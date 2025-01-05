https://anlatilaninotesi.com.tr/20250105/alkollu-arac-kullanan-5-bin-494-surucuye-islem-yapildi-1092357659.html

Alkollü araç kullanan 5 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

Alkollü araç kullanan 5 binden fazla sürücüye işlem yapıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Yeni Yıl tedbirleri kapsamında ekiplerin 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdiğini ve alkollü araç kullanan 5 bin 494 sürücüye... 05.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-05T09:35+0300

2025-01-05T09:35+0300

2025-01-05T09:35+0300

türkiye

ali yerlikaya

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Yeni Yıl tedbirleri kapsamında ekiplerin yaptığı denetimler hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerinin 30 Aralık 2024 ile 2 Ocak 2025 tarihleri arasında 217 bin 465 adet denetim gerçekleştirdiğini belirtti.Bakan Yerlikaya, alkol etkisinde araç kullandığı tespit edilen 5 bin 494 sürücüye işlem yapıldığını vurgulayarak "Lütfen hem kendi can güvenliğiniz hem de başkalarının can güvenliği için alkollü araç kullanmayınız" dedi.3 milyona yakın aracın denetlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, 63 sürücüye mevzuatta izin verilmeyen araçlara çakar taktıkları için işlem yapıldığını ifade etti. Ayrıca 110 bin 62 sürücüye hız ihlali cezası, 17 bin 660 sürücüye emniyet kemerini takmama cezası ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 884 sürücüye de işlem yapıldığı ifade edildi.

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