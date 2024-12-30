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Norveç'te acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Uçuş ekibi dahil 182 kişinin durumu iyi
Norveç'te acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Uçuş ekibi dahil 182 kişinin durumu iyi
Sputnik Türkiye
Norveç'in başkenti Oslo'dan Amsterdam'a gitmek üzere kalkan yolcu uçağında 'duyulan ses' sebebiyle Oslo'dan 110 km uzaklıktaki Sandefjord havaalanına acil iniş... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
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norveç
amsterdam
yolcu uçağı
pistten çıkan uçak
torp sandefjord havalimanı
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Norveç'te 28 Aralık Cumartesi meydana gelen olayda, Amsterdam'a gitmek üzere başkent Oslo'daki havaalanından kalkan yolcu uçağında duyulan ses sebebiyle 110 km uzaklıktaki TORP Sandefjord havaalanına acil iniş yaptı. İniş sırasında düşük hızda ilerleyen uçak pistten çıkarak çim alanda durabildi. Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi, uçağı yara almadan tahliye etti. Uçağın 'hidrolik arızası yaptığı' yönünde yorumlar dünya basınına yansırken olayla ilgili açıklama yapan KLM Havayolları şu ifadelere yer verdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/guney-kore-ulkedeki-tum-boeing-ucaklari-detayli-sorusturmaya-alacak--1092164227.html
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oslo, norveç, amsterdam, yolcu uçağı, pistten çıkan uçak, torp sandefjord havalimanı
oslo, norveç, amsterdam, yolcu uçağı, pistten çıkan uçak, torp sandefjord havalimanı

Norveç'te acil iniş yapan yolcu uçağı pistten çıktı: Uçuş ekibi dahil 182 kişinin durumu iyi

10:10 30.12.2024 (güncellendi: 10:15 30.12.2024)
© Fotoğraf : TORP Sandefjord Havalimanı sosyal medyaTORP Sandefjord Havalimanı
TORP Sandefjord Havalimanı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.12.2024
TORP Sandefjord Havalimanı
© Fotoğraf : TORP Sandefjord Havalimanı sosyal medya
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Norveç'in başkenti Oslo'dan Amsterdam'a gitmek üzere kalkan yolcu uçağında 'duyulan ses' sebebiyle Oslo'dan 110 km uzaklıktaki Sandefjord havaalanına acil iniş yaptı. Uçak düşük hızda pisten çıkarken 176 yolcu ve 6 uçuş ekibi uçağı tahliye etti. Olayda yaralanan olmadı.
Norveç'te 28 Aralık Cumartesi meydana gelen olayda, Amsterdam'a gitmek üzere başkent Oslo'daki havaalanından kalkan yolcu uçağında duyulan ses sebebiyle 110 km uzaklıktaki TORP Sandefjord havaalanına acil iniş yaptı. İniş sırasında düşük hızda ilerleyen uçak pistten çıkarak çim alanda durabildi.
Uçakta bulunan 176 yolcu ve 6 kişilik uçuş ekibi, uçağı yara almadan tahliye etti. Uçağın 'hidrolik arızası yaptığı' yönünde yorumlar dünya basınına yansırken olayla ilgili açıklama yapan KLM Havayolları şu ifadelere yer verdi:

"Bu akşam (28-12) Oslo'dan Amsterdam'a gitmek üzere kalkan KL1204 sefer sayılı uçağın kalkışı sırasında yüksek bir ses duyuldu. Sandefjord havalimanına yönlendirilmeye karar verildi. Boeing 737 inişten sonra düşük hızda pistten çıkarak çim alanda durdu. 176 yolcu ve 6 mürettebat üyesi zarar görmedi ve ihtiyaçları karşılanıyor. Olayın koşulları araştırılıyor."

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