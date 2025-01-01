https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/las-vegastaki-trump-internationalin-onundeki-arac-alev-alarak-patladi-1092260913.html

Trump International Hotel'in önünde araç patladı: Elon Musk açıklama yaptı

Trump International Hotel'in önünde araç patladı: Elon Musk açıklama yaptı

Sputnik Türkiye

Donald Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde bir Tesla Cybertruck patlayarak alev aldı. Olayda aracın sürücüsü hayatını kaybettiği, çevredeki 7 kişinin... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T23:59+0300

2025-01-01T23:59+0300

2025-01-02T00:57+0300

dünya

las vegas

otel

patlama

otomobil

tesla

cybertruck

elon musk

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ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump'ın Las Vegas kentindeki Trump International otelinin önünde Tesla Cybertruck araç alev aldı. Aracın patladığı anlara ait görüntülerse sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın yerel saatle 08.40'ta araçların valeye teslim edildiği alanda meydana geldiği belirtildi. ABD basınında yer alan bilgilere göre sürücünün olay sırasında yaşamını yitirdiği ve 7 kişinin hafif şekilde yaralandığı iddia edildi.Yetkililerin, Trump International Hotel'in önünde meydana gelen Tesla Cybertruck patlamasını 'potansiyel bir terör eylemi' olarak araştırdığı belirtildi.Aynı zamanda aracın havai fişek tarzı patlayıcı madde içerdiği de iddialar arasında yer aldı. 'Daha önce böyle bir şey görmedik'Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Tesla'nın sahibi ve Trump'ın destekçilerinden Elon Musk "Tesla'nın üst düzey ekibi şu anda konuyu araştırıyor. Herhangi bir şey öğrenir öğrenmez sizlerle paylaşacağız. Daha önce böyle bir şey görmedik" ifadelerine yer verdi.

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las vegas, otel, patlama, otomobil, tesla, cybertruck, elon musk