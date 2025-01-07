https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-bankalar-oranlari-guncelledi-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-ne-1092413435.html
Konut kredisi faizlerinde gerileme: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Konut kredisi faizlerinde gerileme: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Sputnik Türkiye
Konut kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüş başladı. Bankalar, geçen yıl yüzde 2.89 olan en düşük faiz oranını yüzde 2.79’a çekti. Konut kredisinde... 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T09:34+0300
2025-01-07T09:34+0300
2025-01-07T09:34+0300
ekonomi
konut kredisi
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faiz oranları
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Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faizlerindeki güncel durum belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında yüzde 2.89 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bir bankada yüzde 2.79 seviyesine indirildi.1 milyon TL'nin geri ödemesiYüzde 2.79’luk oran üzerinden yapılan hesaplamalar, kredi yükünün hâlâ oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.Kredili konut satışlarında artışTürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kredili konut satışları yıl genelinde düşüşte olsa da son aylarda toparlanma sinyalleri verdi.2023’ün Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar bir önceki yıla göre yüzde 21.30 düşüşle 135 bin 209’a gerilerken, kasım ayında dikkat çekici bir artış yaşandı. Kredili satışlar kasımda yüzde 315 artışla 21 bin 804’e ulaştı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 14.20 oldu.Bankalar arasındaki rekabetin artması ve genel faiz politikalarının değişmesiyle oranların daha cazip seviyelere inmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/kulislerde-emekliye-zam-hareketliligi-en-dusuk-emekli-maasi-icin-2-rakam-belli-oldu-refah-payi-1092378861.html
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Konut kredisi faizlerinde gerileme: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?
Konut kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüş başladı. Bankalar, geçen yıl yüzde 2.89 olan en düşük faiz oranını yüzde 2.79’a çekti. Konut kredisinde güncel durum merak edilirken 1 milyon TL'nin 120 ay vadeyle geri ödemesi belli oldu.
Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faizlerindeki güncel durum belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında yüzde 2.89 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bir bankada yüzde 2.79 seviyesine indirildi.
1 milyon TL'nin geri ödemesi
Yüzde 2.79’luk oran üzerinden yapılan hesaplamalar, kredi yükünün hâlâ oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.
1 milyon TL kredi
için 120 ay vadede aylık taksitler 28 bin 966 TL olurken, toplam geri ödeme 3 milyon 493 bin 488 TL’yi buluyor. Bu hesaplama, 10 yıllık vadede faiz yükünün yüzde 249 gibi ciddi bir orana denk geldiğini ortaya koyuyor.
Daha kısa vadeler için tablo farklı değil. 60 ay vadede, yüzde 2.84 faiz oranıyla aylık taksitler 34 bin 903 TL, toplam geri ödeme ise 2 milyon 110 bin 533 TL olarak hesaplanıyor. Bu durumda faiz yükü yüzde 111 seviyesinde kalıyor.
Kredili konut satışlarında artış
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kredili konut satışları yıl genelinde düşüşte olsa da son aylarda toparlanma sinyalleri verdi.
2023’ün Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar bir önceki yıla göre yüzde 21.30 düşüşle 135 bin 209’a gerilerken, kasım ayında dikkat çekici bir artış yaşandı. Kredili satışlar kasımda yüzde 315 artışla 21 bin 804’e ulaştı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 14.20 oldu.
Bankalar arasındaki rekabetin artması ve genel faiz politikalarının değişmesiyle oranların daha cazip seviyelere inmesi bekleniyor.