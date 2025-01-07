Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın DEVA Partisi'nden istifa etti
© AADEVA Partisi
© AA
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Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.
Dalgın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEVA Partisi'nin, bir çatı bünyesinde farklı bir yola girdiğini, programına emek verdiği kurucularından olduğu partisiyle yollarının ayrıldığını belirtti.
DEVA Partisi'nin işleyişi konusunda tespit, ikaz ve önerilerini uzunca bir süredir sözlü ve yazılı olarak dar ve toplu ortamlarda dile getirdiğini aktaran Dalgın, açıklamasında şunları kaydetti:
"Milletimizin önce anketlerde beyanlarıyla, sonra 2023 ve 2024 seçimlerinde oylarıyla işaret ve talep ettiği köklü değişim maalesef gerçekleşmedi. Halbuki, aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar bekleyemeyiz. Ekim ayındaki büyük kongrede parti yönetiminde görev almadım. Son süreçte de karmaşık mekanizmaların siyaset mühendisliği olarak algılanma, kimlik erozyonunu hızlandırma ve geniş kitlelere erişimi zorlaştırma gibi risklerini vurguladım. DEVA'nın programını yazarken ve partiyi kurarken amaçladığımız vatandaşlarımızın ortak meselelerine somut çözümler sunmak, Türkiye'yi yönetme iddiasını, ekibini ortaya koymak ve bunları yeni bir siyaset üslubuyla yapmak hedeflerinin, bugün de arkasındayım."
Dalgın, Türkiye'nin vasatlığı yenmesi, fırsat pencerelerini değerlendirmesi ve dünyayla her alanda yarışabilmesi için çalışmayı, artan bir şevkle sürdüreceğini belirterek, "Asırlara ilham veren büyük Yunus Emre'nin dediği gibi 'Her dem yeniden doğarız/Bizden kim usanası.'" ifadelerini kullandı.
5 Aralık 2024, 14:27
Burak Dalgın kimdir?
Burak Dalgın, 1978 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Kariyerine Koç Topluluğu’nun erken aşama teknoloji girişim yatırımlarında başladı. Daha sonra McKinsey danışmanlık firmasının New York ve Boston ofislerinde yöneticilik yaptı. 2008’de Türkiye’ye döndü. Orta ve doğu Avrupa’yı kapsayan iki girişim sermayesi fonu yönetmektedir. Türkiye’nin muhtelif yerlerindeki yatırımlarıyla yeni fabrikalar açılmasına ve binlerle ifade edilen istihdam oluşturulmasına öncülük etti.
Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında (EDAM düşünce kuruluşu, Keiretsu melek yatırım ağı) yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. TEV yurtdışı bursiyeri ve Eisenhower Fellow’dur. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği (lisans) ve Harvard Business School MBA (işletme yüksek lisans) mezunudur.
Türkiye ve Avrupa ülkelerinde çeşitli şirketlerde ve sivil toplum kuruluşlarında (EDAM düşünce kuruluşu, Keiretsu melek yatırım ağı) yönetim kurulu üyeliği yapmaktadır. TEV yurtdışı bursiyeri ve Eisenhower Fellow’dur. Boğaziçi Üniversitesi Makina Mühendisliği (lisans) ve Harvard Business School MBA (işletme yüksek lisans) mezunudur.