https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/icisleri-bakani-yerlikaya-uyardi-her-iki-kazadan-birine-motosikletler-karisiyor-1092144745.html
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Her iki kazadan birine motosikletler karışıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Her iki kazadan birine motosikletler karışıyor
Sputnik Türkiye
Bakan Yerlikaya, yıl boyunca kazaların yüzde 52'sinde kaza yapan taraflardan birisinin motor sürücüleri olduğunu açıkladı. 29.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-29T10:10+0300
2024-12-29T10:10+0300
2024-12-29T10:10+0300
türkiye
ali yerlikaya
motor
kaza
motorsiklet
trafik
trafik kazası
trafik kontrolü
trafik ihlali
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet denetimlerine ilişkin önemli veriler paylaştı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılında 26 Aralık’a kadar motosikletlerle ilgili yapılan denetimlerde toplam 2 milyon 898 bin 366 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Şehir içinde gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 52,3’ünde motosikletlerin yer aldığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, şu uyarıda bulundu:Bakan Yerlikaya, 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine dair bilgileri de paylaştı. Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin bu süreçte 2 milyon 553 bin 663 aracı denetlediğini belirten Yerlikaya, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını usulsüz kullanan 74 sürücü de dahil olmak üzere toplam 444 bin 372 araca ve sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.Hız ihlalinden 99 bin 381, periyodik muayene eksikliğinden 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmamaktan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanımından 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 araç/sürücüye işlem yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241229/guney-korede-feci-ucak-kazasi-ucagin-ucus-takimlari-acilmadi-175-kisilik-ucakta-sadece-2-kisi-sag-1092144087.html
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ali yerlikaya, motor, kaza, motorsiklet, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali
ali yerlikaya, motor, kaza, motorsiklet, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali
İçişleri Bakanı Yerlikaya açıkladı: Her iki kazadan birine motosikletler karışıyor
Bakan Yerlikaya, yıl boyunca kazaların yüzde 52'sinde kaza yapan taraflardan birisinin motor sürücüleri olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, motosiklet denetimlerine ilişkin önemli veriler paylaştı. Bakan Yerlikaya, 2024 yılında 26 Aralık’a kadar motosikletlerle ilgili yapılan denetimlerde toplam 2 milyon 898 bin 366 işlem gerçekleştirildiğini açıkladı. Şehir içinde gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 52,3’ünde motosikletlerin yer aldığına dikkat çeken Bakan Yerlikaya, şu uyarıda bulundu:
“Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım. Tüm trafik kurallarına uyarak, kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar, sevdiklerinize kavuşmanız içindir, ayırmak için değil. Trafik ekiplerimizin yanı sıra polis ve jandarma asayiş motosikletli timlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde sürüyor.”
Bakan Yerlikaya, 19-26 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine dair bilgileri de paylaştı. Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerinin bu süreçte 2 milyon 553 bin 663 aracı denetlediğini belirten Yerlikaya, ışıklı veya sesli uyarı cihazlarını usulsüz kullanan 74 sürücü de dahil olmak üzere toplam 444 bin 372 araca ve sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.
Hız ihlalinden 99 bin 381, periyodik muayene eksikliğinden 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmamaktan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanımından 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 araç/sürücüye işlem yapıldı.