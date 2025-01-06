https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogandan-gassal-yorumu-bu-sarkiyi-diziden-ogrendim-1092398196.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu: 'Bu şarkıyı diziden öğrendim'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu: 'Bu şarkıyı diziden öğrendim'

Sputnik Türkiye

AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un 'İçim Yanar' şarkısıyla... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-06T17:12+0300

2025-01-06T17:12+0300

2025-01-06T17:12+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

gassal

dizi

tv dizisi

türk dizileri

ferdi tayfur

ordu

miting

ak parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/04/1092349350_0:205:2832:1798_1920x0_80_0_0_26e43da55896919a9f07071f53a8761b.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da katıldığı mitingde Gassal dizisini izlediğini açıkladı. TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişiyle tartışmalara neden olan 'Gassal' dizisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilgisini çekti. Erdoğan, kongrede çalınan şarkının hatırlatılması üzerine "Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim" dedi. Açıklamasıyla diziyi izlediğini belli eden Erdoğan, söz konusu şarkının dizideki bir sahnede yer almasına atıfta bulundu.Gassal dizisi konusu ne?Tabii’de yayınlanan 'Gassal' dizisi, cenaze yıkayıcılığı mesleğini (gassallık) merkezine alan dramatik bir hikâye sunuyor. Toplumsal tabuları ve ölümle yüzleşme gerçeğini irdeleyen dizi, sıradan bir gassalın hayatına odaklanarak, insanların ölüme ve son yolculuğa dair yaklaşımlarını sorguluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gassal-dizisinin-cekildigi-yer-belli-oldu-hayranlari-sosyal-medyada-paylasti-1092300400.html

türkiye

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gassal dizisi izle, gassal dizisi 2.sezon, gassal yeni bölüm, gassal şarkıları, gassal nedir