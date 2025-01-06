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Yeni liste yayımlandı: Tarım Bakanlığı kıymada ve köftede tek tırnaklı eti kullanan firmaları tek tek açıkladı
Yeni liste yayımlandı: Tarım Bakanlığı kıymada ve köftede tek tırnaklı eti kullanan firmaları tek tek açıkladı
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı... 06.01.2025, Sputnik Türkiye
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tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.Ürün sayısı arttıBu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 3 artarak 180'e çıktı.Kıyma ve köfteden çıktı: Hangi firmalar var?Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı eti tespit edildi.Sivas'ta faaliyet gösteren süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi.İstanbul'da faaliyet gösteren Bolld Extra markalı üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/taklit-tagsiste-kullaniliyor-butun-bagisiklik-sistemini-cokertiyor-turkiyede-natamisin-iceren-1091433001.html
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et, et, et, tarım ve orman bakanlığı, taklit
et, et, et, tarım ve orman bakanlığı, taklit

Yeni liste yayımlandı: Tarım Bakanlığı kıymada ve köftede tek tırnaklı eti kullanan firmaları tek tek açıkladı

11:51 06.01.2025
© AAKıyma, kırmızı et
Kıyma, kırmızı et - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
© AA
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı eti tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.
Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Ürün sayısı arttı

Bu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 3 artarak 180'e çıktı.

Kıyma ve köfteden çıktı: Hangi firmalar var?

Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı eti tespit edildi.
Sivas'ta faaliyet gösteren süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi.
İstanbul'da faaliyet gösteren Bolld Extra markalı üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.
Tarım Bakanlığı liste
Tarım Bakanlığı liste - Sputnik Türkiye, 1920, 06.01.2025
Tarım Bakanlığı liste
Türk mutfağı - Gaziantep mutfağı - yemek - - Sputnik Türkiye, 1920, 12.12.2024
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Taklit-tağşişte kullanılıyor, bütün bağışıklık sistemini çökertiyor: Türkiye'de Natamisin içeren gıdalar hangileri?
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