https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/prof-dr-ahmet-ercan-deprem-firtinasi-yasaniyor-diyerek-riskli-yerleri-acikladi-75-buyuklugunde-1092416934.html

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Prof. Dr. Ahmet Ercan 'deprem fırtınası yaşanıyor' diyerek riskli yerleri açıkladı: 7.5 büyüklüğünde deprem uyarısı

Sputnik Türkiye

Son dönemde Muğla ve çevresinde yaşanan depremler korku yaratıyor. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gökova Kırığı'ndaki hareketliliğe dikkat çekti... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T10:51+0300

2025-01-07T10:51+0300

2025-01-07T10:51+0300

türkiye

deprem

ahmet ercan

övgün ahmet ercan

muğla

anadolu

gökova körfezi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/19/1075736687_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_ce79ae2998766040bff2b4d9788dfb77.jpg

Ege Denizi’nde son günlerde art arda meydana gelen depremler, Muğla ve çevresinde tedirginlik yarattı. Muğla'nın Menteşe ilçesinde 4.0 büyüklüğünde, Marmaris açıklarında yine 4.0 büyüklüğünde ve Bodrum açıklarında 3.5 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Gökova Kırığı’nın yeniden aktif hale geldiğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.Prof. Dr. Ercan, bölgedeki depremlerin temel nedeninin Afrika kıtasının kuzeye doğru ilerlemesi olduğunu vurguladı. "Afrika, Anadolu, Ege ve Adriyatik bölgelerine doğru hareket ederek Muğla çevresindeki gerilimi artırıyor. Bu hareket, güney Ege yayı üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor ve depremlere neden oluyor" dedi.Afrika'nın her yıl 3 ila 5 santimetrelik ilerlemesinin, Anadolu’yu sıkıştırarak sismik aktiviteleri tetiklediğini belirten Ercan, bu sürecin milyonlarca yıldır devam ettiğini ve gelecekte de süreceğini ifade etti.7.5 büyüklüğünde deprem uyarısıProf. Dr. Ercan, Gökova Kırığı’ndaki hareketliliğin ciddi bir uyarı olduğunu söyledi. Bu hattın, geçmişte olduğu gibi, ileride büyük depremler üretebileceğine dikkat çeken Ercan, “Girit-Rodos yayı bölgesi, 7.5 büyüklüğüne kadar depremler üretme potansiyeline sahip" dedi.Türkiye’nin en derin depremlerinin bu bölgede gerçekleştiğini belirten Ercan, "Diğer bölgelerdeki depremler genellikle 5-7 kilometre derinlikte olurken, bu tür büyük depremlerin derinliği 150 kilometreye kadar ulaşabiliyor" ifadelerini kullandı.Bölgede deprem fırtınasıSon dönemdeki depremlerin büyük kısmının, Gökova Kırığı’nda yoğunlaştığını belirten Ercan, bu fay hattının Ula ilçesinden başlayarak Gökova Körfezi’nin kuzey kıyısı boyunca Bodrum’a kadar uzandığını ifade etti.Ercan, 2017’de Bodrum’da yaşanan depremlerin de bu fay hattı üzerinde olduğunu hatırlatarak, “Şu an bölgede bir 'deprem fırtınası' gözlemleniyor. Bu tür hareketlilikler büyük bir depreme işaret etmese de bölgede ciddi bir gerilim birikimi var” dedi.'Büyük depremin haberci olabilir'Ercan, özellikle Gökova Körfezi ile Fethiye-Marmaris arasındaki bölge için dikkatli olunması gerektiğini belirtti. Bu bölgedeki gerilim birikiminin bir noktada büyük bir depremle sonuçlanabileceğini ifade eden Ercan, vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.Ercan, "Her deprem fırtınasından sonra büyük bir deprem olacak diye bir kural yok. Ancak, bölgedeki gerilim uzun vadede büyük bir depremin habercisi olabilir" diyerek uyarılarda bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-bankalar-oranlari-guncelledi-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-ne-1092413435.html

türkiye

muğla

anadolu

gökova körfezi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ahmet ercan, prof. dr. ahmet ercan, ahmet ercan gökova kırığı, ahmet ercan deprem açıklaması, ahmet ercan deprem yorumu, ahmet ercan ege denizi, ahmet ercan büyük deprem uyarısı, ahmet ercan 7.5 büyüklüğünde deprem, ahmet ercan afrika kıtası hareketi, ahmet ercan deprem fırtınası, ahmet ercan gerilim birikimi, ahmet ercan muğla deprem, ahmet ercan bodrum deprem, ahmet ercan marmaris deprem, ahmet ercan ege yayı, ahmet ercan ege denizi sismik hareketlilik, ahmet ercan 2017 bodrum depremi, ahmet ercan büyük depremler, ahmet ercan deprem risk analizi, ahmet ercan deprem derinliği, ahmet ercan türkiye’nin derin depremleri, ahmet ercan girit rodos yayı, ahmet ercan deprem önlemleri, ahmet ercan fay hattı açıklamaları, ahmet ercan deprem bilgilendirmesi, ahmet ercan gökova fay hattı, ahmet ercan muğla gökova körfezi, ahmet ercan fethiye marmaris gerilimi, ahmet ercan deprem tahmini, ahmet ercan bölgesel deprem gerilimi, ahmet ercan ege deprem hazırlıkları, ahmet ercan deprem fırtınası yorumu, ahmet ercan bilimsel analiz, ahmet ercan büyük deprem potansiyeli, ahmet ercan ege deprem uzman yorumu.