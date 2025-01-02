https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/malta-havalimanini-karistiran-firar-yolcular-ucaktan-kacti-polis-kovaladi-1092277760.html
Malta Havalimanı'nı karıştıran firar: Yolcular uçaktan kaçtı, polis kovaladı
Malta Havalimanı'nı karıştıran firar: Yolcular uçaktan kaçtı, polis kovaladı
Sputnik Türkiye
İstanbul-Marakeş seferini yapan uçağın Malta'ya divert etmesiyle içindeki 4 yolcu aprona atladığı iddia ediliyor. Kolluk kuvvetleri tarafından iki yolcu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T12:34+0300
2025-01-02T12:34+0300
2025-01-02T12:34+0300
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2025'in ilk günü İstanbul- Marakeş seferinde bir yolcunun hastalanmasıyla Malta'ya divert eden uçaktaki 4 yolcunun aprona indiği iddia edildi. Malta yerel medyasındaki haberlere göre, 1 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uçuş sırasında tıbbi bir acil durum nedeniyle uçak rotasını değiştirerek Malta'ya divert etmek zorunda kaldı. Malta Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde inen uçağın içindeki hastanın bagajı yer personeli tarafından incelenirken, dört yolcunun uçağın arka kapısından aprona indiği iddia ediliyor. Uçağın kapısına bağlı bir merdiven olmadığından aprona atlayan dört kişinin yakınlardaki bir inşaat alanına doğru kaçtıkları söyleniyor. Kaçak yolculardan ikisi yetkililer tarafından yakalanırken diğer ikisinin kayıp olduğu bildirildi. The Malta Independent'in haberine göre kolluk kuvvetlerinin kayıp iki yolcu için arama çalışmaları başlattığını belirtiliyor. Acil inişe neden olan Faslı yolcunun gözaltına alındığı ve Mater Dei Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/norvecte-acil-inis-yapan-yolcu-ucagi-pistten-cikti-ucus-ekibi-dahil-182-kisinin-durumu-iyi-1092163873.html
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malta, istanbul, marakeş, uçuş, kaçak, yolcu uçağı, yolcu
malta, istanbul, marakeş, uçuş, kaçak, yolcu uçağı, yolcu
Malta Havalimanı'nı karıştıran firar: Yolcular uçaktan kaçtı, polis kovaladı
İstanbul-Marakeş seferini yapan uçağın Malta'ya divert etmesiyle içindeki 4 yolcu aprona atladığı iddia ediliyor. Kolluk kuvvetleri tarafından iki yolcu yakalandı, diğer ikisi için arama çalışmaları başlatıldı.
2025'in ilk günü İstanbul- Marakeş seferinde bir yolcunun hastalanmasıyla Malta'ya divert eden uçaktaki 4 yolcunun aprona indiği iddia edildi. Malta yerel medyasındaki haberlere göre, 1 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uçuş sırasında tıbbi bir acil durum nedeniyle uçak rotasını değiştirerek Malta'ya divert etmek zorunda kaldı.
Malta Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde inen uçağın içindeki hastanın bagajı yer personeli tarafından incelenirken, dört yolcunun uçağın arka kapısından aprona indiği iddia ediliyor. Uçağın kapısına bağlı bir merdiven olmadığından aprona atlayan dört kişinin yakınlardaki bir inşaat alanına doğru kaçtıkları söyleniyor.
Kaçak yolculardan ikisi yetkililer tarafından yakalanırken diğer ikisinin kayıp olduğu bildirildi. The Malta Independent'in haberine göre kolluk kuvvetlerinin kayıp iki yolcu için arama çalışmaları başlattığını belirtiliyor. Acil inişe neden olan Faslı yolcunun gözaltına alındığı ve Mater Dei Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.