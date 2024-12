https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/yilbasi-uzumleri-yola-cikti-12-uzum-yeme-ritueli-ne-zaman-saat-kacta-yapilir-1092193150.html

Yılbaşı üzümleri yola çıktı: 12 üzüm yeme ritüeli ne zaman, saat kaçta yapılır?

Manisa'nın dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzümleri yeni yıla saatler kala hasat edilerek çevre il ve ilçelere gönderildi. 2025 yılının son hasadı olan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

2025 yılına sayılı saatler kala üzüm bağı sahipleri son hasatlarını çevre il ve ilçelere gönderdi.Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yetişen Çekirdeksiz Sultaniye Üzümleri yeni yıla saatler kala hasat edilerek çevre il ve ilçelere gönderildi. 2025 yılının son hasadı olan üzümler 12 üzüm yeme ritüeli için sofralarda olacak.12 üzüm yeme ritüeli nedir?Yeni yılda 12 üzüm yemek, İspanya ve bazı Latin Amerika ülkelerinde yaygın bir gelenek olarak yapılır. Bu ritüel, yeni yılın ilk dakikalarında her biri bir ayı temsil eden 12 üzüm yenilerek gerçekleştirilir. Amaç, her üzümle bir dilek tutarak yeni yılın her ayını mutluluk, bereket ve şansla doldurmaktır.12 üzüm yeme ritüeli nasıl uygulanır?

