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2024 yılında sosyal medyada hangi yiyecek ve içecekler viral oldu?
2024 yılında sosyal medyada hangi yiyecek ve içecekler viral oldu?
Sputnik Türkiye
2024 yılında sosyal medyada hangi yiyecek ve içecekler viral oldu? Bu yiyeceklerin ortaya çıkma hikayesi neler? Dubai çikolatasından karpuz sandviçe bu yılın... 31.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-31T14:29+0300
2024-12-31T14:29+0300
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https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/06/1091240860_0:9:1792:1017_1920x0_80_0_0_5e2222cf556480e42af62e0b9d3155c4.png
2024 yılı, sosyal medyada yiyecek ve içecek çılgınlıklarıyla dolu bir yıl oldu. Dubai çikolatasından limon tatlısına, matcha latte’den turşu sulu kola’ya kadar birçok ilginç şey viral oldu. Dubai çikolatası, bir çikolata tadımı videosuyla patladı ve dünya çapında popüler haline geldi. Turşu sulu kola ve peynir dolgulu jalapeno turşusu ise tuhaf ama vazgeçilmez tatlar olarak kendine yer buldu. Ayrıca, çikolatalı marshmallow’lar, dev burrito’lar ve Japon sufle pankekler sosyal medyada görsel şölenler yaşattı. Ve tabii ki, sağlıklı yaşam trendi de kendine yer buldu, ginger shot’lar ve uykuya yardımcı Uykulu Kız Kokteyli ile rahatlama trendi de popülerleşti. Gelin bu yiyecekler nasıl popüler oldu hep birlikte inceleyelim.1. Dubai çikolatası2023 Aralık ayında Dubai’de yaşayan Maria Vehera, bir çikolata tadımı videosuyla dünyayı salladı. O kadar ki, bu video şu ana kadar tam 80 milyon kez izlendi ve Maria o gün dünya çapında bir “çikolata çılgınlığı” başlattı. Şu an, Dubai çikolatası o kadar popüler ki, dünya çapında aşçılar ve yerel dükkanlar birbirinden farklı versiyonlarını üretmeye başladılar. Yani, Dubai çikolatası başlangıçta “Hmm, fena değilmiş” dedirten bir tatken, şimdi tüm tatlı dünyasının baş tacı oldu. Bugün hala Dubai çikolatası hala popülerliğini koruyor ve tadanlar “Bu yalnızca bir tatlı değil aynı zamanda bir fenomen” diyor. Bu çikolatanın popüler olmasının ardından ilanlarda artık "Dubai Bombası", "Dubai Tatlısı", hatta "Dubai Cheesecake" bile gördük. Öyle ki Trabzon’da “Fındık ezmeli Trabzon çikolatası” üretildi. Kim bilir, belki bir sonraki sene “Trabzon çikolatası” da viral hale gelir.2. Limon tatlısıSosyal medyada popüler haline gelen Limon tatlısı hem pratikliği hem de görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti. Az malzemeyle yapılan bu tatlı özellikle yaz sıcağında ferahlamak isteyenlerin tercihi oldu. Herkes bir yandan tatlıyı yapıp bir yandan da fotoğrafını paylaşırken, durum "Benim tatlım mı daha güzel, seninki mi?" yarışına dönüştü. Limon tatlısının viral olmasının bir sebebi de şüphesiz ki “serinleten etkisi ” oldu.3. Matcha latteJapon kökenli bu yeşil içecek, 2024'te tam anlamıyla fenomen haline geldi. Matcha Latte, aslında oldukça basit bir formüle sahip: Öğütülmüş yeşil çay yaprakları, sıcak suyla çırpılıyor, sonra üzerine soğuk süt ekleniyor. İçeriğiyle tam bir sağlıklı yaşam canavarı olmasına rağmen, matcha latte'nin yükselişi aslında biraz da influencer’ların ve ünlülerin bu içeceği ne kadar sevdiğini paylaşmalarından kaynaklanıyor; sağlık koçları, diyetisyenler ve hatta Hollywood yıldızları.. Tabii, bu fenomenin bu kadar tercih edilmesinin arkasında bir de estetik kaygı var. Ama Türkiye’de işler biraz daha karışık matcha severler ve matcha nefret edenler. Severler, bu içeceği "ferahlatıcı" ve "kremsi" bulurken Diğer taraf ise acımtırak ve topraksı buluyor. 4. Turşu sulu kola2024 yılına veda etmeden, adını popülerliğin zirvesine yazdıran bir içecek var: Turşu Sulu Kola. Dua Lipa’nın ünlü tariflerinden biri olan bu içecek bir fenomen haline geldi. Peki, içinde ne var derseniz? Kola, biraz turşu suyu ve birkaç jalapeno biberi. Evet, bildiğiniz kola ve turşu suyu. İlk bakışta bize “Bu nasıl bir tarif ya?” dedirtse de, bazıları bu içeceği “Efsane bir kombinasyon!” diye övüp duruyor. Kimi deneyenler ise kola ve turşu suyunun eklenmesiyle oluşan o tuhaf ferahlığı seviyor. Peki, siz daha önce denediniz mi? 5. Peynir dolgulu jalapeno turşusuSosyal medyada sıkça adı geçen ve tadım videoları çekilen peynir dolgulu jalapeno turşusu son zamanların gözdesi haline geldi. Basitçe anlatmak gerekirse: Jalapeno turşusu ile peynir birleşiyor ve ortaya bambaşka bir tat çıkarıyor. Sosyal medyada insanların yaptığı tadım videoları ise dikkatleri üzerine çekmişti. Öyle ki bazı insanlar bu turşuyu yerken acıdan yüzlerinin rengi değişiyor, diğerleri ise "Bir tane daha, bir tane daha!" diyerek sevdiklerini dile getiriyordu. 6. Çikolatalı marshmallowÖzellikle yılbaşının yaklaşmasıyla popüler olan bu tatlı kolay hazırlanışı ve iştah kabartıcı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tepsiye dizilen marshmallow ve çikolataların fırın veya airfry’da eritilmesiyle yapılan bu yiyecek bisküvi batırılarak yeniyor. Peki, siz daha önce bu tatlıyı duydunuz mu? Eğer duymadıysanız, bu kadar lezzetli bir şeyi nasıl atladınız? Denemek ister miydiniz?7. Dev burritoBu devasa boyuttaki burritolar, sadece büyük porsiyonlarıyla değil, aynı zamanda görsel şovlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Normalde burrito dediğinizde, aklınıza belki de birkaç ısırık alacağınız pratik bir yemek gelir. Ancak şimdi büyükçe bir burrito düşünün; içine pirinç, fasulye, et, peynir, guacamole.Ve bir ısırık alıyorsunuz içindeki dolgu malzemeleri fışkırıyor. İşte bu görüntü sosyal medyada birçok kişinin deneyimlemek istediği bir durum ki kişiler video izlerken bile “Bunu nasıl yerim?” diye düşünüyor. Kısacası dev "burrito", sadece karnınızı doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bir gösteri sunuyor. Peki siz daha önce denediniz mi? 8. Ginger shot2024’ün sağlıklı yaşam trendlerinden biri de ginger shot. Zencefil ile yapılan bu minik, ama etkili içecekler, sosyal medyada adeta bir fenomen haline geldi. C vitamini deposu olan bu shot’lar, sadece cilde değil, sağlığa da iyi geliyor. Ginger shot’ların sosyal medyadaki popülerliği ise başka bir seviyede. Genellikle cam şişelerde veya renkli shot bardaklarında sunulması, onlara sosyal medyalık bir aura katıyor. Yani, bu içeceklerin sadece faydalı değil, aynı zamanda fotojenik. Öyle ki deneyenlerde "Bunu paylaşmazsam çok ayıp olur" hissi oluşuyor ve “challenge” videoları çekiyorlar. Siz de bu trende katıldınız mı?9. Karpuz sandviç“Estetik yemek” trendinden nasibini alan bir diğer yiyecekte karpuz oldu. Bu sene klasik karpuz sunumu yerini karpuz sandviçlere bıraktı. Bu sandviçler karpuz dilimlerinin arasına turşu, cheddar peyniri eklenmesiyle hazırlanırken hafif ve serinletici bir yaz atıştırması olarak karşımıza çıktı. Bir yandan tatlı, bir yandan tuzlu, “Acaba bu ikisi bir arada nasıl oluyor?” diye düşünenleri bile cezbetti. Peki, siz bu karpuz sandviçleri deneyenlerden misiniz? Yoksa hala klasik karpuz dilimlerinden mi yanasınız?10. Japon sufle pankekBu yıl özellikle pofuduk görüntüsü ile karşımıza çıkan Japon sufle pankeki sevilen lezzetler arasında yer aldı. Bu tatlı bulut kıvamıyla dikkat çeken pürüzsüz yapısı ve sunduğu zıplayan görünümüyle şüphesiz ki sosyal medyanın en merak edilen tatlıları arasında yer aldı. Üzerine pudra şekeri, meyve, çikolata sosu veya krem şanti gibi süslemeler eklenerek görsel bir şölen haline getirilen bu pankekler, hem göze hem damağa hitap ediyor.EDİTÖRDEN BONUS: Uykulu kız kokteyli2024'ün sosyal medyada hızla yayılan yeni fenomenlerinden biri var ve o da Uykulu Kız Kokteyli. Evet, bu kokteyl uykuya dalmanıza yardımcı olmayı vaat ediyor. Bu içecek, bazı tariflerde magnezyum açısından zengin mineralli su, lavanta şurubu ya da papatya çayı gibi rahatlatıcı malzemeler içeriyor ve alkol bulunmuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu içeceği hazırlayıp paylaştıkları fotoğraf ve videolarla, kendi gece rutinlerini "rahatlama ritüeli" haline getirmeyi teşvik ediyor.
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2024 yılında sosyal medyada hangi yiyecek ve içecekler viral oldu?

14:29 31.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur2024 yılında sosyal medyada hangi yiyecek ve içecekler viral oldu?
2024 yılında sosyal medyada hangi yiyecek ve içecekler viral oldu? - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Başak Koçak
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2024 yılında sosyal medyada hangi yiyecek ve içecekler viral oldu? Bu yiyeceklerin ortaya çıkma hikayesi neler? Dubai çikolatasından karpuz sandviçe bu yılın sosyal medya kullanıcılar nezdinde gönüllere taht kuran top 10 yiyeceği.
2024 yılı, sosyal medyada yiyecek ve içecek çılgınlıklarıyla dolu bir yıl oldu. Dubai çikolatasından limon tatlısına, matcha latte’den turşu sulu kola’ya kadar birçok ilginç şey viral oldu. Dubai çikolatası, bir çikolata tadımı videosuyla patladı ve dünya çapında popüler haline geldi. Turşu sulu kola ve peynir dolgulu jalapeno turşusu ise tuhaf ama vazgeçilmez tatlar olarak kendine yer buldu. Ayrıca, çikolatalı marshmallow’lar, dev burrito’lar ve Japon sufle pankekler sosyal medyada görsel şölenler yaşattı. Ve tabii ki, sağlıklı yaşam trendi de kendine yer buldu, ginger shot’lar ve uykuya yardımcı Uykulu Kız Kokteyli ile rahatlama trendi de popülerleşti. Gelin bu yiyecekler nasıl popüler oldu hep birlikte inceleyelim.

1. Dubai çikolatası

2023 Aralık ayında Dubai’de yaşayan Maria Vehera, bir çikolata tadımı videosuyla dünyayı salladı. O kadar ki, bu video şu ana kadar tam 80 milyon kez izlendi ve Maria o gün dünya çapında bir “çikolata çılgınlığı” başlattı. Şu an, Dubai çikolatası o kadar popüler ki, dünya çapında aşçılar ve yerel dükkanlar birbirinden farklı versiyonlarını üretmeye başladılar. Yani, Dubai çikolatası başlangıçta “Hmm, fena değilmiş” dedirten bir tatken, şimdi tüm tatlı dünyasının baş tacı oldu. Bugün hala Dubai çikolatası hala popülerliğini koruyor ve tadanlar “Bu yalnızca bir tatlı değil aynı zamanda bir fenomen” diyor. Bu çikolatanın popüler olmasının ardından ilanlarda artık "Dubai Bombası", "Dubai Tatlısı", hatta "Dubai Cheesecake" bile gördük. Öyle ki Trabzon’da “Fındık ezmeli Trabzon çikolatası” üretildi. Kim bilir, belki bir sonraki sene “Trabzon çikolatası” da viral hale gelir.
© Sputnikdubai tatlısı
dubai tatlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
dubai tatlısı
© Sputnik

2. Limon tatlısı

Sosyal medyada popüler haline gelen Limon tatlısı hem pratikliği hem de görüntüsü ile dikkatleri üzerine çekti. Az malzemeyle yapılan bu tatlı özellikle yaz sıcağında ferahlamak isteyenlerin tercihi oldu. Herkes bir yandan tatlıyı yapıp bir yandan da fotoğrafını paylaşırken, durum "Benim tatlım mı daha güzel, seninki mi?" yarışına dönüştü. Limon tatlısının viral olmasının bir sebebi de şüphesiz ki “serinleten etkisi ” oldu.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturlimon tatlısı
limon tatlısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
limon tatlısı
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur

3. Matcha latte

Japon kökenli bu yeşil içecek, 2024'te tam anlamıyla fenomen haline geldi. Matcha Latte, aslında oldukça basit bir formüle sahip: Öğütülmüş yeşil çay yaprakları, sıcak suyla çırpılıyor, sonra üzerine soğuk süt ekleniyor. İçeriğiyle tam bir sağlıklı yaşam canavarı olmasına rağmen, matcha latte'nin yükselişi aslında biraz da influencer’ların ve ünlülerin bu içeceği ne kadar sevdiğini paylaşmalarından kaynaklanıyor; sağlık koçları, diyetisyenler ve hatta Hollywood yıldızları.. Tabii, bu fenomenin bu kadar tercih edilmesinin arkasında bir de estetik kaygı var. Ama Türkiye’de işler biraz daha karışık matcha severler ve matcha nefret edenler. Severler, bu içeceği "ferahlatıcı" ve "kremsi" bulurken Diğer taraf ise acımtırak ve topraksı buluyor.
© Fotoğrafmatcha latte
matcha latte - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
matcha latte
© Fotoğraf

4. Turşu sulu kola

2024 yılına veda etmeden, adını popülerliğin zirvesine yazdıran bir içecek var: Turşu Sulu Kola. Dua Lipa’nın ünlü tariflerinden biri olan bu içecek bir fenomen haline geldi. Peki, içinde ne var derseniz? Kola, biraz turşu suyu ve birkaç jalapeno biberi. Evet, bildiğiniz kola ve turşu suyu. İlk bakışta bize “Bu nasıl bir tarif ya?” dedirtse de, bazıları bu içeceği “Efsane bir kombinasyon!” diye övüp duruyor. Kimi deneyenler ise kola ve turşu suyunun eklenmesiyle oluşan o tuhaf ferahlığı seviyor. Peki, siz daha önce denediniz mi?
© FotoğrafDua Lipa
Dua Lipa - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
Dua Lipa
© Fotoğraf

5. Peynir dolgulu jalapeno turşusu

Sosyal medyada sıkça adı geçen ve tadım videoları çekilen peynir dolgulu jalapeno turşusu son zamanların gözdesi haline geldi. Basitçe anlatmak gerekirse: Jalapeno turşusu ile peynir birleşiyor ve ortaya bambaşka bir tat çıkarıyor. Sosyal medyada insanların yaptığı tadım videoları ise dikkatleri üzerine çekmişti. Öyle ki bazı insanlar bu turşuyu yerken acıdan yüzlerinin rengi değişiyor, diğerleri ise "Bir tane daha, bir tane daha!" diyerek sevdiklerini dile getiriyordu.
© Sputnikpeynir dolgulu jalapeno
peynir dolgulu jalapeno - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
peynir dolgulu jalapeno
© Sputnik

6. Çikolatalı marshmallow

Özellikle yılbaşının yaklaşmasıyla popüler olan bu tatlı kolay hazırlanışı ve iştah kabartıcı görüntüsüyle dikkat çekiyor. Tepsiye dizilen marshmallow ve çikolataların fırın veya airfry’da eritilmesiyle yapılan bu yiyecek bisküvi batırılarak yeniyor. Peki, siz daha önce bu tatlıyı duydunuz mu? Eğer duymadıysanız, bu kadar lezzetli bir şeyi nasıl atladınız? Denemek ister miydiniz?
© AP Photo / Richard Drewmarshmallows
marshmallows - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
marshmallows
© AP Photo / Richard Drew

7. Dev burrito

Bu devasa boyuttaki burritolar, sadece büyük porsiyonlarıyla değil, aynı zamanda görsel şovlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Normalde burrito dediğinizde, aklınıza belki de birkaç ısırık alacağınız pratik bir yemek gelir. Ancak şimdi büyükçe bir burrito düşünün; içine pirinç, fasulye, et, peynir, guacamole.Ve bir ısırık alıyorsunuz içindeki dolgu malzemeleri fışkırıyor. İşte bu görüntü sosyal medyada birçok kişinin deneyimlemek istediği bir durum ki kişiler video izlerken bile “Bunu nasıl yerim?” diye düşünüyor. Kısacası dev "burrito", sadece karnınızı doyurmakla kalmıyor, aynı zamanda bir gösteri sunuyor. Peki siz daha önce denediniz mi?
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturBurrito
Burrito - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
Burrito
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur

8. Ginger shot

2024’ün sağlıklı yaşam trendlerinden biri de ginger shot. Zencefil ile yapılan bu minik, ama etkili içecekler, sosyal medyada adeta bir fenomen haline geldi. C vitamini deposu olan bu shot’lar, sadece cilde değil, sağlığa da iyi geliyor. Ginger shot’ların sosyal medyadaki popülerliği ise başka bir seviyede. Genellikle cam şişelerde veya renkli shot bardaklarında sunulması, onlara sosyal medyalık bir aura katıyor. Yani, bu içeceklerin sadece faydalı değil, aynı zamanda fotojenik. Öyle ki deneyenlerde "Bunu paylaşmazsam çok ayıp olur" hissi oluşuyor ve “challenge” videoları çekiyorlar. Siz de bu trende katıldınız mı?
© Fotoğrafginger shot
ginger shot - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
ginger shot
© Fotoğraf

9. Karpuz sandviç

“Estetik yemek” trendinden nasibini alan bir diğer yiyecekte karpuz oldu. Bu sene klasik karpuz sunumu yerini karpuz sandviçlere bıraktı. Bu sandviçler karpuz dilimlerinin arasına turşu, cheddar peyniri eklenmesiyle hazırlanırken hafif ve serinletici bir yaz atıştırması olarak karşımıza çıktı. Bir yandan tatlı, bir yandan tuzlu, “Acaba bu ikisi bir arada nasıl oluyor?” diye düşünenleri bile cezbetti. Peki, siz bu karpuz sandviçleri deneyenlerden misiniz? Yoksa hala klasik karpuz dilimlerinden mi yanasınız?
© Fotoğrafkarpuz sandviç
karpuz sandviç - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
karpuz sandviç
© Fotoğraf

10. Japon sufle pankek

Bu yıl özellikle pofuduk görüntüsü ile karşımıza çıkan Japon sufle pankeki sevilen lezzetler arasında yer aldı. Bu tatlı bulut kıvamıyla dikkat çeken pürüzsüz yapısı ve sunduğu zıplayan görünümüyle şüphesiz ki sosyal medyanın en merak edilen tatlıları arasında yer aldı. Üzerine pudra şekeri, meyve, çikolata sosu veya krem şanti gibi süslemeler eklenerek görsel bir şölen haline getirilen bu pankekler, hem göze hem damağa hitap ediyor.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturpancake
pancake - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
pancake
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur

EDİTÖRDEN BONUS: Uykulu kız kokteyli

2024'ün sosyal medyada hızla yayılan yeni fenomenlerinden biri var ve o da Uykulu Kız Kokteyli. Evet, bu kokteyl uykuya dalmanıza yardımcı olmayı vaat ediyor. Bu içecek, bazı tariflerde magnezyum açısından zengin mineralli su, lavanta şurubu ya da papatya çayı gibi rahatlatıcı malzemeler içeriyor ve alkol bulunmuyor. Ayrıca kullanıcılar, bu içeceği hazırlayıp paylaştıkları fotoğraf ve videolarla, kendi gece rutinlerini "rahatlama ritüeli" haline getirmeyi teşvik ediyor.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturuykulu kız kokteyli
uykulu kız kokteyli - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
uykulu kız kokteyli
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
2024'te hayatını kaybedenler - Sputnik Türkiye, 1920, 31.12.2024
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