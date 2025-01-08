https://anlatilaninotesi.com.tr/20250108/gassallar-anlatti-bu-dizi-z-kusagini-ozune-dondurmeye-yonlendirdiyse-bu-guzel-bir-sey--1092462700.html
Gassallar anlattı: 'Bu dizi Z kuşağını özüne döndürmeye yönlendirdiyse bu güzel bir şey'
Gassallar anlattı: 'Bu dizi Z kuşağını özüne döndürmeye yönlendirdiyse bu güzel bir şey'
Sputnik Türkiye
Günde 4-5 cenaze yıkayan gassallar, ölümle yaşam arasındaki tabuları yıkarken görevlerini cesaret ve maneviyatla yerine getiriyor. ‘Ölüden korkmayın, diriden... 08.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-08T16:55+0300
2025-01-08T16:55+0300
2025-01-08T17:01+0300
görüş
gassal
cenaze
cenaze töreni
morg
gasilhane
trt
z kuşağı
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Ölü bedenleri yıkayarak İslami usullere uygun şekilde son yolculuklarına hazırlayan Gassallar, gün boyunca yıkadıkları her bir kişiyi, bir emanet olarak kabul edip büyük bir titizlikle son yolculuklarına hazırlıyor. Günlük yaşamlarında ölümle iç içe olan bu insanlar, görevlerini cesaret ve maneviyatla yerine getiriyor. ‘Ölüden korkmayın, diriden korkun’ diyen gassallar, bu görevi yalnızca bir iş değil, bir insanlık sorumluluğu olarak görüyor. Her bedenin bu dünyaya ak ve pak geldiğine inanan gassallar, onun aynı şekilde hakka teslim edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki bu mesleği yapanlar Türkiye'de son dönemde popüler olan TRT dizisi Gassal hakkında ne düşünüyor? Diziyi kendi hayatlarıyla ve işlerinin zorluklarıyla bağdaştırıyorlar mı? Hayatları zor mu? Gassallar, Sputnik'e özel anlattı. ‘Gassallar kendine gösterdikleri özenden daha fazla titizlik gösteriyorlar’Mesleklerinin zannedildiği gibi zor olmadığını anlatan Gassal H.K, “Benim için hiç zorluğu olmadı. Her zaman ölüden korkmayın, diriden korkun derim. Bu yüzden ben kendi adıma işimi yaparken hiç korkmadım. Hocalarım da hiç korkmaz. Kendini yıkar gibi bedeni yıkayıp kefenliyorlar. Kendinden daha fazla bedeni daha titizlikle yıkıyorlar. Belki hoca kendini o kadar yıkamıyor, banyoya girerken bir saat banyo yapmıyor, duşun altına girip çıkıyordur. Ama bir cenaze yıkarken yaklaşık bir saat cenaze yıkıyor.”‘Burada bize teslim edilen bir emanet var’Gassal S.Y. cenazelere sanki canlıymış gibi hassasiyet gösterdiklerini söylüyor: ‘Kovid döneminde günde 7-8 tane yıkıyorduk'Gassal H.K. işlerinin hayatlarının bir parçası olduğunu hatırlatarak "Bu bizim bir gerçeğimizdir, biz ondan kaçacağımız yoktur toplumsal olarak. İnsanlar belki hayatı boyunca, yaşamı boyunca ya bir annesini ya bir babasını ya bir iki üç tane cenazeyi topu topuna atlatabiliyorsa biz burada günde dört tane, beş tane hatta Kovid döneminde yedi, sekiz tane cenaze gönderdiğimiz dönem olmuştur. Ondan dolayı bununla ilgili bir psikolojik durum veya bir korku olmadı tam tersi onunla beraber yaşamayı öğrendik” diyor.‘Günün sonunda hiçbir şey bizimle gelmiyor'Gassal H.K ise bu meslekle birlikte ölüm ve yaşama bakış açısının değiştiğini anlattı: “Başka mesleklerde çalıştığım dönemlerde bu dünyalık malından, mülkünden sahiplenmek için gayretlerimiz ve çabalarımız olmuştu. Ama bu inanç boyutuna girdikten sonra, kendi inancımla bütünleştikten sonra günün sonunda hiçbir şeyin benimle gelmeyeceğim bir aşikar oldu. Bir insan dara ve zora düştüğünde, ne tarlamıza, ne yatımıza, ne villamıza, ne paramıza, ne pulumuzdan yardım istiyoruz. En son darda kime çağırıyoruz? ‘Ya Allah bizi kurtar’ diyoruz. Bakın hakikat özünü çağırıyor. Bu da nedir? Can halktan gelmiş hakkı çağırıyor. Yani Hak'ka gideceğiz. Günü ve zamanı gelince canı veren Allah'tır. Günün sonunda öleceksem herkes zenginle aynı sofrayı paylaşıyor, fakiriyle aynı sofrayı paylaşıyor. İnsanlara bakış açım sürekli değişti. Nasıl değişti? Zengin, fakir yani mülkiyet, mal, mülk değil. İnsanlık olarak baktım. Herkes sonunda mezara gelecek. Mezarda bu fakirdir, bu zengindir diye yazılan hiçbir şey yoktur. Hepsi ruhuna El-Fatiha yazıyor. Demek ki sonuçta zengini de fakiri de hepsi aynı toprağa paylaşıyor.”‘İnsanlar gasilhaneleri korkunç bir yer olarak görüyor’Gassal H.K. insanların morg ve gasilhaneleri korkunç bir yer olarak gördüklerini belirtirken özellikle bir yakınımız olan bu cenazelere karşı sorumluluğumuz olduğunun altını şu cümlelerle çizdi:‘Son bir görev olduğundan dolayı bazen de o duygusal yönlerimizi bastırmak zorundayız’Gassal S.Y. cenaze yıkarken çok duygulandığı anlar olduğunu hatta cenaze sahipleriyle birlikte ağladığını “Bazen hocalarımızın cenazeler yıkarken cenaze sahipleriyle gözyaşı döktüğü anlar da oluyor. Çünkü çok genç yaşta canlarımız geliyor onlar çok acıklı oluyor. Hadi yaşı kemale ermiş, 80-90'ı bulmuş deriz ki tamam son zamanıdır bizi pek duygusal olarak etkilemiyor. Ama böyle genç cenazelerimiz geldiğinde de çok etkiliyor. Bazen de hatta depremde üç tane cenaze gelmişti. Üçünü yıkarken kendimi zor tutmuştum. Neredeyse bırakıp ağlayacağım onlarla beraber. O şekilde maneviyatta etkilenebiliyor. Sonuç itibariyle insanız. Acıyı hissedebiliyoruz. Karşı taraftaki o acıyı görebiliyoruz. O insanların duygularını görebiliyoruz. Ama biz bunun son bir görev olduğundan dolayı bazen de o duygusal yönlerimizi bastırmak zorunda kalırız” sözleriyle anlattı.‘Bu iş cesaret biraz da meziyet ister’Gassal H.K. bunun bir meslek değil bir insanlık görevi olduğunu söylerken bedenin en itinalı şekilde hazırlanması gerektiğini aktardı ve bu iş için gerekli nitelikleri ise şöyle sıraladı:“Maneviyatı güçlü olan insan yapmalı. Biraz da soğukkanlılık gerekiyor. Adam hayatı boyunca hiçbir cenaze görmemiş, Bütün cenazeler aynı olmuyor. Bazen 7. 8. kattan kendini aşağı atmış, kolu yok, bacağı yok. Bazen işte trafik kazası geçirmiş. O kadar hasarlı cenazeler buraya gelir ki tabi ki orada cesaret, ister soğukkanlılık, ister. Gassallık o kadar çok zor bir hizmet ve bir görevdir. Normal fabrikada çalışan bir görev gibi değil. Fabrikacı ne yapar? Gider işinin başına, işinde çalışır gibi bir iş vardır. Ama gassal öyle değil. Bir cenaze gelir vücudu darmadağın . Burada işte onu yıkayıp, onu toplayıp, onu tekrar toprak anaya teslim etmek bir cesaret ister. Biraz da meziyet ister. Yani gassallık o kadar basit bir görev ve hizmet değildir. Zaten basit olsaydı herkes gassal olurdu. Yani bazen onu görenler o soğuk kanlılığı kendine hissetmeyip kaçanlar oluyor. Bazen midesi kaldıramıyor insanların. Dışarıdan biri bunu yaşıyor.”"Ölünce sizi kim yıkayacak" afişleri gassalları gülümsetmişGassal H.K. bu soru karşısında gülüyor ve bu afişlerin gerçeği yansıttığını, gassalların da kendi aralarında vasiyet verdiğini, sıraya girdiğini belirtti:‘Bu dizi insanlara kendi özünü sorgulamalarına yönelik şimşek çaktırdı’Gassal H.K. konuyu gündeme getiren Gassal dizisini henüz izlemediğini ancak çok konuşulduğunu gördüğünü anlattı: “Bu dizi çocuklara kendi ölümlerini hatırlatabilmişse, Z kuşaklığından kopup da tekrar kendi özünü araştırıp sorgulamalarına bu dizi biraz vesile olmuşsa ve gençleri tekrar kendi özüne döndürmeye, kendini sorgulayıp araştırmaya yönlendirdiyse bu güzel bir şey.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogandan-gassal-yorumu-bu-sarkiyi-diziden-ogrendim-1092398196.html
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Gassallar anlattı: 'Bu dizi Z kuşağını özüne döndürmeye yönlendirdiyse bu güzel bir şey'
16:55 08.01.2025 (güncellendi: 17:01 08.01.2025)
Özel
Günde 4-5 cenaze yıkayan gassallar, ölümle yaşam arasındaki tabuları yıkarken görevlerini cesaret ve maneviyatla yerine getiriyor. ‘Ölüden korkmayın, diriden korkun’ diyen gassallar, bu işi bir insanlık sorumluluğu olarak görürken gündemi sarsan "Gassal" dizisi hakkında neler düşünüyorlar?
Ölü bedenleri yıkayarak İslami usullere uygun şekilde son yolculuklarına hazırlayan Gassallar, gün boyunca yıkadıkları her bir kişiyi, bir emanet olarak kabul edip büyük bir titizlikle son yolculuklarına hazırlıyor. Günlük yaşamlarında ölümle iç içe olan bu insanlar, görevlerini cesaret ve maneviyatla yerine getiriyor. ‘Ölüden korkmayın, diriden korkun’ diyen gassallar, bu görevi yalnızca bir iş değil, bir insanlık sorumluluğu olarak görüyor. Her bedenin bu dünyaya ak ve pak geldiğine inanan gassallar, onun aynı şekilde hakka teslim edilmesi gerektiğini vurguluyor. Peki bu mesleği yapanlar Türkiye'de son dönemde popüler olan TRT dizisi Gassal hakkında ne düşünüyor? Diziyi kendi hayatlarıyla ve işlerinin zorluklarıyla bağdaştırıyorlar mı? Hayatları zor mu? Gassallar, Sputnik'e özel anlattı.
‘Gassallar kendine gösterdikleri özenden daha fazla titizlik gösteriyorlar’
Mesleklerinin zannedildiği gibi zor olmadığını anlatan Gassal H.K, “Benim için hiç zorluğu olmadı. Her zaman ölüden korkmayın, diriden korkun derim. Bu yüzden ben kendi adıma işimi yaparken hiç korkmadım. Hocalarım da hiç korkmaz. Kendini yıkar gibi bedeni yıkayıp kefenliyorlar. Kendinden daha fazla bedeni daha titizlikle yıkıyorlar. Belki hoca kendini o kadar yıkamıyor, banyoya girerken bir saat banyo yapmıyor, duşun altına girip çıkıyordur. Ama bir cenaze yıkarken yaklaşık bir saat cenaze yıkıyor.”
‘Burada bize teslim edilen bir emanet var’
Gassal S.Y. cenazelere sanki canlıymış gibi hassasiyet gösterdiklerini söylüyor:
“Burada bize teslim edilen bir emanet vardır. Nasıl ki sen banyoya girdiğin zaman suyun çok sıcak olduğu zaman yandığın hissiyatı kendinden gördüğün gibi o bedenin de orada suyu sıcaktır. Kendi suyunu ayarladığın gibi o yıkadığın bedenin de suyunu ayarlıyorsun. Tam tersi onu biraz daha ılık suyla yıkıyorsun.”
‘Kovid döneminde günde 7-8 tane yıkıyorduk'
Gassal H.K. işlerinin hayatlarının bir parçası olduğunu hatırlatarak "Bu bizim bir gerçeğimizdir, biz ondan kaçacağımız yoktur toplumsal olarak. İnsanlar belki hayatı boyunca, yaşamı boyunca ya bir annesini ya bir babasını ya bir iki üç tane cenazeyi topu topuna atlatabiliyorsa biz burada günde dört tane, beş tane hatta Kovid döneminde yedi, sekiz tane cenaze gönderdiğimiz dönem olmuştur. Ondan dolayı bununla ilgili bir psikolojik durum veya bir korku olmadı tam tersi onunla beraber yaşamayı öğrendik” diyor.
‘Günün sonunda hiçbir şey bizimle gelmiyor'
Gassal H.K ise bu meslekle birlikte ölüm ve yaşama bakış açısının değiştiğini anlattı:
“Başka mesleklerde çalıştığım dönemlerde bu dünyalık malından, mülkünden sahiplenmek için gayretlerimiz ve çabalarımız olmuştu. Ama bu inanç boyutuna girdikten sonra, kendi inancımla bütünleştikten sonra günün sonunda hiçbir şeyin benimle gelmeyeceğim bir aşikar oldu. Bir insan dara ve zora düştüğünde, ne tarlamıza, ne yatımıza, ne villamıza, ne paramıza, ne pulumuzdan yardım istiyoruz. En son darda kime çağırıyoruz? ‘Ya Allah bizi kurtar’ diyoruz. Bakın hakikat özünü çağırıyor. Bu da nedir? Can halktan gelmiş hakkı çağırıyor. Yani Hak'ka gideceğiz. Günü ve zamanı gelince canı veren Allah'tır. Günün sonunda öleceksem herkes zenginle aynı sofrayı paylaşıyor, fakiriyle aynı sofrayı paylaşıyor. İnsanlara bakış açım sürekli değişti. Nasıl değişti? Zengin, fakir yani mülkiyet, mal, mülk değil. İnsanlık olarak baktım. Herkes sonunda mezara gelecek. Mezarda bu fakirdir, bu zengindir diye yazılan hiçbir şey yoktur. Hepsi ruhuna El-Fatiha yazıyor. Demek ki sonuçta zengini de fakiri de hepsi aynı toprağa paylaşıyor.”
‘İnsanlar gasilhaneleri korkunç bir yer olarak görüyor’
Gassal H.K. insanların morg ve gasilhaneleri korkunç bir yer olarak gördüklerini belirtirken özellikle bir yakınımız olan bu cenazelere karşı sorumluluğumuz olduğunun altını şu cümlelerle çizdi:
“Buraya gelen insanlar için orası çok korkunç bir yerdir. Çünkü sonuç itibariyle orada bir yakını yatıyor. Onlar için orası çok korkunç bir yerdir. Ama bizler için artık son bir görev gibi görüyoruz. Onlarda sevdiğim biri benden kopup gidiyor, onun son bir hizmetini yapmam gerekiyor diye düşünmeli. Mesela babam öldüğünde kendim yıkadım, kendim kefenledim. Niye? Bu sorumluluğu kendimde hissettiğimden dolayı, korktuğumdan dolayı değil. Babamdır, bir daha görmeyeceğim, bir daha sarılamayacağım, bir daha ben onun eline su dökmeyeceğim, son bir görevimdir. Ben babamı son olarak bütün bu dünyalık hizmetlerini tamamlamak için kendimde o sorumluluğu hissetmiştim. Hiçbir korku hissetmedim. Tam tersi çok duygusal bir andı.”
‘Son bir görev olduğundan dolayı bazen de o duygusal yönlerimizi bastırmak zorundayız’
Gassal S.Y. cenaze yıkarken çok duygulandığı anlar olduğunu hatta cenaze sahipleriyle birlikte ağladığını “Bazen hocalarımızın cenazeler yıkarken cenaze sahipleriyle gözyaşı döktüğü anlar da oluyor. Çünkü çok genç yaşta canlarımız geliyor onlar çok acıklı oluyor. Hadi yaşı kemale ermiş, 80-90'ı bulmuş deriz ki tamam son zamanıdır bizi pek duygusal olarak etkilemiyor. Ama böyle genç cenazelerimiz geldiğinde de çok etkiliyor. Bazen de hatta depremde üç tane cenaze gelmişti. Üçünü yıkarken kendimi zor tutmuştum. Neredeyse bırakıp ağlayacağım onlarla beraber. O şekilde maneviyatta etkilenebiliyor. Sonuç itibariyle insanız. Acıyı hissedebiliyoruz. Karşı taraftaki o acıyı görebiliyoruz. O insanların duygularını görebiliyoruz. Ama biz bunun son bir görev olduğundan dolayı bazen de o duygusal yönlerimizi bastırmak zorunda kalırız” sözleriyle anlattı.
‘Bu iş cesaret biraz da meziyet ister’
Gassal H.K. bunun bir meslek değil bir insanlık görevi olduğunu söylerken bedenin en itinalı şekilde hazırlanması gerektiğini aktardı ve bu iş için gerekli nitelikleri ise şöyle sıraladı:
“Maneviyatı güçlü olan insan yapmalı. Biraz da soğukkanlılık gerekiyor. Adam hayatı boyunca hiçbir cenaze görmemiş, Bütün cenazeler aynı olmuyor. Bazen 7. 8. kattan kendini aşağı atmış, kolu yok, bacağı yok. Bazen işte trafik kazası geçirmiş. O kadar hasarlı cenazeler buraya gelir ki tabi ki orada cesaret, ister soğukkanlılık, ister. Gassallık o kadar çok zor bir hizmet ve bir görevdir. Normal fabrikada çalışan bir görev gibi değil. Fabrikacı ne yapar? Gider işinin başına, işinde çalışır gibi bir iş vardır. Ama gassal öyle değil. Bir cenaze gelir vücudu darmadağın . Burada işte onu yıkayıp, onu toplayıp, onu tekrar toprak anaya teslim etmek bir cesaret ister. Biraz da meziyet ister. Yani gassallık o kadar basit bir görev ve hizmet değildir. Zaten basit olsaydı herkes gassal olurdu. Yani bazen onu görenler o soğuk kanlılığı kendine hissetmeyip kaçanlar oluyor. Bazen midesi kaldıramıyor insanların. Dışarıdan biri bunu yaşıyor.”
"Ölünce sizi kim yıkayacak" afişleri gassalları gülümsetmiş
Gassal H.K. bu soru karşısında gülüyor ve bu afişlerin gerçeği yansıttığını, gassalların da kendi aralarında vasiyet verdiğini, sıraya girdiğini belirtti:
“Hocalarımız ölmeden vasiyetini yapmış, ben yıkayacağım diye sıraya girenler var. Şimdi bu dizi toplumun beyninde şimşekler çaktırdı ya aslında bu güzel bir şey. Yani bugün işte düşünmemiz gereken, bugün ben sağım, kendi ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Bu bedenden, can çıktıktan sonra bu bedene kim bakacak, kim kollayacak, kim kollayacak? Bak tanımadığın bir yüz, sen şunu da ilk kez gördün. Ben tarla alırım, mal alırım, mal alırım, mülk alırım, ailem hepsi etrafımda, malımın yüküm yüzünden ama son halimde bu candan, bu tenden, can çıktıktan sonra bu teni kime teslim ediyorlar? Tanımadığım bir insan.. Kim beni yıkıyor en son o halde? Tanımadığım bir insan ben yıkıyorum. Kim benim son giysisini giydiriyor kefenimi? Tanımadığım bir insan. Madem en son halimde tanımadığım bir insan beni yıkıyorsa, beni giydiriyorsa, ben bu dünya malı için kendime heder ediyorum ki? O zaman demek ki yaşamımızla ölüm içerisindeki gassalların üstlendiği görev çok büyük bir görevdir. Gassalların üstlendiği sorumluluk çok büyük bir sorumluluktur.”
‘Bu dizi insanlara kendi özünü sorgulamalarına yönelik şimşek çaktırdı’
Gassal H.K. konuyu gündeme getiren Gassal dizisini henüz izlemediğini ancak çok konuşulduğunu gördüğünü anlattı:
“Bu dizi çocuklara kendi ölümlerini hatırlatabilmişse, Z kuşaklığından kopup da tekrar kendi özünü araştırıp sorgulamalarına bu dizi biraz vesile olmuşsa ve gençleri tekrar kendi özüne döndürmeye, kendini sorgulayıp araştırmaya yönlendirdiyse bu güzel bir şey.”