https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/norvecte-acil-inis-yapan-yolcu-ucagi-pistten-cikti-ucus-ekibi-dahil-182-kisinin-durumu-iyi-1092163873.html

Norveç'te acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Uçuş ekibi dahil 182 kişinin durumu iyi

Norveç'te acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Uçuş ekibi dahil 182 kişinin durumu iyi

Sputnik Türkiye

Norveç'in başkenti Oslo'dan Amsterdam'a gitmek üzere kalkan yolcu uçağında 'duyulan ses' sebebiyle Oslo'dan 110 km uzaklıktaki Sandefjord havaalanına acil iniş... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-30T10:10+0300

2024-12-30T10:10+0300

2024-12-30T10:15+0300

dünya

oslo

norveç

amsterdam

yolcu uçağı

pistten çıkan uçak

torp sandefjord havalimanı

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Norveç'te 28 Aralık Cumartesi meydana gelen olayda, Amsterdam'a gitmek üzere başkent Oslo'daki havaalanından kalkan yolcu uçağında duyulan ses sebebiyle 110 km uzaklıktaki TORP Sandefjord havaalanına acil iniş yaptı. İniş sırasında düşük hızda ilerleyen uçak pistten çıkarak çim alanda durabildi. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi, uçağı yara almadan tahliye etti. Uçağın 'hidrolik arızası yaptığı' yönünde yorumlar dünya basınına yansırken olayla ilgili açıklama yapan KLM Havayolları şu ifadelere yer verdi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/guney-kore-ulkedeki-tum-boeing-ucaklari-detayli-sorusturmaya-alacak--1092164227.html

oslo

norveç

amsterdam

torp sandefjord havalimanı

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oslo, norveç, amsterdam, yolcu uçağı, pistten çıkan uçak, torp sandefjord havalimanı