Kadıköy'de sapkın partiye polis baskını: Yılbaşı öncesi BDSM yapacaklardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık (BDSM Sadizm, Mazoşizm, sahibe-köle, transseksüel) videoları paylaşan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1e/1092191452_0:99:1600:999_1920x0_80_0_0_f1eb95fa99a8304deb273d2ca5a26e16.jpg

Kadıköy'de yılbaşı öncesi cinsel sapkınlık (BDSM Sadizm, Mazoşizm, sahibe-köle, transseksüel) yapan 25 kişi gözaltına alındı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha çalışmalarında internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık hazırlığında olan şüphelilere operasyon yapıldı. Kadıköy ilçesinde bulunan bahse konu olan adreste 2 adet kırbaç, 1 adet bel korsesi, 2 adet kapalı eldiven, 3 adet oyuncak, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, BDSM tahtası olarak bilinen boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı, 1 adet titreşimli tasma ele geçirildi.Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Partiyi düzenleyen L.S. ve T.T. hayasızca hareketler suçundan cezaevine gönderildi.BDSM nedir?İngilizce 'Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism' ifadelerinin kısaltması olarak bilinir. Bu terim, rızaya dayalı olarak güç değişimini, kontrolü ve çeşitli fetişistik pratikleri içeren ilişkiler veya etkileşimler için kullanılır.BDSM'in alt kategorileri:

