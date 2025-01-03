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Memur ve emekli maaşları bugün belli oluyor: Piyasada konuşulan rakam ne?
Memur ve emekli maaşları bugün belli oluyor: Piyasada konuşulan rakam ne?
Sputnik Türkiye
SSK, Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisinin 2025 yılından itibaren geçerli olacak zam oranları bugün itibarıyla belli oluyor. TÜİK, aralık ayı enflasyon... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
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Yeni dönem maaş zamları için nefesler tutuldu. Bugün saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Aralık ayı verisi ile birlikte 2024’ün son 6 aylık enflasyon rakamı da netleşmiş olacak. Böylece memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı netleşecek.SSK, Bağkur emekli̇leri̇ne ne kadar zam olur?Peki maaşlara ne kadar zam olur? Refah payı gündeme gelir mi? SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin 2025 için alacağı zam oranı eşitlenir mi?Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Zengin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Şu anda son 5 aylık temmuz ve kasım dönemindeki kümülatif TÜFE oranı yüzde 14.57 seviyesinde. Bu şu anlama geliyor: SSK ve Bağkur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE’ye göre aylık artışları belli olduğu için aralık ayı hariç yüzde 14.57 oranı netleşmiş durumda.Bugün aralık ayı TÜFE rakamının yüzde 1 çıkması durumda SSK Bağkur emeklileri yüzde 15.72 artış alacaklar. Bu rakamın yüzde 2 olması durumunda SSK, Bağkur emeklileri yüzde 16.86 oranında artış alacaklar.Memur ve memur emekli̇leri̇ne ne kadar zam olur?Memur ve memur emeklilerinin 2025 yıl Ocak ayı artışları 7. Dönem Toplu sözleşmesine göre yapılıyor. Enflasyon farkı dahil 5 aylık TÜFE’ye göre aylık artışları şu anda yüzde 10.40 olarak netleşmiş durumda. Buna aralık ayı ilave edilecek. Aralık ayı TÜFE’si yüzde 1 olursa eğer memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 11.50 olacak. Yüzde 2 olursa eğer yine memur ve memur emeklilerinin artışları yüzde 12.61 olacak. Bu rakamın yüzde 2’yi aşması durumunda da oran yükselmiş olacaktır.EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI ŞU ANDA NE KADAR?En düşük memur emekli maaşı 17 bin 588 lira seviyesinde. En düşük memur maaşı da aile yardımı dahil 39 bin 177 TL olarak uygulanıyor. Burada şu anda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık yüzde 10.40 kesinleşen artış var. Buna Aralık ayı TÜFE ilave edilecek.En düşük emekli̇ maaşı düzenlemesi̇ SSK ve Bağkur’luların en düşük maaşı 12 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Orada ne kadar artış yapılacağı bugün net rakamlar belli olduktan sonra çalışma olacaktır. SSK ve Bağkur en düşük maaşlarına bir oransal artış yapılmıyor. Nasıl bir artış yapılacağına hükümet karar verecektir. Bakan Vedat Işıkhan bu konuda bir açıklama yaptı. Bir artış olacaktır. Bu enflasyon rakamları netleştiğinde ortaya çıkacaktır.Memur emekli̇si̇ i̇le SSK, Bağkur emekli̇si̇ maaş zamları eşi̇tleni̇r mi̇?Aylıkların eşit oranda artışına dair geçen dönemlerde bir uygulama olmuştu. Bu dönem olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değil.Maaşlara genel bi̇r refah payı artışı olur mu?Burada bir refah payı olarak şunu kastediyoruz. ‘Geçmiş dönemde mevzuatın ve toplu sözleşmenin üzerinde artış olur mu?’ beklentisi. Kamuoyunda buna refah payı artışı deniyor. Ben bu dönemde bir refah payı artışının olma ihtimalini zayıf buluyorum.”
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en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2025, bağkur emeklileri maaş zammı 2025, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2025, 2025 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı
en düşük memur maaşı ne kadar oldu, en düşük memur emeklisi maaşı ne kadar olacak, ssk emeklileri maaş zammı 2025, bağkur emeklileri maaş zammı 2025, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatacak, emekli maaşı, memur maaşı, emekli maaşı 2025, 2025 emekli maaşı ne kadar, emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı ne demek, refah payı, en düşük emekli maaşı, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, ocak zammı, ocak ayı memur zammı, ocak ayı emekli zammı

Memur ve emekli maaşları bugün belli oluyor: Piyasada konuşulan rakam ne?

07:44 03.01.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© İHA
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SSK, Bağkur emeklisi, memur ve memur emeklisinin 2025 yılından itibaren geçerli olacak zam oranları bugün itibarıyla belli oluyor. TÜİK, aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam olacak? Bir refah payı gündeme gelir mi? Tüm grupların maaş zam oranı eşitlenir mi? İşte cevabı...
Yeni dönem maaş zamları için nefesler tutuldu. Bugün saat 10.00’da Türkiye İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Aralık ayı verisi ile birlikte 2024’ün son 6 aylık enflasyon rakamı da netleşmiş olacak. Böylece memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklilerinin alacağı zam farkı netleşecek.

SSK, Bağkur emekli̇leri̇ne ne kadar zam olur?

Peki maaşlara ne kadar zam olur? Refah payı gündeme gelir mi? SSK, Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklisinin 2025 için alacağı zam oranı eşitlenir mi?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, milliyet.com.tr’ye açıkladı. Zengin konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Şu anda son 5 aylık temmuz ve kasım dönemindeki kümülatif TÜFE oranı yüzde 14.57 seviyesinde. Bu şu anlama geliyor: SSK ve Bağkur emeklilerinin son 6 aylık TÜFE’ye göre aylık artışları belli olduğu için aralık ayı hariç yüzde 14.57 oranı netleşmiş durumda.
Bugün aralık ayı TÜFE rakamının yüzde 1 çıkması durumda SSK Bağkur emeklileri yüzde 15.72 artış alacaklar. Bu rakamın yüzde 2 olması durumunda SSK, Bağkur emeklileri yüzde 16.86 oranında artış alacaklar.

Memur ve memur emekli̇leri̇ne ne kadar zam olur?

Memur ve memur emeklilerinin 2025 yıl Ocak ayı artışları 7. Dönem Toplu sözleşmesine göre yapılıyor. Enflasyon farkı dahil 5 aylık TÜFE’ye göre aylık artışları şu anda yüzde 10.40 olarak netleşmiş durumda. Buna aralık ayı ilave edilecek. Aralık ayı TÜFE’si yüzde 1 olursa eğer memur ve memur emeklilerinin maaş artışı yüzde 11.50 olacak. Yüzde 2 olursa eğer yine memur ve memur emeklilerinin artışları yüzde 12.61 olacak. Bu rakamın yüzde 2’yi aşması durumunda da oran yükselmiş olacaktır.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MAAŞI ŞU ANDA NE KADAR?
En düşük memur emekli maaşı 17 bin 588 lira seviyesinde. En düşük memur maaşı da aile yardımı dahil 39 bin 177 TL olarak uygulanıyor. Burada şu anda memur ve memur emeklilerinin 5 aylık yüzde 10.40 kesinleşen artış var. Buna Aralık ayı TÜFE ilave edilecek.

En düşük emekli̇ maaşı düzenlemesi̇

SSK ve Bağkur’luların en düşük maaşı 12 bin 500 TL’ye tamamlanıyor. Orada ne kadar artış yapılacağı bugün net rakamlar belli olduktan sonra çalışma olacaktır. SSK ve Bağkur en düşük maaşlarına bir oransal artış yapılmıyor. Nasıl bir artış yapılacağına hükümet karar verecektir. Bakan Vedat Işıkhan bu konuda bir açıklama yaptı. Bir artış olacaktır. Bu enflasyon rakamları netleştiğinde ortaya çıkacaktır.

Memur emekli̇si̇ i̇le SSK, Bağkur emekli̇si̇ maaş zamları eşi̇tleni̇r mi̇?

Aylıkların eşit oranda artışına dair geçen dönemlerde bir uygulama olmuştu. Bu dönem olup olmayacağı konusunda net bir şey söylemek mümkün değil.

Maaşlara genel bi̇r refah payı artışı olur mu?

Burada bir refah payı olarak şunu kastediyoruz. ‘Geçmiş dönemde mevzuatın ve toplu sözleşmenin üzerinde artış olur mu?’ beklentisi. Kamuoyunda buna refah payı artışı deniyor. Ben bu dönemde bir refah payı artışının olma ihtimalini zayıf buluyorum.”
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