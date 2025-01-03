https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/hastaneden-ferdi-tayfurun-olum-sebebiyle-ilgili-aciklama-1092305142.html

Hastaneden Ferdi Tayfur'un ölüm sebebiyle ilgili açıklama

Hastaneden Ferdi Tayfur'un ölüm sebebiyle ilgili açıklama

Sputnik Türkiye

Akşam saatlerinde vefat haberi gelen sanatçı Ferdi Tayfur'un hayatını kaybettiği hastaneden yapılan açıklamaya göre sanatçı karaciğer ve böbrek yetmezliği... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T01:47+0300

2025-01-03T01:47+0300

2025-01-03T01:48+0300

türkiye

ferdi tayfur

antalya

antalya havalimanı

atatürk kültür merkezi

cenaze

cenaze töreni

hastane

emirgan çınaraltı camii

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm nedeni açıklandı. karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliği, Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.Hastaneden yapılan yazılı açıklamada sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirildiği ve daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği belirtildi. Tedavi sürecine ilişkin ayrıntıların verildiği açıklamada şunlar ifade edildi:Hayranlarının dualarıyla hastaneden ayrıldıTayfur'un cenazesi hastane önüne getirilen cenaze aracına konularak İstanbul'a gitmek üzere Antalya Havalimanı'na gönderildi.Sevenleri ve hayranları Ferdi Tayfur için hastane önünde dualar etti, cenaze dualarla gönderildi.4 Ocak'ta Yeniköy'de defnedilecekFerdi Tayfur'un Basın Danışmanı ve yeğeni Şirin Gözalıcı sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü saat 12.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenleneceğini belirtti. Gözalıcı "Tören sonrası Emirgan Çınaraltı Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınacak namazın ardından cenazesi Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecek" açıklamasını yaptı.'Yolda ağlaya ağlaya geldik'Türk müziğinde yoğun bir hayran kitlesi bulunan sanatçı Ferdi Tayfur'un ölüm haberini alan sevenleri hastane binası önünde gözyaşı döktü; dualar etti. Bazı hayranları de araçlarından, telefonlarından Tayfur'un şarkılarını açtı.Sanatçının hayranlarından Ayşegül Can çocukluğunun Ferdi Tayfur'un şarkılarıyla geçtiğini söyleyerek şöyle konuştu:Murat Aygın isimli hayranı "Sinemadan çıkardık ağlardık. Sanki aynı evin içinde büyüdük. Ferdi Baba, aileden biri gibiydi. Gariban babasıydı" dedi.75 yaşındaki Süleyman Akdoğan da Tayfur ile aynı mahallenin çocukları olduğunu anlattı.15 Aralık'tan bu yana tedavi altındaydıYaşamını sürdürdüğü Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanan Ferdi Tayfur, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye ardından Muğla'daki başka bir özel hastaneye sevk edilmişti.Genel cerrahi bölümünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sonrası sanatçı, 16 Aralık'ta Muğla'dan Antalya'daki hastaneye nakledilmişti.Sanatçının daha sonra Antalya'da bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı belirtilmişti.Daha önce diyaliz tedavisi de gören Ferdi Tayfur'a 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

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