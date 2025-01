https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/futbolcu-caner-erkin-aska-geldi-sana-her-gecen-gun-daha-cok-asik-oluyorum-1092321802.html

Futbolcu Caner Erkin aşka geldi: 'Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum'

Futbolcu Caner Erken, oyuncu eşi Şükran Ovalı ile 8. evlilik yıl dönümünü kutladı. 03.01.2025, Sputnik Türkiye

Eyüpspor'da forma giyen futbolcu Caner Erkin, ünlü oyuncu Şükran Ovalı ile 8. evlilik yıl dönümünü kutladı. Erkin sosyal medyasından eşi Ovalı'yla birlikte fotoğrafını, "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın" sözleriyle paylaştı. Her şeyimsin, dünyamsınOvalı ve Erkin, 2017 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikâh masasına oturmuştu. Çift, 2018'de kızları Mirhan Ela'yı kucaklarına almıştı. Ünlü futbolcu Caner Erkin evlilik yıl dönümlerinde, eşiyle birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabından romantik bir notla yayınladı. Erkin, "Sana her geçen gün daha çok aşık oluyorum, kadınım. İyi ki bana 'evet' dedin, dünyanın en güzel kadınısın. Beraber yaşlanalım, yüzümüzdeki gülümseme hiç solmasın. Seni çok ama çok seviyorum. Her şeyimsin, dünyamsın" ifadelerini kullandı. Erkin'in paylaşımına ikilinin hayranlarından çok sayıda beğeni geldi.

