teknik ve hukuki imkandan mahrum bırakmış ve bu nedenle tedarikler 1 Ocak sabahı durdurulmuştu.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni yıla birkaç gün kala anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin mümkün olmayacağını belirterek Kiev'in olumsuz tutumu nedeniyle Rus gazının Ukrayna üzerinden transitine ilişkin yeni bir anlaşma yapılmayacağını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/macaristan-ukrayna-avrupa-ekonomisini-zor-duruma-soktu-1092426559.html

ukrayna

macaristan

kiev

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peter szijjarto, ukrayna, macaristan, kiev, ab, gazprom, rusya, vladimir putin