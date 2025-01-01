https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/new-york-metrosunda-yakilarak-oldurulen-kadinin-kimligi-belli-oldu-1092237092.html
New York metrosunda yakılarak öldürülen kadının kimliği belli oldu
New York metrosunda yakılarak öldürülen kadının kimliği belli oldu
Sputnik Türkiye
ABD'nin New York kentinde metroda uyurken Sebastian Zapeta-Calil adlı saldırgan tarafından ateşe verilen ve yanarak hayatını kaybeden kadının 57 yaşındaki... 01.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-01T11:30+0300
2025-01-01T11:30+0300
2025-01-01T11:30+0300
dünya
new york
eric adams
abd
debrina kawam
sebastian zapeta
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Rastgele saldırılarla dünya gündeminde yer alan New York metrosunda 22 Aralık'ta Sebastian Zapeta-Calil tarafından tren vagonunda uyurken ateşe verilen ve yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi. Tanınmayacak şekilde yanan kadının New Jersey'den 57 yaşındaki Debrina Kawam olduğu duyuruldu. New York adli tıp yetkilileri, Kawam'ın kimliğinin parmak izi analiziyle doğrulandığını ifade ederken New York Belediye Başkanı Eric Adams, dün düzenlediği basın toplantısında Kawam'ın şehrin evsizler barınağında kısa bir süre kaldığını söyledi. New York Belediye Başkanı Adams, "Nerede yaşıyor olursa olsun, böyle bir şey olmamalıydı" dedi.Aslen Guatemalalı olan saldırganın 2018'de ABD'den sınır dışı edildiği ve daha sonra ülkeye yasadışı olarak yeniden girdiği belirlenirken Zapeta'nın, cinayet ve kundakçılık suçlarından 7 Ocak'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.Ne olmuştu?New York metrosunda 22 Aralık'ta meydana gelen olayda, Kawam ve saldırgan Zapeta, aynı tren vagonuyla seyahat etmiş, Debrina Kawam vagonda uyuya kalmıştı. 33 yaşındaki Guatemalalı Sebastian Zapeta-Calil, Kawam uyurken kıyafetlerini ateşe vermiş, kadın görgü tanıklarının önünde yanarak can vermişti. Olayın tüm görüntüleri çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansırken Zapeta'nın bir kıyafetle alevler içindeki kadını yellediği görüldü. Polisin olay yerine intikali sonrasında kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/new-york-metrosunda-kendilerine-koruyucu-melekler-diyen-sucla-mucadele-timleri-devriye-gezmeye-1092171573.html
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new york, eric adams, abd, debrina kawam, sebastian zapeta, new york metrosu
new york, eric adams, abd, debrina kawam, sebastian zapeta, new york metrosu
New York metrosunda yakılarak öldürülen kadının kimliği belli oldu
ABD'nin New York kentinde metroda uyurken Sebastian Zapeta-Calil adlı saldırgan tarafından ateşe verilen ve yanarak hayatını kaybeden kadının 57 yaşındaki Debrina Kawam olduğu açıklandı.
Rastgele saldırılarla dünya gündeminde yer alan New York metrosunda 22 Aralık'ta Sebastian Zapeta-Calil tarafından tren vagonunda uyurken ateşe verilen ve yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi. Tanınmayacak şekilde yanan kadının New Jersey'den 57 yaşındaki Debrina Kawam olduğu duyuruldu.
New York adli tıp yetkilileri, Kawam'ın kimliğinin parmak izi analiziyle doğrulandığını ifade ederken New York Belediye Başkanı Eric Adams, dün düzenlediği basın toplantısında Kawam'ın şehrin evsizler barınağında kısa bir süre kaldığını söyledi. New York Belediye Başkanı Adams, "Nerede yaşıyor olursa olsun, böyle bir şey olmamalıydı" dedi.
Aslen Guatemalalı olan saldırganın 2018'de ABD'den sınır dışı edildiği ve daha sonra ülkeye yasadışı olarak yeniden girdiği belirlenirken Zapeta'nın, cinayet ve kundakçılık suçlarından 7 Ocak'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.
New York metrosunda 22 Aralık'ta meydana gelen olayda, Kawam ve saldırgan Zapeta, aynı tren vagonuyla seyahat etmiş, Debrina Kawam vagonda uyuya kalmıştı. 33 yaşındaki Guatemalalı Sebastian Zapeta-Calil, Kawam uyurken kıyafetlerini ateşe vermiş, kadın görgü tanıklarının önünde yanarak can vermişti.
Olayın tüm görüntüleri çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansırken Zapeta'nın bir kıyafetle alevler içindeki kadını yellediği görüldü. Polisin olay yerine intikali sonrasında kadının hayatını kaybettiği belirlendi.