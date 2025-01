https://anlatilaninotesi.com.tr/20250106/yeni-liste-aciklandi-tarim-bakanligi-kiymada-ve-koftede-tek-tirnakli-eti-kullanan-firmalari-tek-tek-1092385996.html

Yeni liste yayımlandı: Tarım Bakanlığı kıymada ve köftede tek tırnaklı eti kullanan firmaları tek tek açıkladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş gıdalar listesini yeniledi. Listeye 4 yeni ürün eklendi. Yapılan denetimlerde kıymada kanatlı et, köftede tek tırnaklı... 06.01.2025, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi.Söz konusu liste bakanlığın internet sitesinde kamuoyuyla paylaşıldı.Ürün sayısı arttıBu kapsamda, tespit edilen, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün sayısı 3 artarak 180'e çıktı.Kıyma ve köfteden çıktı: Hangi firmalar var?Antalya'da faaliyet gösteren firmanın kıymasında kanatlı eti, köftesinde ise tek tırnaklı eti tespit edildi.Sivas'ta faaliyet gösteren süt ürünleri firmasının peynirinde de natamisin tespit edildi.İstanbul'da faaliyet gösteren Bolld Extra markalı üründe de ilaç etken maddesi tespit edildi.

