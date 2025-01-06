https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/cumhurbaskani-erdogandan-gassal-yorumu-bu-sarkiyi-diziden-ogrendim-1092398196.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu: 'Bu şarkıyı diziden öğrendim'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu: 'Bu şarkıyı diziden öğrendim'
Sputnik Türkiye
AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un 'İçim Yanar' şarkısıyla... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-06T17:12+0300
2025-01-06T17:12+0300
2025-01-06T17:12+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
gassal
dizi
tv dizisi
türk dizileri
ferdi tayfur
ordu
miting
ak parti
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da katıldığı mitingde Gassal dizisini izlediğini açıkladı. TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişiyle tartışmalara neden olan 'Gassal' dizisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilgisini çekti. Erdoğan, kongrede çalınan şarkının hatırlatılması üzerine "Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim" dedi. Açıklamasıyla diziyi izlediğini belli eden Erdoğan, söz konusu şarkının dizideki bir sahnede yer almasına atıfta bulundu.Gassal dizisi konusu ne?Tabii’de yayınlanan 'Gassal' dizisi, cenaze yıkayıcılığı mesleğini (gassallık) merkezine alan dramatik bir hikâye sunuyor. Toplumsal tabuları ve ölümle yüzleşme gerçeğini irdeleyen dizi, sıradan bir gassalın hayatına odaklanarak, insanların ölüme ve son yolculuğa dair yaklaşımlarını sorguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/gassal-dizisinin-cekildigi-yer-belli-oldu-hayranlari-sosyal-medyada-paylasti-1092300400.html
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gassal dizisi izle, gassal dizisi 2.sezon, gassal yeni bölüm, gassal şarkıları, gassal nedir
gassal dizisi izle, gassal dizisi 2.sezon, gassal yeni bölüm, gassal şarkıları, gassal nedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gassal' yorumu: 'Bu şarkıyı diziden öğrendim'
AK Parti Ordu 8. Olağan İl Kongresi’ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur’un 'İçim Yanar' şarkısıyla salona giriş yaptı. Erdoğan, kongre sonrası çay içerken şarkıyı 'Gassal' dizisinden öğrendiğini itiraf etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ordu'da katıldığı mitingde Gassal dizisini izlediğini açıkladı.
TRT’nin dijital platformu Tabii’de yayınlanan ve 'Ölünce beni kim yıkayacak?' afişiyle tartışmalara neden olan 'Gassal' dizisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilgisini çekti. Erdoğan, kongrede çalınan şarkının hatırlatılması üzerine "Ferdi Tayfur’un bu parçasını Gassal’da dinledim" dedi. Açıklamasıyla diziyi izlediğini belli eden Erdoğan, söz konusu şarkının dizideki bir sahnede yer almasına atıfta bulundu.
Tabii’de yayınlanan 'Gassal' dizisi, cenaze yıkayıcılığı mesleğini (gassallık) merkezine alan dramatik bir hikâye sunuyor. Toplumsal tabuları ve ölümle yüzleşme gerçeğini irdeleyen dizi, sıradan bir gassalın hayatına odaklanarak, insanların ölüme ve son yolculuğa dair yaklaşımlarını sorguluyor.