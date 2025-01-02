https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/meteoroloji-haritayi-degistirdi-son-dakika-uyarisi-geldi-marmara-dahil-bircok-yerde-kar-cig-1092262582.html

Meteoroloji haritayı değiştirdi, son dakika uyarısı geldi: Marmara dahil birçok yerde kar, çığ tehlikesi ile sağanak var

Meteoroloji haritayı değiştirdi, son dakika uyarısı geldi: Marmara dahil birçok yerde kar, çığ tehlikesi ile sağanak var

Sputnik Türkiye

Meteoroloji 2025’in ilk günleri için kritik hava durumu raporunu açıkladı. Hafta sonu sıcaklıklar düşecek, Marmara karla, Ege sağanakla buluşacak. Doğu Anadolu... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T06:46+0300

2025-01-02T06:46+0300

2025-01-02T06:57+0300

türkiye

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

izmir

aydın

doğu anadolu

doğu karadeniz

marmara denizi

marmara bölgesi

sis

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 Ocak 2025 tarihine ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonuna yaklaşırken, sıcaklıkların düşeceği ve ülke genelinde farklı hava olaylarının etkili olacağı açıklandı. Marmara Bölgesi için kar yağışı ve Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi öne çıkan uyarılar arasında.Ege Sağanak Yağışlara Hazırlıklı OlmalıMeteoroloji raporlarına göre, Ege Bölgesi’nin kıyı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gece saatlerinden itibaren özellikle İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde hafif sağanak yağışlar etkili olacak. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.İç ve Doğu Kesimlerde Don ve Sis AlarmıÜlkenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayları görülecek. Bununla birlikte pus ve sis nedeniyle görüş mesafesi düşebilir. Sürücülerin ve vatandaşların dikkatli olmaları istendi.Doğu Anadolu ve Karadeniz’de Çığ RiskiDoğu Anadolu’nun doğusundaki dik yamaçlar ve Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor. Çığ riski, özellikle kar örtüsünün kalınlaştığı bölgelerde daha fazla. Bölgedeki vatandaşların tedbir alması gerektiği vurgulandı.Sıcaklıklar Mevsim NormallerindeMeteoroloji, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında seyredeceğini belirtti. Ancak kuzeybatı kesimlerde 1 ila 3 derece arasında bir artış bekleniyor. Bu durum, özellikle Marmara’da etkisini gösterebilir.Rüzgar Hafif Ama Güneyden EsecekRüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu durum, sıcaklık hissini bir nebze artırabilir, ancak gece saatlerinde soğuk etkili olacak.Bugün hava nasıl olacak?Marmara: Pus ve sis etkili olacakMarmara Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis etkili olacak. Özellikle kıyı kesimlerde bu durum görüş mesafesini düşürebilir.Ege: Sağanak yağış kapıdaEge Bölgesi, sabah saatlerinde parçalı ve az bulutlu başlarken, kıyı kesimlerde gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde ise sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülecek.Akdeniz: Hava açık ve sakinAkdeniz Bölgesi’nde, az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis bekleniyor.İç Anadolu: Buzlanma ve don uyarısıİç Anadolu Bölgesi’nde, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayları etkili olacak. Bölge genelinde ayrıca pus ve yer yer sis bekleniyor.Batı Karadeniz: Parçalı bulutlu havaBatı Karadeniz Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve sis görülecek.Orta ve Doğu Karadeniz: Çığ tehlikesine dikkatOrta ve Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, yüksek kesimlerde çığ tehlikesi bulunuyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.Doğu Anadolu: Çığ ve don tehlikesiDoğu Anadolu Bölgesi’nde, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma, don, pus ve sis uyarıları yapıldı. Çığ riski, bölgenin doğusundaki dik yamaçlarda etkili olabilir.Güneydoğu Anadolu: Açık ve az bulutluGüneydoğu Anadolu Bölgesi’nde, az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.Denizlerde hava durumu

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türkiye

izmir

aydın

doğu anadolu

doğu karadeniz

marmara denizi

marmara bölgesi

istanbul kar yağışı

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