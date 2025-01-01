https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadise-elestirilere-yanit-verdi-narin-icin-neden-sifir-tolerans-sarkisini-soyledigini-1092255162.html

Ünlü şarkıcı Hadise, eleştirilere yanıt verdi: Narin için neden 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylediğini açıkladı

Ünlü şarkıcı Hadise, eleştirilere yanıt verdi: Narin için neden 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylediğini açıkladı

Sputnik Türkiye

Ünlü şarkıcı Hadise, tepki çeken 'Sıfır Tolerans' şarkısını öldürülen Narin Güran için söylediğini açıkladı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T18:18+0300

2025-01-01T18:18+0300

2025-01-01T18:20+0300

yaşam

hadise

narin güran

şarkı

o ses türkiye

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Yılbaşı gecesi yayımlanan O Ses Yılbaşı isimli programda Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısıyla büyük tepki çeken Hadise, neden o şarkıyı seçtiğini açıkladı. Hadise, çok üzüldüğünü söylerken, "Neden Sıfır Tolerans? Çünkü Sıfır tolerans, katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans. Yeni yasalar çıksın. Bu katiller korsun, daha ağır cezalar çıksın diye konuşma yaparak ben bu şarkıyı okuyorum" dedi. Çok üzüldümÜnlü şarkıcı Hadise, O Ses Yılbaşı özel programında, öldürülen Narin Güran için söylediği 'Sıfır Tolerans' şarkısının slow versiyonu sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Hadise eleştirilere yanıt verirken, çok üzüldüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı havalimanında 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Konserlerimi izleyenler bilir. Ben sahnede Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söylemeden evvel, Narin'lerimizi unutmamak adına bir konuşma yapıyorum" dedi.'Katillere sıfır tolerans'Şarkı seçimi hakkında konuşan Hadise, sözlerini şöyle sürdürdü:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadiseye-narin-guran-tepkisi-soyledigi-sarki-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1092241031.html

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