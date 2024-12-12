https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/taklit-tagsiste-kullaniliyor-butun-bagisiklik-sistemini-cokertiyor-turkiyede-natamisin-iceren-1091433001.html

Taklit-tağşişte kullanılıyor, bütün bağışıklık sistemini çökertiyor: Türkiye'de Natamisin içeren gıdalar hangileri?

Taklit-tağşişte kullanılıyor, bütün bağışıklık sistemini çökertiyor: Türkiye'de Natamisin içeren gıdalar hangileri?

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı tehdit eden gıda ürünlerinin yer aldığı güncellenmiş taklit-tağşiş listesine iki yeni firma daha eklenmişti. Zeytinyağında... 12.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-12T08:39+0300

2024-12-12T08:39+0300

2024-12-12T08:39+0300

sağlik

yağ

yağ

yağ

peynir

hellim peyniri

kaşar peyniri

dünya sağlık örgütü (who)

maya

natamisin

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesini bir kez daha güncelledi. Son yapılan duyuruyla birlikte listeye iki yeni firma daha eklendi. Diyarbakır ve Mersin merkezli bu firmaların ürettiği zeytinyağı ve tulum peyniri ürünlerinde ciddi uygunsuzluklar tespit edildi. Bakanlık, halk sağlığını korumak adına benzer denetimlere hız kesmeden devam edeceğini belirtti.Zeytinyağına tohum yağı, peynire natamisin katılmışYayınlanan listeye göre, Mersin merkezli Çırpır Doğal Köy Ürünleri adlı firmanın ürettiği zeytinyağı ürünlerinde, sıkça kullanılan ancak etikette belirtilmeyen tohum yağı karışımı tespit edildi. Diyarbakır merkezli Yöresel Çermik Peynircilik firmasının sosyal medya üzerinden sattığı tulum peynirinde ise sağlığa zararlı bitkisel yağ ve natamisin maddesi bulunduğu açıklandı.Gıda ürünlerinde koruyucu madde olarak kullanılan natamisin, faydaları kadar zararlarıyla da dikkat çekiyor. Antibiyotik özellik taşıyan bu madde, özellikle peynir ve süt ürünlerinde tercih ediliyor. Peki, natamisin bağışıklık sistemine nasıl etki ediyor? Kullanımı güvenli mi? İşte detaylar...Natamisin nedir?Natamisin, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan bir koruyucu maddedir. Doğal bir antibiyotik olan bu madde, maya ve küf oluşumunu önlemek için gıdalarda tercih edilir. Özellikle peynir, yoğurt ve salam gibi ürünlerde raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılır. Natamisin, Avrupa Birliği ve ABD'de gıda katkı maddesi olarak onaylanmıştır.Natamisin zararlı mı?Her ne kadar natamisin doğal kaynaklardan elde edilse de fazla tüketilmesi durumunda bazı sağlık sorunlarına yol açabilir. Uzmanlar, aşırı natamisin tüketiminin bağırsak florasını olumsuz etkileyebileceğini ve antibiyotik direncine katkıda bulunabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bazı bireylerde alerjik reaksiyonlara neden olma potansiyeli taşır.Bağışıklık sistemine etkileriNatamisin, bağışıklık sistemi üzerinde direkt bir etki yapmasa da dolaylı olarak zarar verebilir. Uzun süreli ve yüksek dozda tüketim, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin dengesini bozabilir. Bu durum, bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale gelmenize yol açabilir.Hangi gıdalarda kullanılıyor?Natamisin en çok aşağıdaki ürünlerde kullanılır:Tüketiciler, ürün ambalajlarındaki içerik listesine dikkat ederek natamisin içeren ürünleri fark edebilir.Kullanımı güvenli mi?Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), natamisinin belirli limitler dahilinde güvenli olduğunu ifade ediyor. Ancak uzmanlar, sürekli olarak koruyucu madde içeren ürünlerin tüketilmesinin sağlıklı bir tercih olmadığını vurguluyor. Doğal ve katkısız ürünlere yönelmek, uzun vadede sağlığınızı korumanıza yardımcı olabilir.Tüketicilere önerilerTaklit ve Tağşiş Ürünler ArtıyorBakanlık, sahtecilik yapan firmalarla mücadele kapsamında güvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinden sürekli güncellediği listeyle tüketiciyi bilgilendirmeye devam ediyor. Bu listede şu an 705 firmadan 814 farklı ürün yer alıyor. Sahtecilik tespit edilen gıda ürünleri arasında süt ürünleri, yağlar, bal ve baharat gibi günlük tüketim ürünleri dikkat çekiyor.Tüketicilere önemli uyarılarUzmanlar, tüketicileri özellikle internet üzerinden satılan ürünlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Sahtecilik riski taşıyan ürünlerin, yalnızca güvenilir ve denetlenmiş kaynaklardan temin edilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Ayrıca, Bakanlık tarafından güncellenen listeye düzenli olarak göz atılması öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241212/kis-caylarinin-gizli-tehlikesi-ortaya-cikti-zaturre-alarmi-verildi-kuru-oksurukle-basliyor-yogun-1091393121.html

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