https://anlatilaninotesi.com.tr/20241230/kadikoyde-sapkin-partiye-polis-baskini-yilbasi-oncesi-bdsm-yapacaklardi-1092191627.html
Kadıköy'de sapkın partiye polis baskını: Yılbaşı öncesi BDSM yapacaklardı
Kadıköy'de sapkın partiye polis baskını: Yılbaşı öncesi BDSM yapacaklardı
Sputnik Türkiye
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık (BDSM Sadizm, Mazoşizm, sahibe-köle, transseksüel) videoları paylaşan... 30.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-30T18:49+0300
2024-12-30T18:49+0300
2024-12-30T18:54+0300
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Kadıköy'de yılbaşı öncesi cinsel sapkınlık (BDSM Sadizm, Mazoşizm, sahibe-köle, transseksüel) yapan 25 kişi gözaltına alındı.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha çalışmalarında internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık hazırlığında olan şüphelilere operasyon yapıldı. Kadıköy ilçesinde bulunan bahse konu olan adreste 2 adet kırbaç, 1 adet bel korsesi, 2 adet kapalı eldiven, 3 adet oyuncak, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, BDSM tahtası olarak bilinen boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı, 1 adet titreşimli tasma ele geçirildi.Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Partiyi düzenleyen L.S. ve T.T. hayasızca hareketler suçundan cezaevine gönderildi.BDSM nedir?İngilizce 'Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism' ifadelerinin kısaltması olarak bilinir. Bu terim, rızaya dayalı olarak güç değişimini, kontrolü ve çeşitli fetişistik pratikleri içeren ilişkiler veya etkileşimler için kullanılır.BDSM'in alt kategorileri:
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Kadıköy'de sapkın partiye polis baskını: Yılbaşı öncesi BDSM yapacaklardı
18:49 30.12.2024 (güncellendi: 18:54 30.12.2024)
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Kadıköy'de internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık (BDSM Sadizm, Mazoşizm, sahibe-köle, transseksüel) videoları paylaşan 25 kişiye baskın düzenledi. Operasyonda tasma zinciri, bağlama halatı, BDSM tahtası, oyun çarkı vb. cinsel fantezi malzemeleri ele geçirildi.
Kadıköy'de yılbaşı öncesi cinsel sapkınlık (BDSM Sadizm, Mazoşizm, sahibe-köle, transseksüel) yapan 25 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince yapılan saha çalışmalarında internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık hazırlığında olan şüphelilere operasyon yapıldı. Kadıköy ilçesinde bulunan bahse konu olan adreste 2 adet kırbaç, 1 adet bel korsesi, 2 adet kapalı eldiven, 3 adet oyuncak, 2 adet tasma zincir, 2 adet bel kemeri, 5 adet bağlama halatı, BDSM tahtası olarak bilinen boyunduruk, 2 adet bağlama zinciri, 1 oyun çarkı, 4 adet maske, 2 adet fantezi vücut aksesuarı, 1 adet titreşimli tasma ele geçirildi.
Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken 23 kişi ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Partiyi düzenleyen L.S. ve T.T. hayasızca hareketler suçundan cezaevine gönderildi.
İngilizce 'Bondage and Discipline, Dominance and Submission, Sadism and Masochism' ifadelerinin kısaltması olarak bilinir. Bu terim, rızaya dayalı olarak güç değişimini, kontrolü ve çeşitli fetişistik pratikleri içeren ilişkiler veya etkileşimler için kullanılır.
BDSM'in alt kategorileri:
1.Bondage (Bağlama) ve Discipline (Disiplin):
Fiziksel bağlama, kelepçeler, ipler veya diğer materyallerle yapılabilir. Disiplin, kurallar ve cezalara dayalı bir dinamiği ifade eder.
2.Dominance (Hakimiyet) ve Submission (Boyun Eğme):
Bir tarafın (dominant) kontrolü ele aldığı, diğer tarafın (submissive) ise buna rıza gösterdiği bir ilişki veya etkileşimdir. Psikolojik ya da fiziksel düzeyde gerçekleşebilir.
3.Sadism (Sadizm) ve Masochism (Mazohizm):
Sadizm, başkalarına (rızaya dayalı olarak) acı verme veya kontrol etme yoluyla haz alma pratiğidir. Mazohizm, acı çekmekten veya teslim olmaktan haz alma durumudur.