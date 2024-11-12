https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cinde-kalabaligin-ustune-aracini-suren-bir-kisi-20den-fazla-kisiyi-yaraladi-1090296632.html

Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren bir kişi, 20'den fazla kişiyi yaraladı

Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren bir kişi, 20'den fazla kişiyi yaraladı

Sputnik Türkiye

Çin'in Zhuhai kentinde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki bir adam, aracını bir spor merkezinin dışında spor yapan kalabalığın üstüne sürdü. Yetkililer, olayda... 12.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-12T12:19+0300

2024-11-12T12:19+0300

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araç kalabalığa daldı

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Çin polisi tarafından dün gece yapılan açıklamada, Çin'in güneyindeki Zhuhai kentinde bir spor merkezinde egzersiz yapan insanların üzerine araba süren 62 yaşındaki bir adam, gözaltına alındı. Yerel medya çevredeki hastanelerde tedavi gören 20'den fazla yaralı olduğunu yazarken olayın 'bir saldırı mı yoksa kaza mı' olduğu henüz netlik kazanmadı. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde bir itfaiyecinin bir kişiye kalp masajı yaptığı görülürken bazı yaralıların koşu pistinde yattığı kaydedildi.

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çin, çin halk cumhuriyeti, trafik kazası, araç kalabalığa daldı