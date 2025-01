https://anlatilaninotesi.com.tr/20250101/new-york-metrosunda-yakilarak-oldurulen-kadinin-kimligi-belli-oldu-1092237092.html

New York metrosunda yakılarak öldürülen kadının kimliği belli oldu

New York metrosunda yakılarak öldürülen kadının kimliği belli oldu

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde metroda uyurken Sebastian Zapeta-Calil adlı saldırgan tarafından ateşe verilen ve yanarak hayatını kaybeden kadının 57 yaşındaki... 01.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-01T11:30+0300

2025-01-01T11:30+0300

2025-01-01T11:30+0300

dünya

new york

eric adams

abd

debrina kawam

sebastian zapeta

new york metrosu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/01/1092235440_0:171:2418:1531_1920x0_80_0_0_a8f5d9f91c6dee2988112de7ac683a2f.jpg

Rastgele saldırılarla dünya gündeminde yer alan New York metrosunda 22 Aralık'ta Sebastian Zapeta-Calil tarafından tren vagonunda uyurken ateşe verilen ve yanarak hayatını kaybeden kadının kimliği tespit edildi. Tanınmayacak şekilde yanan kadının New Jersey'den 57 yaşındaki Debrina Kawam olduğu duyuruldu. New York adli tıp yetkilileri, Kawam'ın kimliğinin parmak izi analiziyle doğrulandığını ifade ederken New York Belediye Başkanı Eric Adams, dün düzenlediği basın toplantısında Kawam'ın şehrin evsizler barınağında kısa bir süre kaldığını söyledi. New York Belediye Başkanı Adams, "Nerede yaşıyor olursa olsun, böyle bir şey olmamalıydı" dedi.Aslen Guatemalalı olan saldırganın 2018'de ABD'den sınır dışı edildiği ve daha sonra ülkeye yasadışı olarak yeniden girdiği belirlenirken Zapeta'nın, cinayet ve kundakçılık suçlarından 7 Ocak'ta mahkemeye çıkması bekleniyor.Ne olmuştu?New York metrosunda 22 Aralık'ta meydana gelen olayda, Kawam ve saldırgan Zapeta, aynı tren vagonuyla seyahat etmiş, Debrina Kawam vagonda uyuya kalmıştı. 33 yaşındaki Guatemalalı Sebastian Zapeta-Calil, Kawam uyurken kıyafetlerini ateşe vermiş, kadın görgü tanıklarının önünde yanarak can vermişti. Olayın tüm görüntüleri çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasına yansırken Zapeta'nın bir kıyafetle alevler içindeki kadını yellediği görüldü. Polisin olay yerine intikali sonrasında kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/new-york-metrosunda-kendilerine-koruyucu-melekler-diyen-sucla-mucadele-timleri-devriye-gezmeye-1092171573.html

new york

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york, eric adams, abd, debrina kawam, sebastian zapeta, new york metrosu