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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasaniyor-diyerek-riskli-yerleri-acikladi-75-buyuklugunde-1092416934.html
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı
Sputnik Türkiye
Son dönemde Muğla ve çevresinde yaşanan depremler korku yaratıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gökova Kırığı'ndaki hareketliliğe dikkat çekti... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T10:51+0300
2025-01-07T10:51+0300
türkiye
deprem
ahmet ercan
övgün ahmet ercan
muğla
anadolu
gökova körfezi
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Ege Denizi’nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, Muğla ve çevresinde tedirginlik yarattı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde, Marmaris açıklarında yine 4.0 büyüklüğünde ve Bodrum açıklarında 3.5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gökova Kırığı’nın yeniden aktif hale geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Ercan, bölgedeki depremlerin temel nedeninin Afrika kıtasının kuzeye doğru ilerlemesi olduğunu vurguladı. "Afrika, Anadolu, Ege ve Adriyatik bölgelerine doğru hareket ederek Muğla çevresindeki gerilimi artırıyor. Bu hareket, güney Ege yayı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve depremlere neden oluyor" dedi.Afrika'nın her yıl 3 ila 5 santimetrelik ilerlemesinin, Anadolu’yu sıkıştırarak sismik aktiviteleri tetiklediğini belirten Ercan, bu sürecin milyonlarca yıldır devam ettiğini ve gelecekte de süreceğini ifade etti.7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıProf. Dr. Ercan, Gökova Kırığı’ndaki hareketliliğin ciddi bir uyarı olduğunu söyledi. Bu hattın, geçmişte olduğu gibi, ileride büyük depremler üretebileceğine dikkat çeken Ercan, “Girit-Rodos yayı bölgesi, 7.5 büyüklüğüne kadar depremler üretme potansiyeline sahip" dedi.Türkiye’nin en derin depremlerinin bu bölgede gerçekleştiğini belirten Ercan, "Diğer bölgelerdeki depremler genellikle 5-7 kilometre derinlikte olurken, bu tür büyük depremlerin derinliği 150 kilometreye kadar ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.Bölgede deprem fırtınasıSon dönemdeki depremlerin büyük kısmının, Gökova Kırığı’nda yoğunlaştığını belirten Ercan, bu fay hattının Ula ilçesinden başlayarak Gökova Körfezi’nin kuzey kıyısı boyunca Bodrum’a kadar uzandığını ifade etti.Ercan, 2017’de Bodrum’da yaşanan depremlerin de bu fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Şu an bölgede bir 'deprem fırtınası' gözlemleniyor. Bu tür hareketlilikler büyük bir depreme işaret etmese de bölgede ciddi bir gerilim birikimi var” dedi.'Büyük depremin haberci olabilir'Ercan, özellikle Gökova Körfezi ile Fethiye-Marmaris arasındaki bölge için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu bölgedeki gerilim birikiminin bir noktada büyük bir depremle sonuçlanabileceğini ifade eden Ercan, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.Ercan, "Her deprem fırtınasından sonra büyük bir deprem olacak diye bir kural yok. Ancak, bölgedeki gerilim uzun vadede büyük bir depremin habercisi olabilir" diyerek uyarılarda bulundu.
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Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

10:51 07.01.2025
© İHAAhmet Ercan
Ahmet Ercan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© İHA
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Son dönemde Muğla ve çevresinde yaşanan depremler korku yaratıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gökova Kırığı'ndaki hareketliliğe dikkat çekti. Bölgedeki sismik aktivitelerin Afrika kıtasının hareketiyle bağlantılı olduğunu belirten Ercan, büyük depremler için uyarıda bulundu.
Ege Denizi’nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, Muğla ve çevresinde tedirginlik yarattı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde, Marmaris açıklarında yine 4.0 büyüklüğünde ve Bodrum açıklarında 3.5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gökova Kırığı’nın yeniden aktif hale geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.
Prof. Dr. Ercan, bölgedeki depremlerin temel nedeninin Afrika kıtasının kuzeye doğru ilerlemesi olduğunu vurguladı. "Afrika, Anadolu, Ege ve Adriyatik bölgelerine doğru hareket ederek Muğla çevresindeki gerilimi artırıyor. Bu hareket, güney Ege yayı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve depremlere neden oluyor" dedi.
Afrika'nın her yıl 3 ila 5 santimetrelik ilerlemesinin, Anadolu’yu sıkıştırarak sismik aktiviteleri tetiklediğini belirten Ercan, bu sürecin milyonlarca yıldır devam ettiğini ve gelecekte de süreceğini ifade etti.

7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ercan, Gökova Kırığı’ndaki hareketliliğin ciddi bir uyarı olduğunu söyledi. Bu hattın, geçmişte olduğu gibi, ileride büyük depremler üretebileceğine dikkat çeken Ercan, “Girit-Rodos yayı bölgesi, 7.5 büyüklüğüne kadar depremler üretme potansiyeline sahip" dedi.
Türkiye’nin en derin depremlerinin bu bölgede gerçekleştiğini belirten Ercan, "Diğer bölgelerdeki depremler genellikle 5-7 kilometre derinlikte olurken, bu tür büyük depremlerin derinliği 150 kilometreye kadar ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.

Bölgede deprem fırtınası

Son dönemdeki depremlerin büyük kısmının, Gökova Kırığı’nda yoğunlaştığını belirten Ercan, bu fay hattının Ula ilçesinden başlayarak Gökova Körfezi’nin kuzey kıyısı boyunca Bodrum’a kadar uzandığını ifade etti.
Ercan, 2017’de Bodrum’da yaşanan depremlerin de bu fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Şu an bölgede bir 'deprem fırtınası' gözlemleniyor. Bu tür hareketlilikler büyük bir depreme işaret etmese de bölgede ciddi bir gerilim birikimi var” dedi.

'Büyük depremin haberci olabilir'

Ercan, özellikle Gökova Körfezi ile Fethiye-Marmaris arasındaki bölge için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu bölgedeki gerilim birikiminin bir noktada büyük bir depremle sonuçlanabileceğini ifade eden Ercan, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Ercan, "Her deprem fırtınasından sonra büyük bir deprem olacak diye bir kural yok. Ancak, bölgedeki gerilim uzun vadede büyük bir depremin habercisi olabilir" diyerek uyarılarda bulundu.
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