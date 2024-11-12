https://anlatilaninotesi.com.tr/20241112/cinde-kalabaligin-ustune-aracini-suren-bir-kisi-20den-fazla-kisiyi-yaraladi-1090296632.html
Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren bir kişi, 20'den fazla kişiyi yaraladı
Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren bir kişi, 20'den fazla kişiyi yaraladı
Sputnik Türkiye
Çin'in Zhuhai kentinde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki bir adam, aracını bir spor merkezinin dışında spor yapan kalabalığın üstüne sürdü. Yetkililer, olayda... 12.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-12T12:19+0300
2024-11-12T12:19+0300
2024-11-12T12:19+0300
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çin
çin halk cumhuriyeti
trafik kazası
araç kalabalığa daldı
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Çin polisi tarafından dün gece yapılan açıklamada, Çin'in güneyindeki Zhuhai kentinde bir spor merkezinde egzersiz yapan insanların üzerine araba süren 62 yaşındaki bir adam, gözaltına alındı. Yerel medya çevredeki hastanelerde tedavi gören 20'den fazla yaralı olduğunu yazarken olayın 'bir saldırı mı yoksa kaza mı' olduğu henüz netlik kazanmadı. Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde bir itfaiyecinin bir kişiye kalp masajı yaptığı görülürken bazı yaralıların koşu pistinde yattığı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241106/otoyolda-trafigi-durduran-kaza-ankara-yonunde-uzun-arac-kuyruklari-olustu-1090099038.html
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çin, çin halk cumhuriyeti, trafik kazası, araç kalabalığa daldı
çin, çin halk cumhuriyeti, trafik kazası, araç kalabalığa daldı
Çin'de kalabalığın üstüne aracını süren bir kişi, 20'den fazla kişiyi yaraladı
Çin'in Zhuhai kentinde meydana gelen olayda, 62 yaşındaki bir adam, aracını bir spor merkezinin dışında spor yapan kalabalığın üstüne sürdü. Yetkililer, olayda 20'den fazla kişinin yaralandığını duyururken olayın görüntüleri sosyal medyaya yansıdı. Görüntülerde birçok kişinin yerde yaralı olarak yattığı görülüyor.
Çin polisi tarafından dün gece yapılan açıklamada, Çin'in güneyindeki Zhuhai kentinde bir spor merkezinde egzersiz yapan insanların üzerine araba süren 62 yaşındaki bir adam, gözaltına alındı. Yerel medya çevredeki hastanelerde tedavi gören 20'den fazla yaralı olduğunu yazarken olayın 'bir saldırı mı yoksa kaza mı' olduğu henüz netlik kazanmadı.
Olayın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde bir itfaiyecinin bir kişiye kalp masajı yaptığı görülürken bazı yaralıların koşu pistinde yattığı kaydedildi.