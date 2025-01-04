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Limit artışı sonrası ATM’lerde para çekme krizi büyüyor: 10, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlar neden yok?
Limit artışı sonrası ATM’lerde para çekme krizi büyüyor: 10, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlar neden yok?
Sputnik Türkiye
ATM’lerde küçük banknot bulmakta zorlanılıyor. 10, 20 ve 50 TL’lik banknotların tükenmesi, günlük çekim limitlerinin artmasıyla birleşince ATM’ler hızla... 04.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-04T10:44+0300
2025-01-04T10:44+0300
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Son dönemde ATM’lerden 10, 20 ve 50 TL’lik banknot çekmek adeta imkânsız hale geldi. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları tutarları bulabilmek için para dolu ATM aramak zorunda kalıyor. Özellikle günlük para çekme limitlerinin artırılması, bu sorunu daha da derinleştiriyor.Çekim limitleri yükseldi, ATM’lerde para tükeniyorYeni yıldan önce günlük çekim limitleri 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyordu. Ancak 2025 itibarıyla bu limitler 15 bin ila 20 bin liraya kadar yükseltildi. Bu durum ATM’lerdeki paranın hızla tükenmesine neden oldu. Tüketiciler, “Para olan bir ATM bulmak zorlaştı, birkaç ATM dolaşmak zorunda kalıyoruz” diyerek duruma tepkilerini dile getiriyor.Düşük banknotlar neden bulunmuyor?Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, ATM’lerdeki düşük banknot krizini şu sözlerle açıklıyor:Kişiler ise düşük banknotlara olan ihtiyaçlarını dile getirerek, “Küçük paralara da ihtiyacımız var, ATM’lerin bunu karşılaması lazım” ifadelerini kullanıyor.Para yatırmada da zorluk yaşanıyorATM’ler sadece para çekme konusunda değil, para yatırma işlemlerinde de sıkıntı çıkarıyor. Özellikle düşük banknotlarla yapılan yatırma işlemlerinde cihazlar genellikle parayı kabul etmiyor. Bu durum, vatandaşların günlük işlemlerini daha da zorlaştırıyor.Küçük tutar çekmek mümkün mü?Kanal D Haber muhabiri, ATM’den küçük bir tutar çekmeyi deneyerek durumu yerinde gözlemledi.“Önce 20 TL çekmeyi denedim, ancak ATM parayı vermedi. Daha sonra 50 TL’yi denedim, yine başarısız oldum. Ardından küsuratlı bir tutar olan 180 TL çekmeyi denedim, ancak cihaz bu miktarı da veremeyeceğini belirterek beni 100 TL çekmeye yönlendirdi.”Çözüm bekleniyorUzmanlar ve tüketiciler, ATM’lerdeki para dağıtım politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle küçük banknotların dolaşımını artıracak düzenlemeler, bu sorunun çözümü için kritik önem taşıyor.
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atm para çekme limiti 2025, atm'den küçük banknot çekme, atm'de 10 tl neden yok, atm'den 20 tl çekmek mümkün mü, düşük banknot sorunları, atm'den 50 tl neden alınamıyor, günlük para çekme limiti arttı mı, atm'de para bitme sorunu, atm para yatırma sorunları, bankalar atm'ye neden az para koyuyor, atm 20 tl çekme hatası, atm'den küsuratlı para çekme, 2025 atm para çekme limitleri, atm düşük para yatırma kabul etmiyor, bankalar atm'lere neden 5 tl koymuyor
atm para çekme limiti 2025, atm'den küçük banknot çekme, atm'de 10 tl neden yok, atm'den 20 tl çekmek mümkün mü, düşük banknot sorunları, atm'den 50 tl neden alınamıyor, günlük para çekme limiti arttı mı, atm'de para bitme sorunu, atm para yatırma sorunları, bankalar atm'ye neden az para koyuyor, atm 20 tl çekme hatası, atm'den küsuratlı para çekme, 2025 atm para çekme limitleri, atm düşük para yatırma kabul etmiyor, bankalar atm'lere neden 5 tl koymuyor

Limit artışı sonrası ATM’lerde para çekme krizi büyüyor: 10, 20, 50 ve 100 TL’lik banknotlar neden yok?

10:44 04.01.2025
© FotoğrafABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor
ABD'li dev banka sistem hatasını kullanarak hesaplarında olmayan parayı çeken müşterilerini dava ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2025
© Fotoğraf
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ATM’lerde küçük banknot bulmakta zorlanılıyor. 10, 20 ve 50 TL’lik banknotların tükenmesi, günlük çekim limitlerinin artmasıyla birleşince ATM’ler hızla boşalıyor. Hem uzmanlar hem de tüketiciler, bu sorunun günlük yaşamda büyük sıkıntılara yol açtığını belirtiyor. İşte ayrıntılar…
Son dönemde ATM’lerden 10, 20 ve 50 TL’lik banknot çekmek adeta imkânsız hale geldi. Vatandaşlar, ihtiyaç duydukları tutarları bulabilmek için para dolu ATM aramak zorunda kalıyor. Özellikle günlük para çekme limitlerinin artırılması, bu sorunu daha da derinleştiriyor.

Çekim limitleri yükseldi, ATM’lerde para tükeniyor

Yeni yıldan önce günlük çekim limitleri 5 bin ila 10 bin lira arasında değişiyordu. Ancak 2025 itibarıyla bu limitler 15 bin ila 20 bin liraya kadar yükseltildi. Bu durum ATM’lerdeki paranın hızla tükenmesine neden oldu. Tüketiciler, “Para olan bir ATM bulmak zorlaştı, birkaç ATM dolaşmak zorunda kalıyoruz” diyerek duruma tepkilerini dile getiriyor.

Düşük banknotlar neden bulunmuyor?

Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, ATM’lerdeki düşük banknot krizini şu sözlerle açıklıyor:
“Daha küçük banknotlar, daha fazla yer kapladığı için ATM’lere sığmıyor. Bir ATM’nin kapasitesi yaklaşık 800 bin lira ila 1 milyon lira arasında. Ancak bankalar genellikle bu tutarın tamamını yüklemiyor ve 500 bin ila 700 bin lira arasında bir miktarla sınırlı kalıyor.”
Kişiler ise düşük banknotlara olan ihtiyaçlarını dile getirerek, “Küçük paralara da ihtiyacımız var, ATM’lerin bunu karşılaması lazım” ifadelerini kullanıyor.

Para yatırmada da zorluk yaşanıyor

ATM’ler sadece para çekme konusunda değil, para yatırma işlemlerinde de sıkıntı çıkarıyor. Özellikle düşük banknotlarla yapılan yatırma işlemlerinde cihazlar genellikle parayı kabul etmiyor. Bu durum, vatandaşların günlük işlemlerini daha da zorlaştırıyor.

Küçük tutar çekmek mümkün mü?

Kanal D Haber muhabiri, ATM’den küçük bir tutar çekmeyi deneyerek durumu yerinde gözlemledi.
“Önce 20 TL çekmeyi denedim, ancak ATM parayı vermedi. Daha sonra 50 TL’yi denedim, yine başarısız oldum. Ardından küsuratlı bir tutar olan 180 TL çekmeyi denedim, ancak cihaz bu miktarı da veremeyeceğini belirterek beni 100 TL çekmeye yönlendirdi.”

Çözüm bekleniyor

Uzmanlar ve tüketiciler, ATM’lerdeki para dağıtım politikasının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle küçük banknotların dolaşımını artıracak düzenlemeler, bu sorunun çözümü için kritik önem taşıyor.
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