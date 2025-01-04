https://anlatilaninotesi.com.tr/20250104/limit-artisi-sonrasi-atmlerde-para-cekme-krizi-buyuyor-10-20-50-ve-100-tllik-banknotlar-neden-yok-1092340354.html

Limit artışı sonrası ATM’lerde para çekme krizi büyüyor: 10, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlar neden yok?

Limit artışı sonrası ATM’lerde para çekme krizi büyüyor: 10, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlar neden yok?

Sputnik Türkiye

ATM’lerde küçük banknot bulmakta zorlanılıyor. 10, 20 ve 50 TL’lik banknotların tükenmesi, günlük çekim limitlerinin artmasıyla birleşince ATM’ler hızla... 04.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-04T10:44+0300

2025-01-04T10:44+0300

2025-01-04T10:44+0300

ekonomi

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para

para çekme

banknot

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Son dönemde ATM’lerden 10, 20 ve 50 TL’lik banknot çekmek adeta imkânsız hale geldi. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları tutarları bulabilmek için para dolu ATM aramak zorunda kalıyor. Özellikle günlük para çekme limitlerinin artırılması, bu sorunu daha da derinleştiriyor.Çekim limitleri yükseldi, ATM’lerde para tükeniyorYeni yıldan önce günlük çekim limitleri 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyordu. Ancak 2025 itibarıyla bu limitler 15 bin ila 20 bin liraya kadar yükseltildi. Bu durum ATM’lerdeki paranın hızla tükenmesine neden oldu. Tüketiciler, “Para olan bir ATM bulmak zorlaştı, birkaç ATM dolaşmak zorunda kalıyoruz” diyerek duruma tepkilerini dile getiriyor.Düşük banknotlar neden bulunmuyor?Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, ATM’lerdeki düşük banknot krizini şu sözlerle açıklıyor:Kişiler ise düşük banknotlara olan ihtiyaçlarını dile getirerek, “Küçük paralara da ihtiyacımız var, ATM’lerin bunu karşılaması lazım” ifadelerini kullanıyor.Para yatırmada da zorluk yaşanıyorATM’ler sadece para çekme konusunda değil, para yatırma işlemlerinde de sıkıntı çıkarıyor. Özellikle düşük banknotlarla yapılan yatırma işlemlerinde cihazlar genellikle parayı kabul etmiyor. Bu durum, vatandaşların günlük işlemlerini daha da zorlaştırıyor.Küçük tutar çekmek mümkün mü?Kanal D Haber muhabiri, ATM’den küçük bir tutar çekmeyi deneyerek durumu yerinde gözlemledi.“Önce 20 TL çekmeyi denedim, ancak ATM parayı vermedi. Daha sonra 50 TL’yi denedim, yine başarısız oldum. Ardından küsuratlı bir tutar olan 180 TL çekmeyi denedim, ancak cihaz bu miktarı da veremeyeceğini belirterek beni 100 TL çekmeye yönlendirdi.”Çözüm bekleniyorUzmanlar ve tüketiciler, ATM’lerdeki para dağıtım politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle küçük banknotların dolaşımını artıracak düzenlemeler, bu sorunun çözümü için kritik önem taşıyor.

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