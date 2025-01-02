https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/galatasaray-iki-turk-oyuncunun-pesinde-sartlar-olusursa-satisini-dusunebiliriz-1092302231.html
Galatasaray, iki Türk oyuncunun peşinde: 'Şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz'
Galatasaray, iki Türk oyuncunun peşinde: 'Şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz'
Sputnik Türkiye
Galatasaray, ara transfer döneminde Eyüpspor forması giyen kaleci Berke Özer ve forvet Ahmed Kutucu’nun transferi için harekete geçti. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T22:11+0300
2025-01-02T22:11+0300
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Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Galatasaray devreye girdi.Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer ve Ahmed Kutucu için transfer hazırlığına başladı. Sarı kırmızılı takımdan bilgi aldıklarını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ''Ahmed Kutucu ve Berke Özer için hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler var. Bu iki oyuncumuz satış listesinde yer almıyor, ancak doğru şartlar oluşursa satışlarını düşünebiliriz. Galatasaray, iki oyuncumuz için bilgi aldı. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da ilgisi söz konusu" dedi.A Spor'a konuşan Başkan Kulaksız ''Berke’nin satışından Fenerbahçe’ye yüzde 40 pay düşüyor. Ancak transfer sürecindeki tüm haklar Eyüpspor’a ait" açıklamasında bulundu.
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Galatasaray, iki Türk oyuncunun peşinde: 'Şartlar oluşursa satışını düşünebiliriz'
Galatasaray, ara transfer döneminde Eyüpspor forması giyen kaleci Berke Özer ve forvet Ahmed Kutucu’nun transferi için harekete geçti. Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak Galatasaray’ın bu iki oyuncu için bilgi aldığını doğruladı.
Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer ve Ahmed Kutucu için Galatasaray devreye girdi.
Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Galatasaray Spor Kulübü, Eyüpspor'da forma giyen Berke Özer ve Ahmed Kutucu için transfer hazırlığına başladı. Sarı kırmızılı takımdan bilgi aldıklarını belirten Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız ''Ahmed Kutucu ve Berke Özer için hem yurt içinden hem de yurt dışından teklifler var. Bu iki oyuncumuz satış listesinde yer almıyor, ancak doğru şartlar oluşursa satışlarını düşünebiliriz. Galatasaray, iki oyuncumuz için bilgi aldı. Ayrıca Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da ilgisi söz konusu" dedi.
A Spor'a konuşan Başkan Kulaksız ''Berke’nin satışından Fenerbahçe’ye yüzde 40 pay düşüyor. Ancak transfer sürecindeki tüm haklar Eyüpspor’a ait" açıklamasında bulundu.