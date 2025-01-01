https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadise-elestirilere-yanit-verdi-narin-icin-neden-sifir-tolerans-sarkisini-soyledigini-1092255162.html
Ünlü şarkıcı Hadise, eleştirilere yanıt verdi: Narin için neden 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylediğini açıkladı
Ünlü şarkıcı Hadise, eleştirilere yanıt verdi: Narin için neden 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylediğini açıkladı
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı Hadise, tepki çeken 'Sıfır Tolerans' şarkısını öldürülen Narin Güran için söylediğini açıkladı. 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T18:18+0300
2025-01-01T18:18+0300
2025-01-01T18:20+0300
yaşam
hadise
narin güran
şarkı
o ses türkiye
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Yılbaşı gecesi yayımlanan O Ses Yılbaşı isimli programda Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısıyla büyük tepki çeken Hadise, neden o şarkıyı seçtiğini açıkladı. Hadise, çok üzüldüğünü söylerken, "Neden Sıfır Tolerans? Çünkü Sıfır tolerans, katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans. Yeni yasalar çıksın. Bu katiller korsun, daha ağır cezalar çıksın diye konuşma yaparak ben bu şarkıyı okuyorum" dedi. Çok üzüldümÜnlü şarkıcı Hadise, O Ses Yılbaşı özel programında, öldürülen Narin Güran için söylediği 'Sıfır Tolerans' şarkısının slow versiyonu sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Hadise eleştirilere yanıt verirken, çok üzüldüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı havalimanında 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Konserlerimi izleyenler bilir. Ben sahnede Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söylemeden evvel, Narin'lerimizi unutmamak adına bir konuşma yapıyorum" dedi.'Katillere sıfır tolerans'Şarkı seçimi hakkında konuşan Hadise, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/unlu-sarkici-hadiseye-narin-guran-tepkisi-soyledigi-sarki-sosyal-medyanin-gundemine-oturdu-1092241031.html
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hadise son dakika, hadise açıklama, hadise narin güran açıklama
hadise son dakika, hadise açıklama, hadise narin güran açıklama
Ünlü şarkıcı Hadise, eleştirilere yanıt verdi: Narin için neden 'Sıfır Tolerans' şarkısını söylediğini açıkladı
18:18 01.01.2025 (güncellendi: 18:20 01.01.2025)
Ünlü şarkıcı Hadise, tepki çeken 'Sıfır Tolerans' şarkısını öldürülen Narin Güran için söylediğini açıkladı.
Yılbaşı gecesi yayımlanan O Ses Yılbaşı isimli programda Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran için söylediği 'Sıfır Tolerans' isimli şarkısıyla büyük tepki çeken Hadise, neden o şarkıyı seçtiğini açıkladı. Hadise, çok üzüldüğünü söylerken, "Neden Sıfır Tolerans? Çünkü Sıfır tolerans, katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans. Yeni yasalar çıksın. Bu katiller korsun, daha ağır cezalar çıksın diye konuşma yaparak ben bu şarkıyı okuyorum" dedi.
Ünlü şarkıcı Hadise, O Ses Yılbaşı özel programında, öldürülen Narin Güran için söylediği 'Sıfır Tolerans' şarkısının slow versiyonu sosyal medyada tepkiye neden olmuştu. Hadise eleştirilere yanıt verirken, çok üzüldüğünü belirtti. Ünlü şarkıcı havalimanında 2. Sayfa'ya yaptığı açıklamada, "Çok üzüldüm. Anlatmak istediğim şey çok içten bir şeydi. Konserlerimi izleyenler bilir. Ben sahnede Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunu söylemeden evvel, Narin'lerimizi unutmamak adına bir konuşma yapıyorum" dedi.
'Katillere sıfır tolerans'
Şarkı seçimi hakkında konuşan Hadise, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Neden Sıfır Tolerans? Çünkü Sıfır tolerans, katillere sıfır tolerans, canavarlara sıfır tolerans. Yeni yasalar çıksın. Bu katiller korsun, daha ağır cezalar çıksın diye konuşma yaparak ben bu şarkıyı okuyorum. Ben neyi nerede nasıl konuşmam gerektiğini çok iyi bilen bir kadınım. O yüzden yanlış yaptığımı düşünmüyorum ama çok üzüldüm."