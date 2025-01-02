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13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
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7 dk
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Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
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Gollerini yılın son ayına sakladı
01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
Hop oturup hop kalktığımız anlar
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17 dk
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Malta Havalimanı'nı karıştıran firar: Yolcular uçaktan kaçtı, polis kovaladı
Malta Havalimanı'nı karıştıran firar: Yolcular uçaktan kaçtı, polis kovaladı
Sputnik Türkiye
İstanbul-Marakeş seferini yapan uçağın Malta'ya divert etmesiyle içindeki 4 yolcu aprona atladığı iddia ediliyor. Kolluk kuvvetleri tarafından iki yolcu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T12:34+0300
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marakeş
uçuş
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2025'in ilk günü İstanbul- Marakeş seferinde bir yolcunun hastalanmasıyla Malta'ya divert eden uçaktaki 4 yolcunun aprona indiği iddia edildi. Malta yerel medyasındaki haberlere göre, 1 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uçuş sırasında tıbbi bir acil durum nedeniyle uçak rotasını değiştirerek Malta'ya divert etmek zorunda kaldı. Malta Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde inen uçağın içindeki hastanın bagajı yer personeli tarafından incelenirken, dört yolcunun uçağın arka kapısından aprona indiği iddia ediliyor. Uçağın kapısına bağlı bir merdiven olmadığından aprona atlayan dört kişinin yakınlardaki bir inşaat alanına doğru kaçtıkları söyleniyor. Kaçak yolculardan ikisi yetkililer tarafından yakalanırken diğer ikisinin kayıp olduğu bildirildi. The Malta Independent'in haberine göre kolluk kuvvetlerinin kayıp iki yolcu için arama çalışmaları başlattığını belirtiliyor. Acil inişe neden olan Faslı yolcunun gözaltına alındığı ve Mater Dei Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/norvecte-acil-inis-yapan-yolcu-ucagi-pistten-cikti-ucus-ekibi-dahil-182-kisinin-durumu-iyi-1092163873.html
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malta, istanbul, marakeş, uçuş, kaçak, yolcu uçağı, yolcu
malta, istanbul, marakeş, uçuş, kaçak, yolcu uçağı, yolcu

Malta Havalimanı'nı karıştıran firar: Yolcular uçaktan kaçtı, polis kovaladı

12:34 02.01.2025
© Fotoğraf : Malta Luqa International Airport TwitterMalta Luqa International Airport
Malta Luqa International Airport - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© Fotoğraf : Malta Luqa International Airport Twitter
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İstanbul-Marakeş seferini yapan uçağın Malta'ya divert etmesiyle içindeki 4 yolcu aprona atladığı iddia ediliyor. Kolluk kuvvetleri tarafından iki yolcu yakalandı, diğer ikisi için arama çalışmaları başlatıldı.
2025'in ilk günü İstanbul- Marakeş seferinde bir yolcunun hastalanmasıyla Malta'ya divert eden uçaktaki 4 yolcunun aprona indiği iddia edildi. Malta yerel medyasındaki haberlere göre, 1 Ocak'ta gerçekleşen olayda, uçuş sırasında tıbbi bir acil durum nedeniyle uçak rotasını değiştirerek Malta'ya divert etmek zorunda kaldı.
Malta Uluslararası Havalimanı'na güvenli bir şekilde inen uçağın içindeki hastanın bagajı yer personeli tarafından incelenirken, dört yolcunun uçağın arka kapısından aprona indiği iddia ediliyor. Uçağın kapısına bağlı bir merdiven olmadığından aprona atlayan dört kişinin yakınlardaki bir inşaat alanına doğru kaçtıkları söyleniyor.
Kaçak yolculardan ikisi yetkililer tarafından yakalanırken diğer ikisinin kayıp olduğu bildirildi. The Malta Independent'in haberine göre kolluk kuvvetlerinin kayıp iki yolcu için arama çalışmaları başlattığını belirtiliyor. Acil inişe neden olan Faslı yolcunun gözaltına alındığı ve Mater Dei Hastanesi'nde tedavi gördüğü bildirildi.
TORP Sandefjord Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
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