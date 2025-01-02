https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/meteoroloji-haritayi-degistirdi-son-dakika-uyarisi-geldi-marmara-dahil-bircok-yerde-kar-cig-1092262582.html
Meteoroloji haritayı değiştirdi, son dakika uyarısı geldi: Marmara dahil birçok yerde kar, çığ tehlikesi ile sağanak var
Meteoroloji haritayı değiştirdi, son dakika uyarısı geldi: Marmara dahil birçok yerde kar, çığ tehlikesi ile sağanak var
Sputnik Türkiye
Meteoroloji 2025’in ilk günleri için kritik hava durumu raporunu açıkladı. Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, Marmara karla, Ege sağanakla buluşacak. Doğu Anadolu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-02T06:46+0300
2025-01-02T06:46+0300
2025-01-02T06:57+0300
türkiye
meteoroloji
meteoroloji genel müdürlüğü
izmir
aydın
doğu anadolu
doğu karadeniz
marmara denizi
marmara bölgesi
sis
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2025 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklıkların düşeceği ve ülke genelinde farklı hava olaylarının etkili olacağı açıklandı. Marmara Bölgesi için kar yağışı ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi öne çıkan uyarılar arasında.Ege Sağanak Yağışlara Hazırlıklı OlmalıMeteoroloji raporlarına göre, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.İç ve Doğu Kesimlerde Don ve Sis AlarmıÜlkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Bununla birlikte pus ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Doğu Anadolu ve Karadeniz’de Çığ RiskiDoğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlar ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Çığ riski, özellikle kar örtüsünün kalınlaştığı bölgelerde daha fazla. Bölgedeki vatandaşların tedbir alması gerektiği vurgulandı.Sıcaklıklar Mevsim NormallerindeMeteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Ancak kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece arasında bir artış bekleniyor. Bu durum, özellikle Marmara’da etkisini gösterebilir.Rüzgar Hafif Ama Güneyden EsecekRüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklık hissini bir nebze artırabilir, ancak gece saatlerinde soğuk etkili olacak.Bugün hava nasıl olacak?Marmara: Pus ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerde bu durum görüş mesafesini düşürebilir.Ege: Sağanak yağış kapıdaEge Bölgesi, sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu başlarken, kıyı kesimlerde gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.Akdeniz: Hava açık ve sakinAkdeniz Bölgesi’nde, az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.İç Anadolu: Buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi’nde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Bölge genelinde ayrıca pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu havaBatı Karadeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkatOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı. Çığ riski, bölgenin doğusundaki dik yamaçlarda etkili olabilir.Güneydoğu Anadolu: Açık ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Denizlerde hava durumu
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türkiye
izmir
aydın
doğu anadolu
doğu karadeniz
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marmara bölgesi
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Meteoroloji haritayı değiştirdi, son dakika uyarısı geldi: Marmara dahil birçok yerde kar, çığ tehlikesi ile sağanak var
06:46 02.01.2025 (güncellendi: 06:57 02.01.2025)
Meteoroloji 2025’in ilk günleri için kritik hava durumu raporunu açıkladı. Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, Marmara karla, Ege sağanakla buluşacak. Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de çığ ve buzlanma tehlikesi var. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için detaylı hava durumu tahminleri haberimizde.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2025 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklıkların düşeceği ve ülke genelinde farklı hava olaylarının etkili olacağı açıklandı. Marmara Bölgesi için kar yağışı ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi öne çıkan uyarılar arasında.
Ege Sağanak Yağışlara Hazırlıklı Olmalı
Meteoroloji raporlarına göre, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.
İç ve Doğu Kesimlerde Don ve Sis Alarmı
Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Bununla birlikte pus ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.
Doğu Anadolu ve Karadeniz’de Çığ Riski
Doğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlar ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Çığ riski, özellikle kar örtüsünün kalınlaştığı bölgelerde daha fazla. Bölgedeki vatandaşların tedbir alması gerektiği vurgulandı.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde
Meteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Ancak kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece arasında bir artış bekleniyor. Bu durum, özellikle Marmara’da etkisini gösterebilir.
Rüzgar Hafif Ama Güneyden Esecek
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklık hissini bir nebze artırabilir, ancak gece saatlerinde soğuk etkili olacak.
2 ocak hava durumu
Bölge
Beklenen Hava Durumu
Ekstra Notlar
Marmara
Kar yağışı, sıcaklık düşüşü
Pazar günü dikkat!
Ege
Sağanak yağış, parçalı bulutlu
İzmir, Aydın, Muğla öne çıkıyor
İç Anadolu
Açık, buzlanma ve don
Gece sıcaklıkları düşük
Doğu Anadolu
Çığ riski, buzlanma
Dik yamaçlar tehlikeli
Karadeniz
Yüksek kesimlerde çığ tehlikesi
Ulaşımda dikkat
Marmara: Pus ve sis etkili olacak
Marmara Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerde bu durum görüş mesafesini düşürebilir.
Çanakkale:
15°C, parçalı ve az bulutlu.
Edirne:
10°C, parçalı ve az bulutlu.
İstanbul:
13°C, parçalı ve az bulutlu.
Kırklareli:
9°C, parçalı ve az bulutlu.
Ege: Sağanak yağış kapıda
Ege Bölgesi, sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu başlarken, kıyı kesimlerde gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.
Afyonkarahisar:
8°C, parçalı ve az bulutlu.
Denizli:
13°C, parçalı ve az bulutlu.
İzmir:
15°C, parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.
Manisa:
8°C, parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu.
Akdeniz: Hava açık ve sakin
Akdeniz Bölgesi’nde, az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.
Adana:
18°C, az bulutlu ve açık.
Antalya:
17°C, az bulutlu ve açık.
Hatay:
14°C, az bulutlu ve açık.
Mersin:
18°C, az bulutlu ve açık.
İç Anadolu: Buzlanma ve don uyarısı
İç Anadolu Bölgesi’nde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Bölge genelinde ayrıca pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ankara:
9°C, parçalı ve az bulutlu.
Çankırı:
8°C, parçalı ve az bulutlu.
Eskişehir:
8°C, parçalı ve az bulutlu.
Konya:
8°C, parçalı ve az bulutlu.
Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu hava
Batı Karadeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek.
Bolu:
11°C, parçalı ve az bulutlu.
Düzce:
16°C, parçalı ve az bulutlu.
Sinop:
15°C, parçalı ve az bulutlu.
Zonguldak:
13°C, parçalı ve az bulutlu.
Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkat
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.
Amasya:
11°C, parçalı ve az bulutlu.
Samsun:
17°C, parçalı ve az bulutlu.
Tokat:
12°C, parçalı ve az bulutlu.
Trabzon:
14°C, parçalı ve az bulutlu.
Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesi
Doğu Anadolu Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı. Çığ riski, bölgenin doğusundaki dik yamaçlarda etkili olabilir.
Erzurum:
-5°C, parçalı ve az bulutlu.
Kars:
4°C, parçalı ve az bulutlu.
Malatya:
9°C, parçalı ve az bulutlu.
Van:
4°C, parçalı ve az bulutlu.
Güneydoğu Anadolu: Açık ve az bulutlu
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Diyarbakır:
11°C, az bulutlu ve açık.
Gaziantep:
13°C, az bulutlu ve açık.
Siirt:
11°C, az bulutlu ve açık.
Şanlıurfa:
14°C, az bulutlu ve açık.
Karadeniz:
Parçalı ve az bulutlu. Batı kesimlerde rüzgar güneyden esecek.
Marmara:
Sabah puslu, gece rüzgar güneybatıdan kuvvetlenecek.
Ege:
Kuzey Ege’de sağanak yağış bekleniyor.
Akdeniz:
Hava açık, rüzgar genellikle hafif.