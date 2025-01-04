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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için açıklama: Yasal düzenleme gündemde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için açıklama: Yasal düzenleme gündemde
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basınıyla bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşı konusunda yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.“Diğer maaşlar artarken en düşük emekli maaşını sabit bırakmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz ve ocak ayı içinde bir yasal düzenlemenin gündeme geleceğini öngörüyorum” diyen Yılmaz, yeni düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarındaki ArtışYılmaz, asgari ücretin son iki yılda enflasyonun üzerinde artırıldığını hatırlatarak, yeni düzenlemelerin işçi ve işverenler için daha dengeli bir sistem getireceğini ifade etti. "Öncelikli hedefimiz, çalışan kesimin satın alma gücünü artırmak ve ekonomik refahı sağlamlaştırmak” diye konuştu.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan en düşük emekli maaşı için açıklama: Yasal düzenleme gündemde

13:16 04.01.2025 (güncellendi: 13:17 04.01.2025)
© AA / Ahmet OkurCumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© AA / Ahmet Okur
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli maaşı için yasal düzenleme hazırlığında olduklarını açıkladı. Ocak ayında gerçekleşmesi beklenen düzenleme ile emekli maaşlarına ilişkin yeni bir adım atılacak.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da ekonomi basınıyla bir araya gelerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, en düşük emekli maaşı konusunda yapılacak yeni düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı.
Diğer maaşlar artarken en düşük emekli maaşını sabit bırakmanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz ve ocak ayı içinde bir yasal düzenlemenin gündeme geleceğini öngörüyorum” diyen Yılmaz, yeni düzenlemenin kapsamına ilişkin ayrıntı vermedi.

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarındaki Artış

Yılmaz, asgari ücretin son iki yılda enflasyonun üzerinde artırıldığını hatırlatarak, yeni düzenlemelerin işçi ve işverenler için daha dengeli bir sistem getireceğini ifade etti. "Öncelikli hedefimiz, çalışan kesimin satın alma gücünü artırmak ve ekonomik refahı sağlamlaştırmak” diye konuştu.
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