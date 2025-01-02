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00:00
13 dk
2024 YILINDA TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİ
Putin, "engellemeye çalışıyorlar" diyerek kimi işaret etmişti?
00:16
30 dk
TURİZMİN REKOR YILI
Türkiye hedefine ulaşabildi mi?
00:51
7 dk
FAİZİN SEYRİ
Türkiye'nin faizle imtihanı: 180 derecelik dönüşün hikâyesi
01:00
3 dk
2024'ÜN HAFIZALARDA BIRAKTIKLARI
Bu olaylar tarihe geçti
01:15
8 dk
BU YEMEKLER GÜNDEM OLDU
2024'te izdiham yaratan yiyecek ve içecekler
01:30
9 dk
BITCOIN'İN 2024 MACERASI
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01:45
4 dk
2024'ÜN SPOR GÜNDEMİ
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02:00
17 dk
TÜRKİYE'NİN 2024 TİCARET YILI
En fazla satış yapılan üç ülke onlar
02:28
4 dk
2024 YAPAY ZEKANIN SIÇRAMA YILI
Dünyaya nasıl şekil veriyor?
02:36
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2025 maaşları belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? TÜİK verileri ne diyor?
2025 maaşları belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? TÜİK verileri ne diyor?
Sputnik Türkiye
SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle 6 aylık zam farkı netleşecek. Uzmanlar... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T07:21+0300
2025-01-02T07:21+0300
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SSK, Bağkur ve memur emeklileri, Ocak ayında alacakları zam oranlarını öğrenmek için nefeslerini tuttu. Yarın TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları, 2024’ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Böylece emekli ve memurların maaş artışı kesinleşecek.Uzmanlardan zam tahminleriEkonomist ve sosyal güvenlik uzmanları, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili beklentilerini açıkladı. İşte uzman görüşleri:Ekonomist Muhammet Bayram: Yüzde 16-17 zam bekliyoruzEkonomist Bayram’a göre, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16 ila yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bayram, “Ekonomik şartların iyileşmeye başladığı bir döneme girdik. Ancak bu zam oranına refah payı eklenmesi beklenmiyor,” dedi.En düşük emekli maaşının ise %20’lik bir artışla 15.000 TL’ye çıkarılabileceğini belirten Bayram, bu tutarın en yüksek senaryoda 17.500 TL olabileceğini ifade etti.Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Yüzde 16.50 fark gelecekEmin Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklileri için %16,50 oranında bir enflasyon farkı beklendiğini açıkladı. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı dahil toplam maaş artışının yüzde 12.26 olabileceğini belirtti.Yılmaz, en düşük memur emekli maaşının 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye, bekar bir memurun maaşının ise 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye yükselebileceğini söyledi.Ahmet Kurtuluş: Zam eşitlemesi gündemdeYeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, işçi ve memur emeklileri arasındaki zam farklarının eşitlenebileceğini belirtti. Kurtuluş, “Önceki dönemlerde olduğu gibi bir refah payı düzenlemesi yapılabilir. En düşük emekli maaşının 15.000 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor,” dedi.En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?Uzmanlar, şu anda 12 bin TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 20 ila yüzde 40 arasında bir artışla 15 bin TL ile 17 bin 500 TL arasında olabileceğini tahmin ediyor. Ancak bu artışın kesinleşmesi için TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri bekleniyor.Memur ve memur emeklilerinin zam oranıMemur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı, enflasyon farkıyla birleşerek maaş artışını belirleyecek. Eğer aralık ayı enflasyonu yüzde 1.72 olarak gerçekleşirse:Bu oranlarla en düşük memur maaşı 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye, memur emekli maaşı ise 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye yükselecek.Refah payı eklenir mi?2024 yılı “Emekliler Yılı” ilan edildiği için maaş artışlarına refah payı eklenme ihtimali de gündemde. Refah payının, tüm emeklilere yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ek zam sağlayabileceği ifade ediliyor.TÜİK verisi belirleyici olacakTÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisi, hem SSK ve Bağkur emeklilerinin hem de memurların maaş zamlarını netleştirecek. Zam oranlarının yanı sıra en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeler, 2025’in ekonomik atmosferinde önemli bir rol oynayacak.
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ssk bağkur emekli zammı, 2025 emekli maaşı ne kadar olacak, en düşük emekli maaşı 2025, memur maaş zammı 2025, tüik aralık enflasyon verisi, 6 aylık zam farkı, emekli maaş zammı oranı, memur emekli maaşı 2025, 2025 en düşük memur maaşı, ssk bağkur zam tahmini, refah payı artışı olacak mı, 15 bin tl emekli maaşı, tüik enflasyon açıklaması, memur maaş farkı, zam eşitlemesi yapılacak mı, 2025 memur maaşı hesaplama, emekli zam farkı 2025, refah payı düzenlemesi 2025, emekliler için zam oranı, emekli maaşları kaç tl olacak
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2025 maaşları belli oluyor: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Refah payı eklenecek mi? TÜİK verileri ne diyor?

07:21 02.01.2025
© İHAEmekli maaş zammı
Emekli maaş zammı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.01.2025
© İHA
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SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin Ocak zammı için geri sayım başladı. TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileriyle 6 aylık zam farkı netleşecek. Uzmanlar, emekli maaşlarında yüzde 16-17 arasında artış bekliyor. En düşük emekli maaşı ise 15 bin TL’ye çıkabilir. İşte zam oranları ve tüm detaylar.
SSK, Bağkur ve memur emeklileri, Ocak ayında alacakları zam oranlarını öğrenmek için nefeslerini tuttu. Yarın TÜİK’in açıklayacağı aralık ayı enflasyon rakamları, 2024’ün ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyon farkını ortaya koyacak. Böylece emekli ve memurların maaş artışı kesinleşecek.

Uzmanlardan zam tahminleri

Ekonomist ve sosyal güvenlik uzmanları, emekli maaşlarına yapılacak zam oranlarıyla ilgili beklentilerini açıkladı. İşte uzman görüşleri:

Ekonomist Muhammet Bayram: Yüzde 16-17 zam bekliyoruz

Ekonomist Bayram’a göre, SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde 16 ila yüzde 17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Bayram, “Ekonomik şartların iyileşmeye başladığı bir döneme girdik. Ancak bu zam oranına refah payı eklenmesi beklenmiyor,” dedi.
En düşük emekli maaşının ise %20’lik bir artışla 15.000 TL’ye çıkarılabileceğini belirten Bayram, bu tutarın en yüksek senaryoda 17.500 TL olabileceğini ifade etti.

Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz: Yüzde 16.50 fark gelecek

Emin Yılmaz, SSK ve Bağkur emeklileri için %16,50 oranında bir enflasyon farkı beklendiğini açıkladı. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme zammı dahil toplam maaş artışının yüzde 12.26 olabileceğini belirtti.
Yılmaz, en düşük memur emekli maaşının 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye, bekar bir memurun maaşının ise 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye yükselebileceğini söyledi.

Ahmet Kurtuluş: Zam eşitlemesi gündemde

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, işçi ve memur emeklileri arasındaki zam farklarının eşitlenebileceğini belirtti. Kurtuluş, “Önceki dönemlerde olduğu gibi bir refah payı düzenlemesi yapılabilir. En düşük emekli maaşının 15.000 TL seviyesine yükselmesi bekleniyor,” dedi.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Uzmanlar, şu anda 12 bin TL olan en düşük emekli maaşının yüzde 20 ila yüzde 40 arasında bir artışla 15 bin TL ile 17 bin 500 TL arasında olabileceğini tahmin ediyor. Ancak bu artışın kesinleşmesi için TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verileri bekleniyor.

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme zammı, enflasyon farkıyla birleşerek maaş artışını belirleyecek. Eğer aralık ayı enflasyonu yüzde 1.72 olarak gerçekleşirse:
Enflasyon farkı: yüzde 5.90
Toplu sözleşme zammı: yüzde 6
Toplam zam oranı: yüzde 12.26
Bu oranlarla en düşük memur maaşı 36 bin 236 TL’den 40 bin 678 TL’ye, memur emekli maaşı ise 17 bin 586 TL’den 19 bin 742 TL’ye yükselecek.

Refah payı eklenir mi?

2024 yılı “Emekliler Yılı” ilan edildiği için maaş artışlarına refah payı eklenme ihtimali de gündemde. Refah payının, tüm emeklilere yüzde 20 ila yüzde 25 oranında ek zam sağlayabileceği ifade ediliyor.

TÜİK verisi belirleyici olacak

TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verisi, hem SSK ve Bağkur emeklilerinin hem de memurların maaş zamlarını netleştirecek. Zam oranlarının yanı sıra en düşük emekli maaşına yönelik düzenlemeler, 2025’in ekonomik atmosferinde önemli bir rol oynayacak.
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