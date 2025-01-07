https://anlatilaninotesi.com.tr/20250107/konut-kredisi-faizlerinde-gerileme-bankalar-oranlari-guncelledi-1-milyon-tlnin-geri-odemesi-ne-1092413435.html

Konut kredisi faizlerinde gerileme: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Konut kredisi faizlerinde gerileme: Bankalar oranları güncelledi, 1 milyon TL'nin geri ödemesi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Konut kredisi faiz oranlarında sınırlı da olsa düşüş başladı. Bankalar, geçen yıl yüzde 2.89 olan en düşük faiz oranını yüzde 2.79’a çekti. Konut kredisinde... 07.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-07T09:34+0300

2025-01-07T09:34+0300

2025-01-07T09:34+0300

ekonomi

konut kredisi

faiz

faiz oranı

faiz oranları

banka

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Ev sahibi olmayı planlayanlar için konut kredisi faizlerindeki güncel durum belli oldu. Geçen yılın ikinci yarısında yüzde 2.89 olan en düşük konut kredisi faiz oranı, bir bankada yüzde 2.79 seviyesine indirildi.1 milyon TL'nin geri ödemesiYüzde 2.79’luk oran üzerinden yapılan hesaplamalar, kredi yükünün hâlâ oldukça yüksek olduğunu gösteriyor.Kredili konut satışlarında artışTürkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kredili konut satışları yıl genelinde düşüşte olsa da son aylarda toparlanma sinyalleri verdi.2023’ün Ocak-Kasım döneminde ipotekli satışlar bir önceki yıla göre yüzde 21.30 düşüşle 135 bin 209’a gerilerken, kasım ayında dikkat çekici bir artış yaşandı. Kredili satışlar kasımda yüzde 315 artışla 21 bin 804’e ulaştı ve toplam satışlar içindeki payı yüzde 14.20 oldu.Bankalar arasındaki rekabetin artması ve genel faiz politikalarının değişmesiyle oranların daha cazip seviyelere inmesi bekleniyor.

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