https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/alkollu-arac-kullanan-5-bin-494-surucuye-islem-yapildi-1092357659.html
Alkollü araç kullanan 5 binden fazla sürücüye işlem yapıldı
Alkollü araç kullanan 5 binden fazla sürücüye işlem yapıldı
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Yıl tedbirleri kapsamında ekiplerin 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdiğini ve alkollü araç kullanan 5 bin 494 sürücüye... 05.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-05T09:35+0300
2025-01-05T09:35+0300
2025-01-05T09:35+0300
türkiye
ali yerlikaya
trafik kontrolü
alkollü sürücü
alkollü araç kullanımı
alkollü araç kullanımı
trafik cezası
trafik ihlali
trafik cezaları
trafik sigortası
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Yeni Yıl tedbirleri kapsamında ekiplerin yaptığı denetimler hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin 30 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdiğini belirtti.Bakan Yerlikaya, alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını vurgulayarak "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız" dedi.3 milyona yakın aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, 63 sürücüye mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar taktıkları için işlem yapıldığını ifade etti. Ayrıca 110 bin 62 sürücüye hız ihlali cezası, 17 bin 660 sürücüye emniyet kemerini takmama cezası ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 sürücüye de işlem yapıldığı ifade edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/icisleri-bakani-yerlikaya-uyardi-her-iki-kazadan-birine-motosikletler-karisiyor-1092144745.html
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ali yerlikaya, trafik kontrolü, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı, alkollü araç kullanımı, trafik cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik sigortası, trafik para cezası
ali yerlikaya, trafik kontrolü, alkollü sürücü, alkollü araç kullanımı, alkollü araç kullanımı, trafik cezası, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik sigortası, trafik para cezası
Alkollü araç kullanan 5 binden fazla sürücüye işlem yapıldı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Yıl tedbirleri kapsamında ekiplerin 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdiğini ve alkollü araç kullanan 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, açıklamasında "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız" dedi.
Yeni Yıl tedbirleri kapsamında ekiplerin yaptığı denetimler hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin 30 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdiğini belirtti.
Bakan Yerlikaya, alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını vurgulayarak "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız" dedi.
3 milyona yakın aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, 63 sürücüye mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar taktıkları için işlem yapıldığını ifade etti. Ayrıca 110 bin 62 sürücüye hız ihlali cezası, 17 bin 660 sürücüye emniyet kemerini takmama cezası ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 sürücüye de işlem yapıldığı ifade edildi.