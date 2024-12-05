https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/chpli-belediye-baskani-ak-partiye-gecti-1091203823.html

CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

CHP'li Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Sputnik Türkiye

CHP'den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu. 05.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-05T14:27+0300

2024-12-05T14:27+0300

2024-12-05T14:27+0300

politika

ak parti

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

belediye

belediye başkanı

mustafa güzel

parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/05/1091203664_0:41:401:266_1920x0_80_0_0_2c696b3f41343da3c21cebe4f9d06130.jpg

CHP'den Karkamış Belediye Başkanı seçilen Mustafa Güzel, partisinden istifa ederek AK Parti'ye geçtiğini duyurdu.'Erdoğan'ın emrinde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım'Güzel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Değerli Hemşehrilerim; 31 Mart seçimlerinde ilçemize hizmet etmek adına sizlerin teveccühü ile Karkamış Belediye Başkanlığı görevine seçildim. Gazi şehrimizin tarihi ilçesi Karkamış'a hizmet edebilmek için; gereken desteği CHP Genel Merkezi'nden ve yine Cumhuriyet Halk Partili diğer belediyelerden maalesef göremedik. Siz değerli hemşehrilerimize layıkıyla hizmet edebilmek adına, tarihi değeri ve coğrafi konumu itibari ile eşsiz öneme sahip güzel ilçemiz Karkamış'a kalıcı eserler kazandırılmasına vesile olabilmek için bundan sonraki siyasi hayatıma; Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın emrinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde devam etmeye karar vermiş bulunmaktayım. Bu kararın kişisel bir tercih olmadığını, tamamen ilçemizin menfaatlerini gözeterek ve sizlerin beklentilerini karşılamak amacıyla aldığımı özellikle belirtmek isterim. Aldığım tüm kararlarda dua ve desteklerini esirgemeyen; ailem gibi gördüğüm siz kıymetli hemşehrilerime ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/adalet-bakani-tunc-ozgur-ozele-seslendi-sonunuz-chpnin-eski-genel-baskani-gibi-olur-1091019653.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ak parti, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), belediye, belediye başkanı, mustafa güzel, parti